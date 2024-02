Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, chiều ngày 4/2, Đại tướng Tô Lâm , Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Công an đã thăm và chúc Tết gia đình đồng chí Trần Đức Lương, nguyên Uỷ viên Bộ Chính trị, nguyên Chủ tịch nước; thăm, chúc Tết các gia đình và thắp hương tưởng nhớ các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm và chúc Tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương.

Thăm và chúc tết nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương, Bộ trưởng Tô Lâm ân cần thăm hỏi và chúc sức khỏe nguyên Chủ tịch nước và gia đình, mong muốn nguyên Chủ tịch nước tiếp tục quan tâm, đóng góp những ý kiến tâm huyết, quý báu đối với sự nghiệp xây dựng, phát triển và bảo vệ Tổ quốc.

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ Cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hương tưởng nhớ cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản.

Bộ trưởng Tô Lâm thắp hưởng tưởng nhớ cố Bộ trưởng Lê Minh Hương.

Đến thăm và chúc Tết gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ, Bộ trưởng Tô Lâm đã thắp nén hương thơm tưởng nhớ cố Đại tướng Võ Nguyên Giáp (cố Bộ trưởng Bộ Nội vụ, nay là Bộ Công an); cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản; cố Bộ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Hoàn; cố Bộ trưởng Bộ Công an Lê Minh Hương.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết thân nhân Đại tướng Võ Nguyên Giáp.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết thân nhân cố Giám đốc Nha Công an Trung ương Lê Giản.

Bộ trưởng Tô Lâm thăm hỏi, chúc Tết thân nhân cố Bộ trưởng Trần Quốc Hoàn.

Nhân dịp Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024, Bộ trưởng Tô Lâm đã thăm hỏi, chúc Tết thân nhân gia đình các đồng chí cố lãnh đạo Bộ Công an qua các thời kỳ. Bộ trưởng Tô Lâm mong muốn và tin tưởng rằng, thân nhân các đồng chí sẽ tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng của gia đình, đóng góp, xây dựng sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Theo CAND