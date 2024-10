Chiều 1/10, tại TP Phú Quốc, tỉnh Kiên Giang, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân tổ chức Hội nghị rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông năm 2024. Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan, Chính ủy Vùng dự hội nghị; Đại tá Lục Đức Tiên, Phó Tư lệnh Vùng chủ trì.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Năm 2024, công tác bảo đảm an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông được Đảng uỷ, Bộ Tư lệnh Vùng 5 Hải quân, cấp ủy, chỉ huy các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, triển khai thực hiện chặt chẽ, nghiêm túc.

Vùng đã làm tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức chấp hành pháp luật, kỷ luật và các quy định về công tác bảo đảm an toàn cho cán bộ, chiến sĩ với nhiều hình thức phong phú, đa dạng, phù hợp với điều kiện thực tiễn; đồng thời thường xuyên tổ chức rút kinh nghiệm công tác bảo đảm an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông nhằm ngăn chặn các vụ việc vi pháp pháp luật, kỷ luật và mất an toàn xảy ra trong đơn vị.

Trong năm, các cơ quan, đơn vị thuộc Vùng đã thực hiện tốt công tác bảo đảm an toàn trong huấn luyện, kiểm tra bắn đạn thật, ném lựu đạn, thả-vớt thủy lôi, diễn tập, cơ động lực lượng; triển khai đồng bộ các biện pháp bảo đảm an toàn cho bộ đội khi tham gia giao thông. Trong đó, chú trọng quản lý chặt chẽ con người, phương tiện ra vào doanh trại; thường xuyên kiểm tra nồng độ cồn và việc chấp hành các quy định khi tham gia giao thông của cán bộ, chiến sĩ.

Tại hội nghị, các ý kiến thảo luận cũng đã tập trung phân tích, làm rõ những hạn chế, khuyết điểm, nguyên nhân, trách nhiệm đồng thời đề ra phương hướng, biện pháp khắc phục nhằm nâng cao chất lượng thực hiện công tác bảo đảm an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông tại đơn vị trong thời gian tới.

Phát biểu chỉ đạo, Chuẩn Đô đốc Nguyễn Hữu Thoan yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các cấp tiếp tục quan tâm, duy trì, thực hiện tốt công tác tuyên truyền, giáo dục nâng cao nhận thức, ý thức, trách nhiệm bảo đảm an toàn trong học tập, công tác và tham gia giao thông cho cán bộ, chiến sĩ; chủ động nắm chắc tình hình đơn vị, địa bàn; quản lý chặt chẽ quân số, các mối quan hệ của quân nhân; thường xuyên kiểm tra, rút kinh nghiệm việc chấp hành các quy định bảo đảm an toàn trong đơn vị, không để xảy ra vi phạm pháp luật, kỷ luật và mất an toàn trong các hoạt động…