Chiều 13/10, tại Hà Nội đã diễn ra lễ ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án “Phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn 2022 - 2025, tầm nhìn đến năm 2030” (Đề án 06) giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng.

Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an và Đại tướng Phan Văn Giang, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đồng chủ trì lễ ký kết.

Tại buổi lễ, Bộ Công an và Bộ Quốc phòng đã thông qua kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06 giữa Bộ Công an và Bộ Quốc phòng. Theo đó, công tác phối hợp nhằm ứng dụng Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu của Đề án 06; tiếp tục đẩy mạnh, thực hiện đồng bộ các giải pháp, biện pháp triển khai các nhiệm vụ của Đề án 06 trong Bộ Quốc phòng đảm bảo nhanh chóng, hiệu quả.

Hai bộ thống nhất triển khai xây dựng và cập nhật thường xuyên, tổ chức triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp giữa hai bộ. Bộ Quốc phòng và Bộ Công an định kỳ hàng năm tổ chức các hoạt động phổ biến kiến thức, hướng dẫn, tập huấn thực hiện các giải pháp về khai thác an toàn, ứng dụng cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cơ sở dữ liệu CCCD; thông báo kịp thời những nội dung, kết quả, kinh nghiệm triển khai Đề án 06 của Chính phủ, các bộ, ngành, địa phương tiêu biểu để phục vụ công tác chỉ đạo, điều hành cũng như tổ chức sơ kết, đánh giá kết quả thực hiện kế hoạch.

Lãnh đạo Bộ Công an và Bộ Quốc phòng ký kết kế hoạch phối hợp triển khai Đề án 06. Ảnh: QĐND

Phát biểu tại buổi lễ, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang nhấn mạnh: Bộ Công an, Bộ Quốc phòng có đầy đủ các yếu tố, điều kiện, thế mạnh để hỗ trợ, bổ sung cho nhau trong thực hiện các nhiệm vụ về quốc phòng, bảo đảm an ninh quốc gia, trật tự an toàn xã hội, thúc đẩy chuyển đổi số, thực hiện Đề án 06 của Chính phủ.

Đại tướng Phan Văn Giang đề nghị hai bộ tiếp tục thực hiện đầy đủ các chỉ đạo, nhiệm vụ Chính phủ, Thủ tướng, Tổ công tác triển khai Đề án 06; tích cực tổ chức thực hiện, huy động mọi nguồn lực, làm đồng bộ, bài bản từ chủ trương, chính sách, trang bị, tiềm lực khoa học công nghệ, tài chính, con người. Song song với quá trình khai thác dữ liệu dân cư, cần phải tiếp tục bổ sung, làm giàu cơ sở dữ liệu dân cư...

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an cho biết, việc ký kết là cơ sở quan trọng góp phần nâng cao hơn nữa sự phối hợp của hai bộ trong chuyển đổi số quốc gia.

Để triển khai hiệu quả kế hoạch phối hợp, Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị Bộ trưởng Bộ Quốc phòng Phan Văn Giang quan tâm, chỉ đạo các đơn vị nghiệp vụ thuộc Bộ Quốc phòng phối hợp chặt chẽ khai thác Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, CCCD, định danh và xác thực điện tử phục vụ các hoạt động quân sự, quốc phòng, góp phần thực hiện thành công mục tiêu chuyển đổi số trong Bộ Quốc phòng.

Bộ trưởng Tô Lâm đề nghị nâng cao phối hợp trong tham mưu xây dựng, hoàn thiện thể chế liên quan đến chuyển đổi số nói chung, chuyển đổi số trong lĩnh vực quốc phòng, an ninh nói riêng, trước mắt tập trung phối hợp rà soát, xác định văn bản quy phạm pháp luật liên quan ngay sau khi Luật giao dịch điện tử (sửa đổi) ban hành để kịp thời tham mưu, đề xuất sửa đổi, bổ sung bảo đảm việc chuyển đổi phương thức làm việc truyền thống sang môi trường điện tử.