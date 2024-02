Trước những thông tin trái chiều từ dư luận về thiết kế đoạn đường cao tốc Cam Lộ - La Sơn, ông Uông Việt Dũng, Chánh Văn phòng Bộ GTVT cho biết: "Chúng ta cần phải chờ kết luận từ Cơ quan điều tra để xem nguyên nhân chính dẫn tới tai nạn là gì".

"Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn đã được thi công xây dựng tuân thủ theo đúng thiết kế, có đủ biển báo giao thông, vạch kẻ đường đầy đủ", ông Dũng khẳng định.

Ông Dũng cho rằng, cũng cần khuyến cáo tới người dân về nguyên tắc tổ chức giao thông và nguyên tắc tham gia giao thông ở tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn. Khi tài xế tham gia giao thông đều đã hiểu rõ các quy định của pháp luật rồi. Tất cả mọi nhận định từ dư luận đều đến từ nhận định chủ quan cả.

"Bất kỳ một tài xế nào khi tham gia giao thông đều phải tuân thủ các quy định của pháp luật, chú ý quan sát, giữ khoảng cách, đảm bảo tốc độ, vượt xe trên những đoạn đường được phép vượt và quan sát kỹ đủ khoảng cách an toàn, xe phía trước nhường đường thì xe sau mới vượt được", ông Dũng nói.

Để xác định chính xác nguyên nhân xảy ra tai nạn, ông Dũng cho rằng: "Cần chờ kết luận của Cơ quan CSĐT. Về phía cơ quan quản lý đường bộ cũng đã vào cuộc rà soát lại vị trí xảy ra tai nạn".

Hiện trường vụ TNGT đặc biệt nghiêm trọng xảy ra vào sáng 18/2 làm 3 người chết

Cũng liên quan đến tuyến cao tốc này, vào tháng 10 năm 2023, Bộ Công an từng có văn bản gửi Bộ GTVT về việc khắc phục bất hợp lý về tổ chức giao thông trên các tuyến cao tốc.

Trong đó, Bộ Công an đã chỉ ra 132 mục bất cập với 7 đoạn tuyến cao tốc chưa đảm bảo các tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc ngay từ khi xây dựng, đưa vào khai thác, sử dụng. Trong 7 tuyến cao tốc này có tuyến Cam Lộ- La Sơn, nơi vừa xảy ra vụ tai nạn thương tâm làm 3 mẹ con tử vong hôm 18/2.

Theo Bộ Công an, tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn chỉ có 2 làn xe, bề rộng đường 23m, không có dải phân cách giữa, không có làn dừng khẩn cấp, cứ 10km bố trí 1 đoạn vượt xe có quy mô 4 làn xe.

“Đoạn đường tương đương đường cấp III đồng bằng (giống Tuý Loan- La Sơn) với lưu lượng 1.500 lượt phương tiện/ngày/đêm. Từ khi thông xe (31/12/2022) đến tháng 10/2023 (thời điểm Bộ Công an gửi văn bản tới Bộ GTVT) xảy ra 4 vụ TNGT”, văn bản Bộ Công an nêu rõ.

Bộ Công an cho biết, đối với những đoạn tuyến không có dải phân cách cứng ở giữa luôn tiềm ẩn nguy cơ TNGT, do đó Bộ này từng đề xuất Bộ GTVT xây dựng lộ trình cụ thể nâng cấp, cải tạo 7 tuyến cao tốc chưa đạt tiêu chuẩn an toàn đường cao tốc (trong đó có tuyến Cam Lộ- La Sơn). Ngoài ra, với tuyến Cam Lộ - La Sơn, Bộ Công an đề xuất nghiên cứu hạ cấp khai thác nhằm đảm bảo đúng quy định.

Tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn có chiều dài 98km, được đưa vào khai thác từ cuối năm 2022, trung bình mỗi đoạn từ 5 - 8km lại có một đoạn thiết kế mỗi bên hai làn xe chạy để cho phép các xe vượt lên. Tùy điểm mà mỗi đoạn cho phép vượt này dài từ 1,5 - 2km.

Giữa năm 2023, xuất hiện tình trạng xe tải chạy chậm tốc độ 20 - 30km/h nhưng các xe khác xếp hàng phía sau không thể vượt lên (vì phải chờ đến đoạn bốn làn đường để vượt). Do vậy, để đảm bảo tốc độ lưu thông, bên cạnh những điểm vượt bốn làn xe được thiết kế ban đầu, tuyến này còn kẻ thêm vạch nét đứt để xe được phép vượt đối với đoạn đảm bảo tầm nhìn ở những đoạn hai làn xe.

Trước đó, vào 10h ngày 18/2, trên tuyến cao tốc Cam Lộ - La Sơn thuộc địa phận tỉnh Thừa Thiên Huế xảy ra vụ tai nạn giao thông (TNGT) đặc biệt nghiêm trọng giữa ô tô con 7 chỗ và xe đầu kéo, hậu quả làm 3 người chết.

Sau nhiều clip ghi lại các góc từ các camera giám sát hành trình được chia sẻ trên mạng xã hội nhiều ý kiến khẳng định lỗi đầu tiên thuộc về tài xế xe con nhưng cũng không ít quan điểm khẳng định thiết kế bất hợp lý cũng góp phần gây ra vụ tai nạn.

Theo đó, nhiều ý kiến cho rằng quan sát trên clip cho thấy đường đang 3 làn bất ngờ nhập thành 1 làn. Giống như nút thắt cổ chai với tài xế chưa quen đường, không chú ý biển báo sẽ bị bất ngờ không xử lý kịp. Đây cũng chính là một nguyên nhân khiến tai nạn xảy ra.