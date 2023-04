Thái An Nhà báo

Ngày 29/4/2023 Đồn Biên phòng Thanh kết nối với “nhóm thiện nguyện Hà Nội” do chị Mai Lan làm trưởng đoàn đã trao hơn 1000 suất quà cho nhân dân 2 xã Thanh và Lìa, thầy cô giáo và các cháu học sinh các trường TH&THCS A Xing, TH&THCS Thanh, mầm non Thanh, mầm non A Xing.

Quà gồm 102 bộ bàn ghế học sinh, nhu yếu phẩm, bữa ăn tự chọn, sách vở và đồ dùng học tập….. trị giá 500 triệu đồng.

Nhân dịp này, Đồn Biên phòng Thanh, Bộ đội Biên phòng Quảng Trị cũng trích nguồn đóng góp lương của cán bộ chiến sĩ trao quà tri ân 20 hộ gia đình chính sách trên địa bàn 3 xã Thanh, Lìa, Xy nhân kỷ niệm 48 năm ngày thống nhất đất nước. Quà gồm cờ Tổ quốc, ảnh Bác Hồ và nhu yếu phẩm; trao 6 phần quà cho các cháu học sinh trong chương trình “nâng bước em đến trường, tổng trị giá 20 triệu đồng.