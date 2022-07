Lee Byung Hun cùng dàn sao khủng góp mặt trong bom tấn 'Hạ cánh khẩn cấp'

Sở hữu vốn đầu tư lên đến 25 tỷ won (khoảng 447 tỷ đồng) cùng dàn sao sáng chói, Hạ cánh khẩn cấp được kỳ vọng sẽ là tác phẩm tiếp nối quá trình phục hồi mạnh mẽ của phòng vé xứ Hàn tại thời điểm hiện tại. Ngay từ khi mới hé lộ các hình ảnh đầu tiên và buổi họp báo trước truyền thông hồi cuối tháng 6, phim đã liên tục lọt top trending các nền tảng mạng xã hội tại Hàn Quốc, chứng tỏ sức hút mạnh mẽ của tựa phim bom tấn này.

Hạ cánh khẩn cấp xoay quanh chuyến bay mang số hiệu KI501 của hãng hàng không Sky Korea, khởi hành từ sân bay quốc tế Incheon tới Honolulu, Hawaii. Không lâu sau khi máy bay cất cánh, một hành khách bắt đầu có những biểu hiện lạ và tử vong trước sự bàng hoàng của mọi người. Một virus lạ với tốc độ lây lan chóng mặt đã xâm nhập lên máy bay, tất cả chìm trong hỗn loạn và sợ hãi. Trong tình huống ngàn cân treo sợi tóc, một tuyên bố đề nghị hạ cánh khẩn cấp được đưa ra.

Song Kang-ho vừa giành giải Nam diễn viên xuất sắc tại Cannes 2022.

Mới đây, Hạ cánh khẩn cấp đã tung trailer chính thức sau những hình ảnh đầu tiên được hé lộ khi phim tham dự LHP Cannes năm 2021. Lần lượt các gương mặt chủ chốt của dàn diễn viên đều đã xuất hiện trong đoạn giới thiệu với vai trò của mình. "Ảnh đế Cannes 2022" Song Kang Ho vào vai In-ho, một thanh tra nhận được thông báo về một kẻ khủng bố trên máy bay. Nhưng khi ông tìm ra danh tính kẻ thủ ác, hắn đã lên máy bay thành công.

Tài tử Lee Byung Hun vào vai Jae-hyuk, một người đàn ông sợ máy bay cùng cô con gái nhỏ Soo-min di cư đến Hawaii. Dẫu rất căng thẳng khi lên máy bay, anh vẫn luôn chăm sóc cẩn thận cho cô con gái mắc bệnh eczema nghiêm trọng.

"Ảnh hậu Cannes" Jeon Do Yeon có màn tái hợp với Song Kang Ho và Lee Byung Hun, Kim Nam Gil trong Hạ cánh khẩn cấp với vai diễn Bộ trưởng Kim Sook Hee, một phụ nữ cứng rắn, quyết đoán luôn đặt sự an nguy của người dân lên hàng đầu, tìm mọi cách để đưa chiếc máy bay gặp thảm họa được hạ cánh an toàn.

Kim Nam Gil và Kim So Jin, hai người cộng sự trong tác phẩm truyền hình mới kết thúc đầu năm nay Vượt qua bóng tối tiếp tục bắt tay nhau trong Hạ cánh khẩn cấp với vai diễn cơ phó Hyun-su và tiếp viên trưởng Hee-jin.

Hạ cánh khẩn cấp cũng đánh dấu sự xuất hiện của mỹ nam đẹp như hoa Yim Si Wan trong một vai phản diện, với diễn biến tâm lý phức tạp. Nhân vật của anh, Jin-seok, mang theo một bí mật chết chóc khi bước lên máy bay. Cùng với đó, nam diễn viên Park Hae Joon, người quen mặt khán giả Việt với vai diễn ông chồng ngoại tình trong bom tấn truyền hình Thế giới hôn nhân cũng sẽ xuất hiện trong phim với vai diễn Tae-su, người đứng đầu bộ phận giải quyết khủng hoảng tại Nhà Xanh.

Tuyến nhân vật của Hạ cánh khẩn cấp được chia rõ hai chiến tuyến: trên máy bay và dưới mặt đất, mang đến cho khán giả cái nhìn thực tế khi giải quyết một thảm họa. Không chỉ có những người trên máy bay phải đối mặt với sự sợ hãi, chính quyền và những người liên quan khác cũng rơi vào trạng thái hỗn loạn và phải đưa ra những quyết định vô cùng khó khăn.

Hạ cánh khẩn cấp dự kiến ra rạp từ 19/8/2022.

Quỳnh An