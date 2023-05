Công an quận 1 (TP.HCM) vừa ra quyết định khởi tố bị can đối với 6 người về tội "Mua bán trái phép chất ma túy". Đây là số đối tượng cung cấp ma tuý cho dân chơi ở phố Tây Bùi Viện mà Công an quận 1 đã truy xét trong đợt kiểm tra các tụ điểm ăn chơi ở đây vào nửa tháng trước.

Đối tượng Tăng Chí Vĩ cùng tang vật. Ảnh: CACC

6 người gồm: Huỳnh Phúc Luân (23 tuổi, quê Hậu Giang), Lê Tấn Thiện (25 tuổi, ngụ quận Bình Tân), Nguyễn Tuấn Khanh (20 tuổi, quê Lâm Đồng), Lý Kim Anh (31 tuổi, ngụ quận 3), Lư Khắc Cần (27 tuổi, ngụ quận 5) và Tăng Chí Vĩ (27 tuổi, quê An Giang).

Trước đó, tối 16/5, Công an quận 1 phối hợp cùng Phòng CSĐT tội phạm về ma tuý - Công an TP.HCM đã bất ngờ kiểm tra quán Heritage, ở đường Bùi Viện, phường Phạm Ngũ Lão. Qua test nhanh, công an phát hiện 2 người cùng ngụ TP Thủ Đức đã dương tính với ma tuý.

Công an phát hiện nhân viên quán Heritage bán ma tuý cho khách. Ảnh: CACC

Từ khai báo của 2 người này và bằng các biện pháp nghiệp vụ khác, công an đã bắt giữ 6 người như nói trên, được xác định là đầu mối cung cấp ma tuý cho một số dân chơi tại khu vực phố Tây Bùi Viện. Công an khám xét, thu giữ tang vật có liên quan.

Được biết trong 6 người này có những người là nhân viên của quán Heritage.

Từ cơ sở điều tra ban đầu, công an quận 1 đã khởi tố bị can đối với 6 người và đang tiếp tục mở rộng điều tra.

Được biết, gần 2 năm trở lại đây, cơ quan chức năng có 6 lần kiểm tra hành chính quán Heritage và đều phát hiện có những sai phạm, như: Hoạt động quá giờ quy định, vi phạm về việc buôn bán hàng hoá…. Đến nay, khi phát hiện nhân viên của quán Heritage bán ma tuý cho khách sử dụng tại quán, nên Công an quận 1 đã mời đại diện cơ sở lên làm việc, yêu cầu dừng hoạt động kinh doanh.

Mới đây, rạng sáng 30/5, Công an quận 1 tiến hành tổng kiểm tra hàng quán, các tụ điểm kinh doanh nằm trên đường Bùi Viện, là khu vực trung tâm của phố Tây.

Công an đã kiểm tra 32 cơ sở thì phát hiện 10 cơ sở có những vi phạm về kinh doanh bóng cười (tức khí N20), shisha… Ngoài ra phần lớn các cơ sở đều có vi phạm khác như hoạt động quá giờ quy định, vi phạm về tiếng ồn, chiếm dụng lòng lề đường…