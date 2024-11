Kia Sorento 2025 đã giành được danh hiệu Top Safety Pick từ IIHS nhưng lại không thể giành được giải thưởng cao nhất trong đợt kiểm tra vừa rồi. Đây là mẫu xe được chú ý nhiều nhất vì ở thời điểm hiện tại, nó đang được bán chạy nhất tại khu vực trên cũng như nhiều thị trường khác. Kết quả này tương tự như các đối thủ cạnh tranh như Nissan Altima 2025, Acura ZDX 2024 và Honda Prologue 2024. Trong một thị trường mà xếp hạng an toàn ngày càng được chú trọng, đây là một điểm trừ mà Kia và các đối thủ của họ luôn muốn tránh.

Các bài kiểm tra va chạm do IIHS thực hiện thường xuyên được cập nhật để thúc đẩy các nhà sản xuất ô tô tạo ra những mẫu xe mới an toàn hơn. Gần đây, các bài đánh giá va chạm trực diện vừa được cập nhật. Vào tháng 7, Kia đã nâng cấp dây đai an toàn hàng ghế sau trên Sorento 2025 nhằm mục đích đạt được điểm số tốt hơn. Tuy nhiên, điều đó vẫn chưa đạt được những tiêu chuẩn cao của IIHS và chỉ nhận được xếp hạng "trung bình" vì dây đai an toàn không giữ được phần xương chậu mà lại di chuyển lên vùng bụng. Điều này dẫn đến nguy cơ chấn thương đầu hoặc cổ cho người ngồi phía sau, một trong những lý do IIHS cho là không thể chấp nhận được.

Mặc dù chỉ đạt được xếp hạng "trung bình" trong bài kiểm tra này, Sorento vẫn đủ điểm để nhận được danh hiệu Top Safety Pick nhờ đạt được xếp hạng "tốt” và “chấp nhận được” trong các bài kiểm tra còn lại. Trong khi đó, ZDX, Prologue và Altima lại không đạt được kết quả tốt như vậy.

Đối với Nissan Altima 2025, mẫu xe này cũng nhận được xếp hạng "trung bình" trong bài đánh giá va chạm trực diện vừa được cập nhật, nhưng lại có kết quả thậm chí còn tệ hơn Sorento trong các đánh giá khác. Altima chỉ đạt được xếp hạng "tệ" trong bài kiểm tra va chạm bên hông vừa được cập nhật và chỉ đạt được "trung bình" cho hệ thống phòng ngừa va chạm phía trước.

Mặc dù cả Acura ZDX và Honda Prologue đều đạt được xếp hạng "tốt” trong bài đánh giá va chạm trực diện mới của IIHS, nhưng cả hai chỉ đạt được xếp hạng "chấp nhận được” trong hệ thống phòng ngừa va chạm với người đi bộ phía trước. Điều thú vị là, đèn pha của Prologue chỉ đạt được xếp hạng "khá” trong khi ZDX đạt được xếp hạng "tốt” theo đánh giá của IIHS. Điều này là do Acura gần đây đã nâng cấp đèn pha trên ZDX, vì đèn pha trên các xe sản xuất trước tháng 9 được của hãng xe này từng bị đưa vào xếp hạng “kém”.

Sau bài kiểm tra vừa được cập nhật, cả 4 mẫu xe đều không đạt đủ tiêu chuẩn để được xếp hạng cao nhất năm 2024 của IIHS.

Theo Carscoops

