Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang vừa báo cáo Quốc hội về công tác phòng, chống tội phạm và vi phạm pháp luật năm 2024 (từ tháng 10/2023 đến hết tháng 9/2024).

Bộ trưởng Công an cho biết, năm 2024, tình hình tội phạm xâm phạm an ninh quốc gia tiếp tục diễn biến phức tạp, hành vi chủ yếu là tuyên truyền chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam.

Trước tình hình đó, Chính phủ đã chỉ đạo Bộ Công an và các bộ, ngành, địa phương chủ động nắm tình hình, thực hiện tốt chức năng tham mưu với Đảng, Nhà nước về các chủ trương, đường lối bảo vệ an ninh quốc gia, thúc đẩy lợi ích của Việt Nam trong quan hệ quốc tế.

Bộ trưởng Công an Lương Tam Quang. Ảnh: QH

Các cơ quan chức năng đã chủ động triển khai đồng bộ, toàn diện các kế hoạch, biện pháp công tác bảo đảm an ninh, an toàn các sự kiện chính trị, xã hội quan trọng; tạo chuyển biến tích cực trong công tác bảo đảm an ninh chính trị nội bộ, an ninh truyền thông, an ninh mạng, an ninh kinh tế, an ninh xã hội, quản lý xuất nhập cảnh và phòng, chống khủng bố; đấu tranh làm thất bại các ý đồ chống phá của các thế lực thù địch, phản động.

Qua đó, các cơ quan chức năng đã kịp thời khởi tố điều tra, làm rõ các vụ án xâm phạm an ninh quốc gia, đã khởi tố 34 vụ, 43 bị can; góp phần bảo vệ và giữ vững ổn định chính trị, phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế - xã hội và đối ngoại của đất nước.

Ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội vi phạm

Bên cạnh đó, Bộ trưởng Lương Tam Quang cũng thông tin, tình hình tội phạm sử dụng công nghệ cao tiếp tục gia tăng với nhiều phương thức, thủ đoạn phạm tội mới.

Nổi lên là hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng diễn ra với các phương thức, thủ đoạn hết sức tinh vi. Các đối tượng tạo lập các trang mạng giả mạo các cơ quan tư pháp, đơn vị công an tiếp nhận thông tin tội phạm, hướng dẫn người dân cài đặt ứng dụng dịch vụ công để thực hiện hành vi lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hay như hoạt động tổ chức đánh bạc, đánh bạc qua mạng; các đường dây điều hành hoạt động “tín dụng đen” qua mạng; hoạt động kinh doanh, mua bán các mặt hàng mỹ phẩm trên các sàn thương mại điện tử, trang mạng xã hội diễn ra phức tạp với số lượng lớn.

Đáng chú ý là hoạt động tấn công mạng để chiếm đoạt các tài khoản mạng xã hội của người có ảnh hưởng trên không gian mạng, sau đó đổi tên, phát tán các thông tin, hình ảnh quảng cáo để phục vụ mục đích cá nhân, hoạt động vi phạm pháp luật để trục lợi.

Cụ thể một số kênh Youtube của người nổi tiếng có lượng người theo dõi cao như: Độ Mixi, Quang Linh Vlog đã bị tin tặc tấn công, chiếm đoạt.

Bộ trưởng Lương Tam Quang cho hay, trước tình hình này, Ban Chỉ đạo an toàn, an ninh mạng quốc gia đã chỉ đạo thực hiện nhiều giải pháp khắc phục các nguy cơ về an toàn, an ninh mạng.

Trong đó, các lực lượng đã tập trung đấu tranh, triệt phá 28 chuyên án phạm tội sử dụng công nghệ cao, khởi tố 22 vụ án, 72 bị can. Đồng thời làm rõ âm mưu, phương thức thủ đoạn mới của tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đánh bạc, kinh doanh đa cấp, giao dịch tiền ảo, vàng, ngoại hối, chứng khoán trên không gian mạng; các hành vi chiếm đoạt dữ liệu cá nhân, chiếm quyền điều khiển, chiếm đoạt tài sản của cá nhân, doanh nghiệp trên không gian mạng.

Từ đó, các lực lượng chức năng đã ngăn chặn truy cập trên 23.500 trang mạng, tài khoản mạng xã hội có hành vi vi phạm pháp luật; khởi tố 1.521 vụ, 658 đối tượng phạm tội trong lĩnh vực công nghệ thông tin, mạng viễn thông.