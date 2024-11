Hội thảo Dệt may truyền thống ASEAN lần thứ 9 với chủ đề “Thắt chặt mối quan hệ Cộng đồng ASEAN thông qua di sản văn hóa và dệt may” từ ngày 3 - 6/11/2024.

Hội thảo Dệt may truyền thống ASEAN là hoạt động được tổ chức hai năm một lần. Đây là năm đầu tiên Lào đăng cai tổ chức sự kiện này. Tham dự Hội thảo có các doanh nghiệp và đại diện Hiệp hội Dệt may các nước ASEAN, các nhà nghiên cứu, giảng viên tại các Viện nghiên cứu về ngành dệt may của một số nước.

Phát biểu khai mạc, bà Naly Sisoulith, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào, Chủ tịch danh dự hiệp hội thủ công mỹ nghệ Lào cho biết, hội thảo đã cho thấy mối quan hệ sâu sắc về mặt văn hóa giữa các nước ASEAN và không chỉ góp phần bảo tồn nghệ thuật dệt truyền thống, mà còn tôn vinh trí tuệ, sự sáng tạo và chịu khó của người phụ nữ đã gìn giữ nét đẹp của văn hóa truyền thống để cùng tồn tại với xã hội chúng ta đến nay và mãi mãi về sau. Bà Naly Sisoulith, phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào cho biết thêm.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm và bà Naly Sisoulith, phu nhân của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith dự Hội thảo Dệt may truyền thống ASEAN lần thứ 9

"Đối với các nước ASEAN có sự giao thoa, gần gũi về vị trí địa lý nên các sản phẩm dệt truyền thống của chúng ta có kiểu cách gần giống nhau. Mặc dù, mỗi nước đều có những họa tiết hoa văn mang nét đặc trưng riêng của văn hóa, nhưng điều làm chúng ta cùng nhau tự hào và hãnh diện đó là tình yêu, sự khéo léo, sự sáng tạo của người phụ nữ ASEAN đã in sâu vào mỗi sản phẩm dệt truyền thống" - bà Naly Sisoulith nói.

Trao đổi với các đại biểu tham dự Hội thảo, bà Ngô Phương Ly đánh giá cao tính chất, ý nghĩa của Hội thảo Dệt may truyền thống ASEAN lần thứ 9 cũng như nét đẹp, sự độc đáo của các sản phẩm được trưng bày tại Hội thảo lần này. Bà Ngô Phương Ly chúc mừng Lào trên cương vị Chủ tịch ASEAN đã tổ chức thành công các hoạt động, đặc biệt là các Hội nghị cấp cao của ASEAN, khẳng định việc tổ chức thành công Hội thảo Dệt may truyền thống sẽ góp phần vào thành công của năm Chủ tịch ASEAN, tạo điều kiện tăng cường giao lưu, hợp tác giữa nhân dân các nước ASEAN, đồng thời phát huy và bảo tồn ngành dệt may truyền thống của các nước.

Phu nhân Tổng Bí thư Tô Lâm (trái) và phu nhân Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Lào Thongloun Sisoulith

Trong khuôn khổ chuyến thăm Lào, phu nhân Ngô Phương Ly đã cùng phu nhân Naly Sisoulith thăm không gian trưng bày sản phẩm lụa truyền thống và một số cơ sở văn hóa, lịch sử của Lào. Phu nhân Ngô Phương Ly đã thăm và tặng quà Hội Phụ nữ khuyết tật Lào tại Thủ đô Vientiane.

Tại đây, Phu nhân chia sẻ và bày tỏ xúc động trước những nỗ lực, cố gắng vượt qua hoàn cảnh khó khăn của phụ nữ khuyết tật Lào, đánh giá cao kết quả hoạt động của Hội trong việc đào tạo nghề và tạo sinh kế cho phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật. Phu nhân bày tỏ tin tưởng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước Lào và toàn xã hội cùng với tâm huyết và nỗ lực vươn lên, Hội Phụ nữ khuyết tật Lào sẽ tiếp tục là “địa chỉ đỏ” giúp những phụ nữ và trẻ em gái khuyết tật cải thiện cuộc sống, hòa nhập cộng đồng và đóng góp cho xã hội.

Thăm làng nghề dệt may truyền thống tại Vientiane, nơi phần lớn những người thợ thủ công đồng thời vẫn làm công việc đồng áng, Phu nhân Ngô Phương Ly đã chia sẻ thông tin về ngành nghề truyền thống và chính sách của Việt Nam trong việc tạo điều kiện thúc đẩy, phát triển các ngành nghề truyền thống, đặc biệt là chương trình “Mỗi xã 1 sản phẩm” (OCOP) nhằm phát triển khu vực nông thôn theo hướng phát triển nội lực và gia tăng giá trị, bảo tồn những giá trị tốt đẹp của nông thôn Việt Nam.

Trong khuôn khổ chuyến thăm, phu nhân Tổng Bí thư Ngô Phương Ly đã thăm chùa Phật tích, gặp gỡ, động viên con em kiều bào có hoàn cảnh khó khăn và tặng sách, truyện bằng tiếng Việt cho lớp học tiếng Việt miễn phí tại Chùa. Nhân dịp này, nhóm thiện nguyện Từ Phúc đã tặng những phần qùa thiết thực, có ý nghĩa cho Hội Phụ nữ khuyết tật Lào và cộng đồng người Việt Nam tại Lào.

Bà Ngô Phương Ly, phu nhân của Tổng Bí thư Tô Lâm thăm làng nghề dệt may truyền thống tại Vientiane

Phu nhân Naly Sisoulith dành tình cảm đặc biệt và chân thành cảm ơn Phu nhân Ngô Phương Ly đã nhận lời mời thăm Lào và dự các hoạt động của Hội thảo Dệt may truyền thống ASEAN lần thứ 9, khẳng định chuyến thăm đã tăng cường tình cảm gắn bó giữa Lãnh đạo cấp cao hai nước, góp phần làm sâu sắc hơn nữa quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt và hợp tác toàn diện Việt Nam - Lào.

Phu nhân Ngô Phương Ly thăm chùa Phật tích, gặp gỡ và động viên con em kiều bào có hoàn cảnh khó khăn.