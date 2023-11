Đại diện Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia cho biết, đây là năm thứ 12 sự kiện tưởng niệm nạn nhân tử vong do TNGT được tổ chức.

Nhân lễ tưởng niệm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia kêu gọi mỗi người Việt Nam, hãy vì sự phát triển bền vững của đất nước, vì sự an toàn của bản thân và cộng đồng, phải tự giác chấp hành các quy định về an toàn giao thông để ngăn chặn thảm họa TNGT: Đã uống rượu, bia - Không lái xe; Hãy tuân thủ tốc độ - Nhanh một phút, chậm cả đời; Đội mũ cho con - Trọn tình cha mẹ; Không sử dụng điện thoại khi lái xe; Thắt dây an toàn khi đi ô tô; Đi đúng phần đường, làn đường, giữ khoảng cách an toàn…

Mỗi người hãy nghiêm chỉnh chấp hành luật giao thông, tự giác nhường nhịn, giúp đỡ nhau khi tham gia giao thông để xây dựng môi trường giao thông an toàn, văn minh.

Trong khuôn khổ lễ tưởng niệm, Ủy ban An toàn giao thông Quốc gia đã trao tặng mũ bảo hiểm đạt chuẩn cho 600 em học sinh tại tỉnh Hòa Bình.