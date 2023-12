Tối 19/12, Công an TP Hội An (tỉnh Quảng Nam) cho biết, vừa ra quyết định xử phạt 5,5 triệu đồng vì vi phạm hành chính đối với chị P.T.H. (trú tại xã Điện Nam Trung, thị xã Điện Bàn, tỉnh Quảng Nam) về hành vi đăng tải thông tin sai sự thật trên mạng xã hội.

Trước đó, chiều 18/12, qua nắm tình hình trên không gian mạng, Công an TP Hội An phát hiện tài khoản Facebook "Phạm H…" đăng tải một số bình luận không đúng sự thật, xuyên tạc, liên quan đến vụ việc phát hiện một xác chết xảy ra tại địa bàn phường Thanh Hà (TP Hội An) trong thời gian gần đây, gây kích động, hoang mang dư luận.

Ngay sau khi phát hiện tài khoản nêu trên bình luận sai sự thật, dẫn đến tình trạng người dân hiếu kỳ tụ tập tại khu vực nhà nạn nhân, nguy cơ gây mất an ninh trật tự, Công an TP Hội An đã xác định và mời làm việc với chủ tải khoản tham gia bình luận là chị P.T.H.

Chị H. tại cơ quan chức năng. Ảnh: S.X.

Làm việc với công an, chị H. đã nhận thức rõ hành vi vi phạm của mình, thể hiện sự ăn năn và hối lỗi, đồng thời tự giác gỡ bỏ nội dung bình luận đã đăng trên Facebook. Nội dung bình luận của chị H. đã vi phạm quy định về "Cung cấp, chia sẻ thông tin giả mạo, thông tin sai sự thật, xuyên tạc, vu khống xúc phạm uy tín, danh dự, nhân phẩm của cá nhân”.

Trước đó, ngày 10/12, tại khối Trảng Sỏi (phường Thanh Hà), người dân đi đào dế, đốn củi tại khu vực vườn Điều (khối Trảng Sỏi) đã phát hiện 1 bộ xương người bị cháy.

Qua khám nghiệm hiện trường, tại khu vực xảy ra sự việc, lực lượng chức năng phát hiện một số vật dụng cá nhân và một lá thư tuyệt mệnh, có nội dung thể hiện nạn nhân bị bệnh nan y nên tìm cái chết giải thoát, để lại thư vĩnh biệt mọi người.

Từ những manh mối thu được tại hiện trường cùng với kết quả rà soát địa bàn, Công an TP Hội An đã nhanh chóng xác định nạn nhân, tiến hành thủ tục giao cho gia đình mai táng.