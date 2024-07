Trước khi nitơ được sử dụng trong lốp xe ô tô thông thường, loại khí này đã được tìm thấy trong lốp máy bay, xe đua và trong bộ giảm chấn của hệ thống treo giúp làm giảm dao động của lò xo. Điều này là do nitơ có khả năng duy trì trạng thái và áp suất của nó dưới nhiệt độ và tải trọng tăng cao.

Đến năm 2010, khí nitơ mới chính thức được đưa ra thị trường dân dụng và thương mại, trong đó có cả việc sử dụng trong lốp ô tô. Vậy bơm khí nitơ vào trong lốp xe có ưu nhược điểm gì so với khí nén thông thường?

Khí nitơ thường được sử dụng trong các lốp xe đua nhờ đặc tính ổn định nhiệt độ và áp suất. Ảnh: CarBuzz

Đầu tiên, nitơ duy trì nhiệt độ và áp suất ổn định hơn khí nén thông thường nên giúp làm giảm lực cản lăn. Thời điểm người dùng có thể nhận thấy lợi thế này trên đường là khi thời tiết thay đổi.

Với khí nén thông thường, khi nhiệt độ môi trường giảm, áp suất lốp cũng sẽ giảm. Đôi khi, điều này sẽ làm đèn cảnh báo của hệ thống giám sát áp suất lốp (TPMS) bật sáng.

Tiếp theo, nếu lốp xe bị dính đinh, tốc độ rò rỉ của nitơ sẽ chậm hơn so với khí nén thông thường. Điều này là do các phần tử nitơ lớn hơn một chút so với ô xy.

Cuối cùng là lốp xe chứa khí nitơ do ít bị rò rỉ hơi, không bị ảnh hưởng bởi nhiệt độ và áp suất nên có thể kéo dài tuổi thọ của lốp xe, cũng như giúp xe tiết kiệm nhiên liệu hơn.

Việc bơm lốp xe bằng khí nitơ cần có thiết bị chuyên dụng. Ảnh: Miami Bugatti

Tuy nhiên, việc sử dụng nitơ trong lốp ô tô cũng gặp một số nhược điểm. Về tính khả dụng, không phải trung tâm lốp xe, đại lý hoặc cơ sở sửa chữa nào cũng đều cung cấp loại khí này. Thứ hai, bơm khí nitơ sẽ phức tạp hơn so với khí nén thông thường, tốn thời gian hơn.

Thứ ba là bơm lốp xe bằng nitơ có giá thành cao. Thông thường, bơm lốp ô tô bằng khí nitơ thì giá thành có khi lên đến 80-150 USD (2-3,8 triệu đồng) cho lần chuyển đổi đầu tiên và tính phí từ 2-7 USD (50.000-180.000 đồng) cho mỗi lốp trong mỗi lần tiếp theo.

Cuối cùng là khách hàng khó có thể nhìn thấy và đánh giá tính hiệu quả của lốp xe được bơm nitơ. Điều này khiến nhiều người đặt câu hỏi tại sao họ cần bơm nitơ vào lốp xe nếu lợi ích của nitơ là không đáng kể.

Trên thực tế, các dòng xe du lịch phổ thông sẽ khó nhận thấy rõ được lợi ích của nitơ khi bơm vào lốp xe. Trong khi loại xe như xe đua, xe đầu kéo sẽ được hưởng lợi nhiều nhất từ việc lốp xe sử dụng loại khí này.

Lợi ích của việc sử dụng khí nitơ cho lốp xe là khá rõ ràng nhưng chi phí cao là rào cản không nhỏ. Ảnh: CarBuzz

Câu hỏi được đặt ra là bao lâu sẽ phải bơm lại nitơ vào lốp xe? Điều này sẽ phụ thuộc vào mức độ kín của lốp. Sự ăn mòn vành, van bị lỗi hoặc thủng đều dẫn đến rò hơi.

Trung bình, người dùng sẽ cần kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp xe hàng tháng với khí nén thông thường. Còn với khí nitơ, việc kiểm tra và điều chỉnh áp suất lốp thường sẽ 3-4 tháng/lần.

Tuy nhiên, với giá thành cao, không nhiều điểm cung cấp dịch vụ đã khiến cho việc bơm khí nitơ cho lốp ô tô gặp nhiều bất tiện. Trong khi đó, việc bơm lốp xe bằng khí nén thông thường vô cùng tiện lợi và dễ dàng chính là lý do khiến cho những lợi ích của lốp xe sử dụng bằng khí nitơ bị lu mờ.

Theo Carbuzz

