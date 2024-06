Trận mưa lớn kèm sấm sét tại khu vực Hà Nội vào sáng nay 5/6 đã gây ra tình trạng ngập lụt trên một số tuyến đường. Hàng dài ô tô, xe máy phải đi qua những đoạn đường ngập nước sâu đến vài chục cm và không ít xe đã phải "nằm đường".

Đường Nguyễn Trãi (quận Thanh Xuân, Hà Nội) ngập sâu vào sáng 5/6 khiến các phương tiện khó khăn khi di chuyển (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Theo nhiều tài xế có kinh nghiệm, khi không may đi vào đoạn đường ngập nước sâu do trời mưa, sẽ dẫn tới tình huống thiếu an toàn, rất dễ va chạm với các phương tiện cũng như các chướng ngại vật khác trên đường.

Mặt khác, "xế cưng" của chúng ta khi phải lội nước sâu rất dễ gặp trục trặc, thậm chí gây ra hư hỏng nặng như thuỷ kích, chập hệ thống điện và hệ lụy ảnh hưởng đến chất lượng vận hành của xe dai dẳng về sau. Chi phí để sửa chữa đối với các xe bị hư hỏng do ngập nước cũng rất đắt đỏ, mà không sửa lại "bỏ thì thương, vương thì tội".

Vậy làm thế nào để lái xe an toàn khi trời mưa và thoát dễ dàng qua các điểm úng ngập? Dưới đây là một số mẹo nhỏ được các chuyên gia đưa ra:

1. Chú ý quan sát và ước lượng

Khi đoạn đường bị ngập sâu, đầu tiên cần đi chậm hoặc dừng xe lại hoàn toàn trước đoạn đường ngập để quan sát những xe đi trước để ước lượng độ sâu của mực nước. Nếu những chiếc xe tương tự như xe mình qua được thì mới cho xe qua, không nên cố lội nước quá sức để tránh rủi ro.

Theo kinh nghiệm của các "tài già", mực nước an toàn mà ô tô có thể vượt qua mà không ảnh hưởng gì đến các bộ phận của xe là phải thấp hơn hoặc bằng trục bánh xe.

Trước khi vượt qua vùng ngập, cần quan sát để "lượng sức mình" để đảm bảo an toàn. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

2. Đi số thấp, tắt điều hoà

Khi đã xác định chiếc xe của mình có thể lội qua được vùng nước sâu, hãy về số thấp và đi đều chân ga hoặc tăng ga nhẹ để tránh nước vào buồng đốt hoặc ống xả. Một lưu ý là không dừng xe đột ngột hoặc mở cửa ở vùng nước sâu trừ trường hợp bất khả kháng.

Khi lội qua vùng ngập sâu, chiếc xe sẽ gặp phải lực cản rất lớn từ nước, do vậy nên tạm thời tắt điều hòa nhiệt độ để không ảnh hưởng đến công suất của xe, nhất là đối với những xe công suất nhỏ cỡ A-B.

Nên chuyển sang số thấp khi lội qua những đoạn nước ngập sâu. (Ảnh minh hoạ: Caranddriver)

3. Không đi song song với xe khác

Khi lội qua đoạn ngập sâu rất dễ tạo ra sóng mạnh, điều này không chỉ khiến xe của chúng ta gặp khó mà còn ảnh hưởng đến các phương tiện khác lưu thông trên đường như xe máy, xe đạp. Do vậy, ngoài hạn chế đi nhanh, lái xe cũng nên tránh việc đi song song quá gần với xe khác.

Ngoài ra, khi 2 xe chạy ngược chiều quá gần hoặc cố tình vượt một xe khác trên đường sẽ xảy ra trường hợp bị tạt nước lên kính lái gây “mù tạm thời”. Trường hợp này gây mất tầm nhìn trong một thời gian ngắn nhưng cũng rất nguy hiểm.

Nên bật đèn khi trời mưa to, ngay cả vào ban ngày. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

4. Bật đèn phù hợp

Đèn có chức năng định vị giúp các phương tiện đi ngược chiều cũng như đi phía sau có thể quan sát tốt hơn trong điều kiện ánh sáng yếu. Vậy nên khi trời mưa, ánh sáng yếu rất cần phải bật đèn (để chế độ chiếu thấp) cho dễ quan sát cũng như để các phương tiện khác dễ dàng nhận ra xe mình.

Nếu trời mưa rất to có thể bật thêm đèn khẩn cấp (hazard) để có độ nhận diện tốt hơn, đặc biệt khi chạy trên đường trường, đường cao tốc.

5. Kiểm tra xe sau khi vượt qua đoạn ngập

Sau khi đi qua đoạn đường ngập, nên chọn vị trí thích hợp để dừng xe kiểm tra lại một lần trước khi tiếp tục hành trình. Loại bỏ ngay cỏ rác, cành cây bị mắc vào thân xe và kiểm tra xem nước đã bị chui vào khoang lái hay chưa, nếu có thì ngay sau đó phải tiến hành sấy khô để tránh hư hỏng các bộ phận của xe.

Nên lau sấy khô các bộ phận như bugi, chân giắc điện, mép cánh cửa, nội thất,... sau khi đi dưới trời mưa ngập. (Ảnh: Hoàng Hiệp)

Ngoài các mẹo trên, các chuyên gia cũng đưa ra một lưu ý cực kỳ quan trọng là nếu đi qua vùng ngập nước mà xe ô tô chết máy thì tuyệt đối không được cố khởi động lại máy.

Bởi vì việc khởi động lại động cơ có thể khiến xe bị thuỷ kích nặng nề, làm cong tay biên, gãy tay biên mà nặng hơn có thể vỡ lốc máy. Trong tình huống xe chết máy khi đang lội nước sâu, hãy kiên nhẫn chờ nước rút và gọi cứu hộ đến hỗ trợ.

