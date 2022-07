Dự án đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai là tuyến đường có chiều dài 245km, đã được đưa vào khai thác năm 2014 với quy mô 4 làn xe đoạn Nội Bài – Yên Bái, riêng đoạn Yên Bái – Lào Cai dài gần 83km mới chỉ được đầu tư 2 làn xe, không có dải phân cách giữa.

Theo Bộ GTVT, hiện nay sau thời gian khai thác đoạn Yên Bái – Lào Cai có lưu lượng tăng cao, tiềm ẩn nguy cơ mất an toàn giao thông. Vì vậy, để khai thác đồng bộ toàn tuyến, đáp ứng nhu cầu vận tải, phù hợp với quy hoạch và Nghị quyết số 11 của Bộ Chính trị về phương hướng phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng đến năm 2030, tầm nhìn đến năm 2045, Bộ GTVT thống nhất việc đầu tư mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai lên thành 4 làn xe là cần thiết.

Thời gian tới, Bộ GTVT nghiên cứu huy động nguồn vốn, hình thức đầu tư phù hợp để tiếp tục mở rộng đoạn Yên Bái – Lào Cai theo quy mô 4 làn xe để khai thác đồng bộ về quy mô với đoạn Nội Bài – Yên Bái và đầu tư hoàn thiện tuyến đường theo quy mô quy hoạch (6 làn xe) khi có đủ điều kiện.

Đại diện Tổng công ty Đầu tư phát triển đường cao tốc Việt Nam (VEC) cho biết, về quy chuẩn đường cao tốc Việt Nam đường phải có dải phân cách giữa và làn dừng khẩn cấp. Với đoạn Yên Bái – Lào Cai hiện nay để phục vụ tốt cho phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an toàn giao thông thì việc hoàn chỉnh thành 4 làn là rất cần thiết.

Lưu lượng xe tăng nhanh nên đoạn đường mới được thiết kế 2 làn xe không thể đi với tốc độ thiết kế 80 km/h (Ảnh: Phạm Hải)

Sau 8 năm đưa vào khai thác lưu lượng đã tăng nhanh từng năm. Khi mới đưa vào khai thác đoạn Yên Bái – Lào Cai có lưu lượng 2.500 xe/ngày đêm, nhưng đến nay đã tăng lên 11.000 phương tiện/ ngày đêm.

Với lưu lượng hiện tại cao tốc 2 làn không đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến nên cần thiết phải nâng cấp, mở rộng. Dù VEC đã thực hiện các biện pháp đảm bảo an toàn giao thông trên tuyến, tuy nhiên đoạn cao tốc 2 làn xe vẫn luôn tiềm ẩn các tình huống gây mất an toàn giao thông.

“Do không có dải phân cách giữa, nên chỉ cần lái xe lơ là lấn làn là có thể gây nên các vụ tai nạn giao thông nghiêm trọng. Để đảm bảo an toàn tuyệt đối thì phải mở rộng và có dải phân cách giữa”, địa diện VEC cho biết.

Bên cạnh việc đảm bảo an toàn giao thông, việc mở rộng đường lên 4 làn xe còn phục vụ cho phát triển kinh tế xã hội của vùng. Sắp tới chủ trương phát triển đường cao tốc không chỉ có đường cao tốc độc đạo Nội Bài – Lào Cai mà còn nhiều tuyến xương cá đấu nối như: Lào Cai – Điện Biên, Lào Cai – Lai Châu, lào Cai – Hà Giang, Lào Cai - Tuyên Quang. Khi các tuyến này hình thành lưu lượng sẽ còn tăng cao.