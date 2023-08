Liên quan đến clip “Công an xã đánh dân ở Bình Phước” được chia sẻ trên mạng xã hội, trưa nay (9/8), Công an huyện Phú Riềng (tỉnh Bình Phước) đã có thông tin ban đầu về sự việc này.

Hình ảnh Trung tá Lê Huy Cao dùng tay đấm vào người anh H - Ảnh cắt từ clip

Theo lãnh đạo Công an huyện Phú Riềng, và khoảng 6h ngày 8/8, Công an xã Bình Sơn nhận được tin báo có một xe ba gác dừng trên đường liên thôn (thôn Phú Châu, xã Bình Sơn) không có người điều khiển, nghi là tài sản trộm cắp trên địa bàn.

Qua nguồn tin báo, Trung tá Lê Huy Cao - Trưởng Công an xã Bình Sơn đã phân công một cán bộ công an xã và lực lượng dân quân, dân phòng hỗ trợ đến hiện trường để xử lý.

Tại đây, lực lượng chức năng yêu cầu đưa xe ba gác này về trụ sở công an xã để xác minh làm rõ nguồn gốc. Tuy nhiên, lúc này anh Đ.N.H (SN 1995) nhận là xe của mình có nguồn gốc rõ ràng, hiện đang bị sự cố dừng để sửa chữa, không đồng ý cho lực lượng chức năng đưa xe đi dẫn đến cự cãi.

Sau đó, Trung tá Lê Huy Cao đã đến hiện trường trực tiếp giải quyết, yêu cầu anh H. chấp hành nhưng anh này vẫn không đồng ý. Khi lực lượng công an tiến hành di chuyển chiếc xe thì anh H ngồi lên yên xe giữ lại.

Bực tức trước việc anh H. không chấp hành, Trưởng công an xã đã dùng tay, chân đấm, đạp vào người anh H, sau đó còng tay anh này lại.

Thời điểm này, một số người dân chứng kiến đã quay clip lại, sau đó phát tán lên mạng xã hội.

Anh H. bị thương tích vùng đầu sau sự việc - Ảnh: Người dân cung cấp

Ngay sau khi nắm sự việc, Công an huyện Phú Riềng đã chỉ đạo các đơn vị xác minh, đồng thời báo cáo Ban Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước và lãnh đạo huyện.

Theo Công an huyện Phú Riềng, đơn vị đã đề xuất Giám đốc Công an tỉnh Bình Phước tạm đình chỉ công tác 2 tháng đối với Trung tá Lê Huy Cao để chờ kết quả xác minh, xử lý theo quy định.

Lãnh đạo Công an tỉnh Bình Phước cho hay, hành động của cán bộ công an xã trong clip là phản cảm, gây bức xúc cho người dân. Công an tỉnh Bình Phước sẽ xử lý nghiêm sau khi có kết quả xác minh chính thức.