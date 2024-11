Ngày 6/11, tại Trung tâm Hội nghị thành phố, UBND TP. Hải Phòng tổ chức Hội nghị công bố quyết định của Chủ tịch UBND thành phố về công tác cán bộ tại các đơn vị sự nghiệp thuộc Sở Y tế.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam trao Quyết định cho 6 giám đốc các đơn vị trực thuộc Sở Y tế. Ảnh: Trọng Tùng

Theo đó, UBND TP. Hải Phòng quyết định điều động và bổ nhiệm ông Vũ Văn Vui - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Lão; ông Dương Đức Huấn - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện An Lão giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa huyện An Lão; ông Phạm Văn Hoàng - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Hải giữ chức vụ Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương; ông Nguyễn Văn Huân - Giám đốc Bệnh viện Đa khoa Đôn Lương giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Cát Hải; ông Hoàng Văn Nhật - Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải An giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thủy Nguyên; ông Bùi Vi Thế - Giám đốc Trung tâm Y tế huyện Thủy nguyên giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Y tế quận Hải An. Thời hạn bổ nhiệm 5 năm.

Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng Lê Khắc Nam phát biểu giao nhiệm vụ. Ảnh: Trọng Tùng

Ông Lê Khắc Nam - Phó Chủ tịch UBND TP. Hải Phòng chúc mừng các cán bộ được điều động và bổ nhiệm chức vụ mới, đề nghị các cán bộ được bổ nhiệm lần này phát huy năng lực, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao tại đơn vị mới. Trước mắt, phối hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương và Sở Y tế khắc phục hậu quả của cơn bão số 3, khôi phục lại hoạt động bình thường của đơn vị, đồng thời đề nghị các Sở, ngành liên quan và cấp ủy, chính quyền các địa phương tạo điều kiện đầu tư, nâng cấp trang thiết bị cho các cơ sở y tế, thực hiện Đề án nâng cao năng lực ngành Y tế, góp phần đáp ứng nhu cầu khám chữa bệnh của nhân dân.

Trọng Tùng