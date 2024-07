Ngày 31/7, Công an tỉnh Lai Châu tổ chức lễ trao thư khen của Bộ trưởng Bộ Công an Lương Tam Quang và Bí thư Tỉnh ủy Lai Châu Giàng Páo Mỷ cho hạ sĩ Lò Văn Thanh (chiến sĩ nghĩa vụ tại Trạm tạm giam, Công an tỉnh) vì kịp thời cứu sống 2 cháu bé bị đuối nước.

Tại buổi lễ, Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an tỉnh Lai Châu thừa ủy quyền của Bộ Trưởng Bộ Công an và Bí thư Tỉnh ủy đã trao thư khen cho hạ sĩ Lò Văn Thanh.

Đại tá Phạm Hải Đăng, Phó Giám đốc Công an trao thư khen cho hạ sĩ Lò Văn Thanh. Ảnh: XĐ

Phát biểu tại buổi lễ, hạ sĩ Lò Văn Thanh gửi lời cảm ơn sâu sắc đến lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo Tỉnh ủy Lai Châu và Ban Giám đốc Công an tỉnh đã ghi nhận, động viên việc làm của mình.

Hạ sĩ Thanh chia sẻ: “Gặp tình huống như vậy, tôi nghĩ ai cũng sẽ tìm cách giúp đỡ người gặp nạn. Hơn nữa, tôi được vinh dự khoác trên vai màu áo của lực lượng công an nhân dân thì việc cứu người trong lúc nguy cấp là chức trách, nhiệm vụ của mình".

Trước đó, chiều 26/7, hạ sĩ Thanh nghe thấy tiếng kêu cứu tại khu vực lòng hồ thủy điện Bản Chát (xã Pha Mu, huyện Than Uyên) nên đã nhanh chóng lao xuống hồ nước sâu đưa được 2 cháu bé lên bờ và sơ cứu tại chỗ.

Hai cháu bé gồm Lò Mạnh Toàn (6 tuổi) và Lò Hạ Vy (4 tuổi) đều trú tại huyện Than Uyên. Hiện tại, sức khỏe của 2 cháu đã ổn định.