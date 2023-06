Chiều 30/6, nguồn tin xác nhận, Cơ quan điều tra của Viện KSND Tối cao đã khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Hồ Văn Tấn, cựu Trưởng phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế và buôn lậu (PC03) Công an tỉnh An Giang.

Ngoài ra, cơ quan CSĐT Viện KSND Tối cao cũng khởi tố, bắt tạm giam đối với Nguyễn Minh Trí (cựu điều tra viên, là thuộc cấp của ông Tấn). Ông Tấn và Trí bị điều tra hành vi “Lợi dụng chức vụ, quyền hạn trong khi thi hành công vụ”.

Ông Hồ Văn Tấn. Ảnh: Cổng TTĐT Công an An Giang.

Hồi tháng 4, tại kỳ họp thứ 16, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đã xem xét thi hành kỷ luật các đảng viên vi phạm thuộc Công an tỉnh.

Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang kết luận, ông Hồ Văn Tấn, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an tỉnh, Bí thư Đảng ủy, Trưởng phòng Cảnh sát kinh tế (nguyên Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, nguyên Bí thư Đảng ủy, nhiệm kỳ 2015 - 2020, nguyên Trưởng Công an huyện An Phú), đã vi phạm Quy định về những điều đảng viên không được làm; Quy định về trách nhiệm nêu gương của cán bộ, đảng viên, nhất là cán bộ lãnh đạo chủ chốt các cấp.

Những vi phạm của ông Hồ Văn Tấn là rất nghiêm trọng, gây dư luận xấu, bức xúc trong cán bộ, đảng viên và nhân dân, làm mất uy tín của bản thân và tổ chức đảng, cơ quan, đơn vị, đến mức phải xem xét, thi hành kỷ luật.

Xét nội dung, tính chất, mức độ, hậu quả và nguyên nhân vi phạm, căn cứ quy định của Đảng về xử lý kỷ luật đảng viên vi phạm, Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy An Giang đề nghị Ban Thường vụ Tỉnh ủy xem xét, thi hành kỷ luật ông Hồ Văn Tấn.

Hoài Thanh - Kim Điền