Chiều 8/8, Phòng CSGT - Công an TP Hà Nội cho biết, vào khoảng 16h40 cùng ngày, trên đường Nguyễn Chí Thanh hướng đi Liễu Giai đã xảy ra ùn ứ vì xe buýt mang BKS: 29B - 151.XX dừng đỗ giữa đường. Vị trí xảy ra vụ việc là trước số nhà 71 đường Nguyễn Chí Thanh, phường Thành Công, quận Ba Đình, Hà Nội.

Hình ảnh xe máy chắn đầu xe buýt. Ảnh D.H.

Nguyên nhân ùn ứ được xác định, do trước đầu xe buýt có xe máy chưa rõ biển kiểm soát đứng chắn. Khi đó, thanh niên điều khiển xe máy đang cầm vật như dao, đôi co đòi hành hung lái xe buýt. Lý do thanh niên đòi hành hung là do lái xe buýt tạt đầu xe máy anh ta.

Thấy vậy, nhiều người dân đã tới can ngăn nên người điều khiển xe máy bỏ đi và đường Nguyễn Chí Thanh thông thoáng trở lại bình thường.

Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP Hà Nội cho biết, đã nắm được thông tin và đang tiến hành điều tra làm rõ.

Chưa biết nguyên nhân vụ việc nhưng hành vi chạy phía trước đột ngột dùng xe máy chặn xe buýt trên không chỉ gây nguy hiểm cho bản thân và người khác mà còn cản trở giao thông, gây mất an ninh trật công cộng, sẽ bị xử lý khi tìm ra.