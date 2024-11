Sáng nay (22/11), Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi và Chủ tịch UBND tỉnh Võ Văn Minh đã trao các quyết định điều động, bổ nhiệm hàng loạt cán bộ trên địa bàn tỉnh.

Theo đó, trao quyết định nghỉ hưu cho ông Huỳnh Văn Nghe - Phó bí thư Thành ủy, Chủ tịch HĐND TP Bến Cát, kể từ ngày 1/12.

Bí thư Tỉnh ủy Bình Dương Nguyễn Văn Lợi trao quyết định về công tác cán bộ. Ảnh: P.C

Quyết định điều động ông Huỳnh Văn Dân - Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025; bổ nhiệm giữ chức Phó trưởng Ban Thường trực Ban Tổ chức Tỉnh ủy.

Quyết định điều động ông Nguyễn Đình Khánh - Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025 thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Đảng ủy, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh đến nhận công tác tại Huyện ủy Dầu Tiếng; Chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó bí thư Thường trực Huyện ủy Dầu Tiếng nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động bà Trần Thị Hồng Hạnh - Phó bí thư Đảng đoàn, Phó chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh đến nhận công tác tại Đảng ủy khối doanh nghiệp tỉnh; chỉ định tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ chức Phó bí thư Đảng ủy Khối doanh nghiệp tỉnh nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Đoàn Văn Đồng - Phó bí thư Huyện ủy, Chủ tịch UBND huyện Phú Giáo thôi tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, thôi giữ chức vụ Phó bí thư Huyện ủy Phú Giáo nhiệm kỳ 2020-2025; điều động, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy.

Điều động, chỉ định ông Tô Văn Đạt – Thành viên Hội đồng thành viên, Phó tổng Giám đốc Công ty Đầu tư và Quản lý dự án Bình Dương (IMPCo) tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ Huyện ủy và giữ chức Phó bí thư Huyện ủy Phú Giáo nhiệm kỳ 2020-2025.

Điều động ông Võ Thành Giàu – Chủ tịch UBND huyện Bàu Bàng đến nhận công tác tại Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tỉnh Bình Dương, bổ nhiệm giữ chức vụ Phó giám đốc Sở này kể từ ngày 01/12.

Điều động ông Trần Sĩ Nam - Phó chủ tịch UBND TP Thủ Dầu Một giữ chức vụ Phó hiám đốc Sở Xây dựng kể từ ngày 1/12.

Hàng loạt cán bộ chủ chốt ở Bình Dương được điều động, bổ nhiệm. Ảnh: P.C

Bên cạnh đó, Tỉnh uỷ Bình Dương cũng đã công bố các Quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc bổ nhiệm Thượng tá Bùi Thanh Trực – Trưởng phòng Tổ chức cán bộ Công an tỉnh giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương từ ngày 20/11/2024; điều động và bổ nhiệm Thượng tá Phan Huy Văn – Trưởng phòng Hậu cần, Cục Quản lý xuất nhập cảnh Bộ Công an, đến nhận công tác và giữ chức vụ Phó giám đốc Công an tỉnh Bình Dương kể từ ngày 20/11/2024.