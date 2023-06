Hôm nay (2/6), Công an tỉnh Quảng Ninh cho biết đã hoàn tất hồ sơ chuyển đến VKSND cùng cấp đề nghị truy tố bị can Phạm Văn Quý (SN 1987, trú khu 3, phường Ka Long, TP Móng Cái), Phạm Văn Công (SN 1997, trú thôn Phú La, xã An Hòa, huyện An Dương, TP Hải Phòng), Nguyễn Thanh Hải về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Ngoài ra, đề nghị truy tố bị can Phạm Đức Nhã (SN 1957, bố của Phạm Văn Quý) về tội mua bán trái phép chất ma túy.

Trước đó, vào 14h30 ngày 20/10/2022, tại khu 8, phường Hải Hòa, Công an TP Móng Cái bắt quả tang Phạm Văn Quý và Phạm Văn Công cùng về hành vi mua bán trái phép chất ma túy. Lực lượng chức năng đã thu giữ 84,364 gam ma túy loại MDMA.

Phạm Văn Công (trái) và Phạm Văn Quý (phải) khi bị bắt quả tang (Ảnh: Công an Quảng Ninh)

Tiến hành khám xét khẩn cấp chỗ ở của Phạm Văn Quý, thu giữ thêm 22,335 gam ma túy loại ketamine, 13,193 gam ma túy loại MDMA và 0,35 gam ma túy loại methamphetamine.

Kết quả điều tra xác định, Nguyễn Thanh Hải và Phạm Văn Quý mua 200 viên ma túy thuốc lắc của Nguyễn Trung Kiên (SN 1985, trú số 91/3 Hùng Duệ Vương, phường Thượng Lý, quận Hồng Bàng, TP Hải Phòng). Sau đó, Phạm Văn Quý chỉ đạo Phạm Văn Công vận chuyển số ma túy trên từ Hải Phòng về Móng Cái để bán thì bị bắt quả tang. Thấy vậy, Nguyễn Trung Kiên bỏ trốn.

Khi khám xét chỗ ở của Phạm Văn Quý, lực lượng chức năng phát hiện ông Phạm Đức Nhã có hành vi cất giấu trái phép chất ma túy nhằm mục đích để bán.