Bom tấn 'Rượt đuổi Seoul' tung trailer nghẹt thở không kém 'Fast & Furious'

Trailer và poster của bom tấn Rượt đuổi Seoul được tung ra mới đây đã giới thiệu dàn diễn viên tên tuổi sẽ tham gia vào đội quái xế Sanggye-dong - nhóm những tay đua và thợ sửa xe sắp khám phá sự thật đằng sau một đường dây kinh doanh mờ ám liên quan đến quỹ đen VIP.

Trailer phim bắt đầu với giai điệu lôi cuốn từ cuộn băng cát sét mang âm hưởng những năm 1988. Nhận được lời đề nghị không thể chối từ của Công tố viên Ahn, đội Quái xế Sanggye-dong chính thức bước vào một phi vụ điều tra xoay quanh đường dây quỹ đen VIP.

Trên những chiếc xe hơi được tinh chỉnh mang phong cách Hip-tro (hiphop và retro), đội quái xế hóa trang thành những nhân viên vận chuyển quỹ đen của Tổng thống Kang - người có sức ảnh hưởng lớn thứ hai tại Hàn Quốc năm 1988. Đội quái xế sẽ đụng độ nhiều thử thách trên hành trình của họ và một trong số đó là Giám đốc Lee - khi ông ta nhận thấy hành tung của cả đội có điểm bất thường.

Với lần trở lại trong diện mạo hoàn toàn mới ở Rượt đuổi Seoul, tài tử Yoo Ah In (từng đóng Bản án từ địa ngục) trả lời về sự ăn ý của các diễn viên: "Từ lúc bắt đầu cho đến khi đóng máy, tôi cảm thấy như mình chỉ đang ở cạnh và vui chơi với những người bạn". Diễn viên Ong Seong Wu cũng nói thêm: "Bầu không khí trên trường quay thật sự rất tuyệt vời! Cứ như thể hội Bbagkku Fam được tái hiện lại ở hiện thực vậy".

Rượt đuổi Seoul có sự góp mặt của các diễn viên Yoo Ah In, Koh Kyung Pyo, Lee Kyoo Hyung, Park Ju Hyun, Ong Seong Wu, Oh Jung Se, Jung Woong In, Moon So Ri. Với phần âm nhạc thời thượng cùng những pha hành động nghẹt thở trên đường đua, Rượt đuổi Seoul hứa hẹn mang tới chuyến hành trình nghẹt thở và mãn nhãn cho những người ưa tốc độ. Phim sẽ được phát hành trên toàn cầu vào ngày 26/8 trên Netflix.

Quỳnh An