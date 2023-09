Cục trưởng Cục Quản lý khám chữa bệnh (Bộ Y tế) Lương Ngọc Khuê cuối giờ chiều 15/9 đã ký công văn đề nghị Giám đốc Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) khẩn trương chỉ đạo xác minh, làm rõ nội dung phản ánh trên báo chí liên quan một nhân viên chụp X-quang bị tố sàm sỡ nữ bệnh nhân 16 tuổi vào ngày 9/9.

"Xử lý nghiêm đối với các cá nhân, tập thể (nếu có có vi phạm)", công văn nêu rõ. Cùng đó, ông Khuê yêu cầu bệnh viện này báo cáo đầy đủ, nghiêm túc việc triển khai tiêu chí "người bệnh được tôn trọng quyền riêng tư” trong Bộ Tiêu chí chất lượng bệnh viện Việt Nam bản 2.0 trong các năm qua.

Báo cáo cần nêu rõ việc rà soát thực hiện “người bệnh khi tiến hành siêu âm sản phụ khoa, thăm khám bộ phận sinh dục... được cung cấp khăn để che chắn cơ thể (hoặc áo choàng, váy choàng được thiết kế riêng), bảo đảm kín đáo cho người bệnh”, theo yêu cầu của cơ quan chuyên môn Bộ Y tế.

Cục Quản lý khám chữa bệnh yêu cầu Bệnh viện Việt Đức công khai kết quả xác minh trên phương tiện thông tin đại chúng; có văn bản trả lời trực tiếp người nhà người bệnh và báo cáo nhanh kết quả về cục trước ngày 20/9 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo Bộ Y tế.

Trước đó, chiều 15/9, VietNamNet phản ánh thông tin trên mạng xã hội lan truyền clip gia đình nữ bệnh nhân 16 tuổi tố cô gái bị một người làm việc tại phòng chụp X-quang Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức (Hà Nội) có hành vi xâm hại vùng kín.

Tối 13/9, một tài khoản trên mạng xã hội đã phát trực tiếp cảnh người đàn ông xưng là người thân của bệnh nhân nữ 16 tuổi. Người này tố một nhân viên trong phòng chụp X-quang số 103 của Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức có hành vi xâm hại vùng kín bệnh nhân.

Người đàn ông áo đen thể hiện thái độ bức xúc trước vụ việc. Ảnh cắt từ clip.

Trong clip, người đàn ông nói sự việc xảy ra ngày 9/9, cô gái 16 tuổi bị tai nạn xe và được đưa vào Bệnh viện Việt Đức, chụp X-quang tại phòng 103. Người được cho là có hành vi xâm hại vùng kín của cô gái tên là B. Cô gái đã "đạp ra một lần, nhưng người tên B. vẫn tiếp tục". Người đàn ông này cho biết cô gái đã chụp lại hình ảnh của B.

Cũng theo nội dung trong clip, gia đình bức xúc vì con gái chưa đủ tuổi thành niên, chưa nhận được hướng “giải quyết đúng”, “không một lời xin lỗi” và người tên B. đã tắt máy điện thoại nên không thể liên lạc. Do đó, gia đình yêu cầu bệnh viện cần cho họ gặp người bị tố cáo và nhân viên y tế trực cùng ca để giải quyết.

Trao đổi với VietNamNet chiều 15/9, đại diện Bệnh viện Việt Đức cho biết lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo khoa Chẩn đoán hình ảnh họp. Nguồn tin cũng cho biết người bị tố cáo là học viên (sinh viên thực hành/thực tập tại bệnh viện), không phải là kỹ thuật viên, bác sĩ hay nhân viên y tế của bệnh viện.

Tuy nhiên, học viên này đã về quê sau khi gửi đơn tường trình. Lãnh đạo bệnh viện đã chỉ đạo phòng Quản trị chuẩn bị, thu thập đầy đủ thông tin, giấy tờ liên quan để gửi nộp công an phường Hàng Bông (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) để xác minh làm rõ vụ việc.

“Bệnh viện đang khẩn trương phối hợp với công an xác minh, xử lý. Công an đã vào cuộc, mời gia đình bệnh nhân làm việc. Chúng tôi cũng đang chờ đợi kết quả xác minh của công an", nguồn tin cho hay.