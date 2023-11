Sáng 30/11, một lãnh đạo Công an tỉnh Lai Châu cho biết, Công an thị trấn Tân Uyên đang hoàn thiện hồ sơ để xử lý L. V. S. (SN 1987, ở xã Nậm Sỏ, huyện Tân Uyên, tỉnh Lai Châu) về hành vi bình luận không phù hợp với thuần phong mỹ tục của dân tộc.

L. V. S. làm việc với cơ quan công an. Ảnh C.A.

Theo đó, vào ngày 28/11, fanpage Công an tỉnh Lai Châu đăng tải bài viết “Phát hiện kho giấu gần 1 tạ mìn, 170 kíp nổ dưới phản ngủ công nhân”.

Bài viết đã thu hút được sự đồng tình lên án hành vi vi phạm quy định của pháp luật của đông đảo người dùng mạng xã hội, Fanpage Bộ Công an, báo Công an nhân dân và nhiều tờ báo lớn đã khai thác đăng tải nhằm mục đích tuyên truyền pháp luật.

Tuy nhiên, qua công tác kiểm soát bình luận (comment) trên bài viết, Ban quản trị fanpage phát hiện tài khoản “Song Lo” đã có nội dung bình luận thiếu văn hóa, có dấu hiệu xúc phạm lực lượng công an, gây dư luận bức xúc trong cộng đồng người dùng mạng xã hội.

Qua xác minh, Phòng tham mưu Công an tỉnh Lai Châu (đơn vị chủ quản Fanpage) đã nhanh chóng truy xét xác định tài khoản “Song Lo” thuộc sở hữu của L.V. S.

Ban quản trị đã báo cáo Ban giám đốc Công an tỉnh Lai Châu chỉ đạo Công an Tân Uyên xác minh làm rõ. Ngay sau đó, Công an thị trấn Tân Uyên đã triệu tập S. đến trụ sở để làm việc.

Quá trình làm việc, S. khai, tối ngày 28/11 do uống nhiều rượu, không làm chủ được hành vi, khoảng 23h, vào mạng facebook thấy bài viết nêu trên, đã có bình luận thiếu chuẩn mực, gây bức xúc cho những người quan tâm, theo dõi fanpage.

Sau khi được cán bộ công an giải thích, S. đã nhận thức được vi phạm, cam kết sẽ không tái phạm.

Hiện Công an thị trấn Tân Uyên đang tiếp tục làm rõ, xử lý hành vi trên của S.