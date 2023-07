Ông Nguyễn Thanh Liêm - Chánh thanh tra Bộ VHTT&DL xác nhận với VietNamNet, Bộ có văn bản gửi Cục Nghệ thuật biểu diễn và các đơn vị liên quan yêu cầu xác minh nghi vấn công ty tổ chức đêm nhạc BlackPink ủng hộ "đường lưỡi bò”.

Nhóm nhạc BlackPink.

Trước đó, Sở VHTT Hà Nội có văn bản chấp thuận cho Công ty TNHH Âm nhạc IME (trụ sở chính tại TP.HCM) tổ chức chương trình nghệ thuật Chuyến lưu diễn vòng quanh thế giới của BlackPink 2023 ngày 29 và 30/7 tại SVĐ Mỹ Đình (Hà Nội).

Phó Giám đốc Sở VHTT Hà Nội Phạm Thị Mỹ Hoa xác nhận với VietNamNet, đơn vị tổ chức show diễn có BlackPink xin cấp phép 13 bài hát và Sở chấp thuận yêu cầu này. Đó là các bản hit: DDU-DU DDU-DU; Shut Down; Typa Girl; Pretty Savage; Stay; Playing with fire; Whistle; As if it's your last; Lovesick girl; Don’t Know What To Do; Forever Young; Kiss and Make Up; Ice Cream.

Tuy nhiên, ngày 5/7, YG Entertainment nói với truyền thông Hàn Quốc: “Danh sách biểu diễn của BlackPink ở concert Hà Nội đang được lan truyền trên mạng xã hội là không đúng sự thật. Buổi biểu diễn lần này của BlackPink có kịch bản tương tự những concert trước trong chuyến lưu diễn”

Ngay khi biết tin Công ty TNHH Âm nhạc IME là đơn vị tổ chức sự kiện có BlackPink, nhiều người hâm mộ tò mò nên tìm hiểu thông tin và rất phẫn nộ khi biết đơn vị này chia sẻ bản đồ có "đường lưỡi bò".

Làn sóng người hâm mộ Việt Nam đang kêu gọi “tẩy chay” Born Pink World Tour Hanoi.

IME Entertainment là một đơn vị chuyên tổ chức nghệ thuật biểu diễn và sự kiện với trụ sở chính đặt tại Bắc Kinh, Trung Quốc. Công ty có hơn 10 văn phòng chi nhánh tại Trung Quốc, Đài Loan (Trung Quốc), Malaysia, Indonesia, Việt Nam, Thái Lan, Singapore, Philippines, Hàn Quốc và Australia, từng tổ chức nhiều concert của các nghệ sĩ K-Pop cũng như quốc tế.

BlackPink là nhóm nhạc nữ Hàn Quốc nổi tiếng toàn cầu, ra mắt từ năm 2016 gồm 4 thành viên Jennie, Lisa, Jisoo và Rosé.

Sau 7 năm hoạt động, BlackPink vươn lên thành một trong những nhóm nhạc hàng đầu K-Pop với nhiều bản hit như:DDU-DU DDU-DU, How You Like That…

Ngoài âm nhạc, BlackPink còn nổi bật trong các hoạt động thời trang. Các thành viên của nhóm đều được chọn là gương mặt đại diện cho những thương hiệu danh tiếng toàn cầu.