Sáng 10/10, Bộ Công an tổ chức hội nghị chuyển đổi số trong Công an nhân dân lần thứ hai năm 2023. Đại tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an chủ trì hội nghị. Buổi làm việc được kết nối trực tuyến đến công an các đơn vị, địa phương.

Phát biểu chỉ đạo tại hội nghị, Đại tướng Tô Lâm đánh giá cao những kết quả đã đạt được về chuyển đổi số trong Công an nhân dân thời gian qua.

Theo Đại tướng Tô Lâm, Bộ Công an đã tạo được nhiều hoạt động phục vụ nhân dân, doanh nghiệp qua việc triển khai chuyển đổi số. Điều này đã tạo được sự đồng thuận, đồng tình của nhân dân.

Đại tướng Tô Lâm, Bộ trưởng Bộ Công an phát biểu chỉ đạo tại hội nghị.

"Sự hưởng ứng của nhân dân là niềm động viên rất lớn đối với lực lượng Công an. Có những thủ tục đã được xử lý trên môi trường điện tử đạt 90%. Qua tiếp xúc thực tế, tôi chứng kiến nhiều người dân ngỡ ngàng trước tốc độ xử lý hồ sơ, thủ tục hiện nay dễ dàng và thuận lợi", Bộ trưởng Tô Lâm nhấn mạnh.

Dẫn chứng về nội dung trên, Bộ trưởng Tô Lâm cho biết, chuyển đổi số đã giúp người dân không còn cảnh xếp hàng từ 4-5h sáng để làm một số thủ tục. Việc công chứng, xác nhận, sao y bản chính cũng được cắt giảm để tiết kiệm thời gian, công sức và tiền bạc cho nhân dân.

"Trước đây khi làm thủ tục hành chính thì đi đâu cũng yêu cầu giấy khai sinh phải chứng thực; hộ khẩu, chứng minh thư nhân dân phải phô tô và công chứng... việc đó đã đi vào dĩ vãng, không bao giờ tồn tại", Đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Bộ Công an khẳng định, việc xử lý thủ tục hành chính trên môi trường điện tử tạo ra môi trường làm việc minh bạch. Các hồ sơ khi thao tác trên môi trường mạng internet được công khai và có sự giám sát của người dân.

"Việc quản trị xã hội tốt nhưng bắt buộc phải minh bạch, chỉ có trên môi trường mạng mới đảm bảo minh bạch được. Khi đã minh bạch rồi thì không có đất cho tiêu cực, không có hối lộ...", Bộ trưởng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm nhận định, một xã hội minh bạch sẽ giúp đẩy lùi tội phạm. Bởi vì, tội phạm lợi dụng sự thiếu minh bạch để hoạt động, ví dụ như tội phạm tín dụng đen, lừa đảo.

Bộ trưởng Tô Lâm tham quan các thiết bị, dịch vụ công tiêu biểu trong chuyển đổi số của ngành Công an.

Đặc biệt nhấn mạnh đến vai trò của người dân trong việc hưởng ứng các chính sách về chuyển đổi số của Công an nhân dân, Đại tướng Tô Lâm cho rằng việc tạo được sự đồng thuận rộng khắp trong nhân dân là kết quả góp phần khích lệ lực lượng Công an triển khai các giải pháp chuyển đổi số nhằm mục tiêu quan trọng là tương tác với nhân dân.

Từ đó, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu lực lượng Công an cần phải phục nhân dân tốt hơn nữa, những gì cải cách được thì phải đẩy mạnh hơn nữa. Những kết quả hiện nay là bước khởi đầu, nền tảng tạo động lực cho thời gian sắp tới.

"Một xã hội số, công dân số đòi hỏi rất nhiều việc cần phải làm, không cho phép sự chậm trễ. Khi đã nhận thức đầy đủ vấn đề này, các đơn vị không được để công việc chùng xuống", Đại tướng Tô Lâm nói.

Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu các cấp ủy Đảng và lãnh đạo Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo, phải xác định chuyển đổi số trở thành nhiệm vụ thường xuyên, hằng ngày, cấp bách của mỗi cấp ủy Đảng, từng cán bộ chiến sỹ.

Cùng với đó, Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục đẩy mạnh phát triển dữ liệu đảm bảo yếu tố và nguyên tắc “đúng, đủ, sạch, sống”, triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Đề cập đến các yếu tố an ninh, an toàn, dữ liệu, pháp lý, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương tiếp tục hoàn thiện thể chế chính sách, phát triển đồng bộ phục vụ chuyển đổi số, cùng chung tay tạo lập môi trường pháp lý, môi trường số vững chắc cho xã hội; tiếp tục rà soát hoàn thành những nhiệm vụ đã đề ra, trọng tâm là triển khai hiệu quả Đề án 06; gấp rút hoàn thành những phần việc được giao.

Toàn cảnh hội nghị tại hội trường Bộ Công an.

“Các đơn vị phấn đấu đảm bảo yêu cầu đạt 100% chỉ tiêu “đúng, đủ, sạch, sống” về dân cư, số hóa tài liệu; thúc đẩy quy trình tái cấu trúc thủ tục hành chính; xây dựng Cổng dịch vụ công của Bộ Công an đảm bảo khoa học, thân thiện, thuận tiện để người dân dễ dàng sử dụng; khẩn trương hoàn thành 4 cơ sở, trung tâm dữ liệu quốc gia của ngành Công an”, Bộ trưởng Tô Lâm yêu cầu.

Tại hội nghị, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an cho biết, năm 2023 được Chính phủ xác định là năm tạo lập và khai thác dữ liệu tạo ra giá trị mới phục vụ người dân, doanh nghiệp và xã hội. Đây cũng là năm lực lượng Công an nhân dân tiếp tục có những nỗ lực triển khai hiệu quả Đề án 06 của Chính phủ.

Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc thay mặt Bộ Công an vinh danh các dịch vụ công tiêu biểu ngành Công an.

Theo Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc, Bộ Công an từng bước hoàn thiện pháp luật, xây dựng và triển khai dịch vụ công trực tuyến của Bộ nhằm phục vụ hiệu quả người dân, xã hội, phòng chống tham nhũng vặt, phòng chống hiệu quả tội phạm, nâng cao năng lực quản lý Nhà nước về các lĩnh vực đảm bảo an ninh trật tự, giữ gìn trật tự xã hội, tạo văn minh xã hội.

Chỉ ra những tồn tại và quyết tâm khắc phục, rút kinh nhiệm trong thực hiện chuyển đổi số ngành Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc nhấn mạnh, mục tiêu trong thời gian tới là tiếp tục khẳng định vai trò của Công an nhân dân là lực lượng xung kích, đi đầu trong chuyển đổi số quốc gia.

Công an 4 cấp luôn xác định rõ vai trò, trách nhiệm, quyết tâm thực hiện thành công những nhiệm vụ được giao trong triển khai Đề án 06, chuyển đổi số, qua đó thúc đẩy mạnh mẽ công cuộc chuyển đổi số quốc gia.