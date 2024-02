Ngày 3/2, Toà án nhân dân tỉnh An Giang xét xử các bị cáo Hồ Văn Tấn (cựu Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế Công an tỉnh An Giang), Lê Tấn Tài (cựu phó phòng CSKT) và Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên) cùng về tội “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Các bị cáo tại phiên tòa.

Theo cáo trạng, Tấn, Tài và Trí được giao nhiệm vụ phục hồi điều tra vụ án buôn lậu xảy ra ngày 23/12/2018 tại huyện An Phú, với các bị can: Võ Minh Phương, Trần Công Tới, Bùi Văn Miền.

Quá trình điều tra vụ án, 3 cựu cán bộ công an biết rõ Phương, Tới, Miền là đối tượng phạm tội thuộc trường hợp đặc biệt nghiêm trọng, trốn truy nã.

Khi ra đầu thú, các đối tượng đã khai báo gian dối, cản trở điều tra, thuộc trường hợp phải bị bắt tạm giam.

Bản cáo trạng cũng nêu rõ, vụ án buôn lậu phạm tội có tổ chức, trong hồ sơ có nhiều chứng cứ, tài liệu phản ánh đối tượng chủ mưu, cầm đầu là Nguyễn Thị Kim Hạnh (tức Mười Tường), Nguyễn Hoàng Út và có liên quan đến nhiều đối tượng khác.

Nhưng vì động cơ cá nhân, vụ lợi và sợ ảnh hưởng đến vị trí công tác của bản thân, Tấn, Tài và Trí chỉ thực hiện điều tra các bị can Phương, Tới, Miền theo tội "vận chuyển trái phép hàng hoá qua biên giới", cố ý không thực hiện đầy đủ các hoạt động tố tụng theo quy định.

Hành vi trên của các cựu điều tra dẫn đến bỏ lọt tội phạm và hành vi phạm tội buôn lậu của Mười Tường, Hoàng Út.

Từ đó dẫn đến việc kết luận điều tra, đề nghị truy tố các bị can Phương, Tới, Miền không đúng bản chất hành vi phạm tội, bỏ lọt hành vi phạm tội của Mười Tường, Hoàng Út và các đối tượng khác.

“Hành vi phạm tội của các bị cáo là nghiêm trọng, làm ảnh hưởng đến hoạt động đúng đắn của các cơ quan bảo vệ pháp luật, tính công bằng và khách quan trong hoạt động điều tra xử lý tội phạm dẫn đến bỏ lọt tội phạm”, cáo trạng nêu rõ.

Sau khi xem xét toàn diện, HĐXX đã tuyên phạt bị cáo Hồ Văn Tấn, Lê Tấn Tài cùng chịu mức án 18 tháng tù; Nguyễn Minh Trí 17 tháng tù.