Sau 17 năm kể từ thời điểm tuyên bố, Volvo đã và đang xóa tan những nghi ngờ của rất nhiều người tiêu dùng trên toàn thế giới khi các số liệu thực tế chứng minh tới thời điểm này chỉ ra, chưa có một ai tử vong trong các vụ tai nạn liên quan đến xe Volvo.

Volvo được xem là hãng xe gắn liền với danh hiệu an toàn nhất

Volvo XC90 là mẫu xe SUV hạng sang cỡ trung nằm trong Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS). Ảnh: IIHS

Năm 2021, Volvo cũng trở thành nhà sản xuất ô tô đầu tiên có toàn bộ dải sản phẩm được xếp hạng an toàn cao nhất tại Mỹ. Trong đó, mẫu xe SUV hạng sang đầu bảng Volvo XC90 đã có 4 năm liên tiếp (2021-2024) nằm trong danh sách những mẫu xe đạt điểm an toàn cao nhất Top Safety Pick+ của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc (IIHS) của Mỹ.

Theo quy trình đánh giá của IIHS, các xe đều phải trải qua nội dung đánh giá quan trọng đầu tiên là thử nghiệm va chạm trực diện. Ở nội dung này, có 4 bài thử độ an toàn của xe gồm: Đâm phía trước lệch ít bên trái, đâm phía trước lệnh nhiều bên trái (theo cách cũ), đâm phía trước lệnh nhiều bên trái (theo cách mới) và đâm ngang hông (theo cách mới).

Ngoài ra, IIHS còn có thêm 2 bài kiểm tra khác về phòng ngừa va chạm trực diện, 1 bài kiểm tra đèn pha, 1 bài kiểm tra dây đai an toàn và 1 bài kiểm tra về sử dụng ghế trẻ em trên xe.



Quy trình thử nghiệm an toàn của Viện Bảo hiểm An toàn Đường cao tốc. Nguồn vieo: IIHS

Đối với bài thử nghiệm va đập trực diện, xe sẽ di chuyển thẳng về phía vật cản cứng ở tốc độ 64 km/h. Với bài kiểm tra va chạm bên hông, một vật thể có hình dạng xe SUV nặng 1,5 tấn sẽ lao tới va chạm bên phía người lái ở tốc độ 50 km/h. Với Volvo XC90 đời 2021-2024, chiếc SUV hạng sang này đều đạt kết quả chấm điểm là Tốt (Good - mức chấm cao nhất của IIHS) ở tất cả bài thử.

Trong tất cả các bài thử nghiệm xe, đánh giá về đèn pha của IIHS nổi tiếng là khó vượt qua nhất thì Volvo XC90 cũng được xếp hạng Khá (Acceptable). Bài kiểm tra về dây đai an toàn được đánh giá tổng thể ở mức Tốt (Good). Các bài kiểm tra phòng ngừa va chạm trực diện của Volvo XC90 cũng đạt kết quả từ Nâng cao (Advanced) cho tới Vượt trội (Superior).

Không chỉ có vậy, hai cơ quan đánh giá xếp hạng an toàn xe uy tín trên thế giới gồm Cục An toàn giao thông đường cao tốc quốc gia Mỹ (NHTSA) của Mỹ và Chương trình Đánh giá xe mới châu Âu (Euro NCAP) đều đánh giá cao khả năng an toàn của Volvo XC90 trong các bài thử nghiệm va chạm.

Hạng mục điểm chấm cho Volvo XC90 thế hệ hiện tại của NHTSA tại Bắc Mỹ và Euro NCAP tại châu Âu. Ảnh: Wikipedia

Trong đó, tiêu chí đánh giá xe của NHTSA có 3 nội dung quan trọng là thử nghiệm va chạm trực diện, thử nghiệm va chạm hai bên, thử nghiệm an toàn khi lật xe. Các phiên bản của Volvo XC90 được sản xuất từ 2016-2024 đều đạt kết quả chấm điểm 5 sao cho 2 nội dung đầu. Chỉ riêng bài kiểm tra về an toàn lật xe đạt 4 sao. Tuy nhiên, xếp hạng an toàn tổng thể, mẫu xe này của Volvo vẫn giành 5 sao. Theo NHTSA, mức 5 sao có nghĩa là nguy cơ chấn thương nghiêm trọng khi xảy ra tai nạn trên mẫu xe là 10% hoặc ít hơn.

Đối với Euro NCAP, tiêu chuẩn đánh giá có một số điểm tương đồng với hai tổ chức tại Mỹ, đặc biệt là các thử nghiệm va chạm như tác động từ phía trước (tốc độ 64 km/h), tác động hai bên hông xe (50 km/h), tác động với vật nhọn từ hông xe (32 km/h) và tác động đến người đi bộ (40 km/h).

Kết quả thử nghiệm của Euro NCAP đối với Volvo XC90 năm 2016 cũng đạt mức an toàn 5 sao tương tự như NHTSA. Kết quả này được Euro NCAP áp dụng đối với các phiên bản hiện hành cho đến khi mẫu xe này ra mắt thế hệ mới.

Sự khắt khe về an toàn là mục tiêu hàng đầu

Tất nhiên, để đạt được những đánh giá cao nhất trong các bài kiểm tra an toàn va chạm, Volvo cũng đã dành nhiều tiền của và công sức cho các cuộc nghiên cứu thử xe tại đại bản doanh của họ. Theo Volvo, một lượng không nhỏ xe sản xuất ra dùng để phá, theo đúng nghĩa đen.

Các bài thử nghiệm của Volvo dành cho các mẫu xe của hãng. Ảnh Volvo

Mỗi năm, hãng xe Thụy Điển dùng khoảng 400 chiếc để thử nghiệm va chạm và công nghệ an toàn. Chưa hết, Volvo còn thành lập một đội ngũ chuyên viên chuyên phân tích tai nạn giao thông. Từ năm 1970 đến nay, đã có hơn 40.000 vụ tai nạn được lưu vào kho dữ liệu của hãng, từ đó làm tiền đề giúp các kỹ sư của Volvo cải tiến các tính năng an toàn trên các sản phẩm hiện tại của hãng.

Bên cạnh đó, các tiêu chuẩn an toàn tại trung tâm thử nghiệm va chạm của Volvo thường được yêu cầu cao hơn so với các tổ chức kiểm nghiệm độc lập khi có thêm các bài thử khắc nghiệt hơn như đâm trực diện toàn đầu xe ở tốc độ cao, thả rơi từ độ cao 30 mét và lộn vòng.



Bài kiểm tra xe lộn vòng của Volvo. Nguồn video: Youcar

Các bài kiểm tra không chỉ đánh giá khả năng bảo vệ thực sự của chiếc xe mà còn phân tích được tình trạng xe bị bẹp dúm ra sao sau tai nạn để có phương án cứu hộ người trong xe một cách nhanh chóng.

Hiện tại, Volvo XC90 vẫn đang ở thế hệ thứ 2 (2015-nay) và mẫu SUV hạng sang này chính thức bán tại Việt Nam từ năm 2018. Mẫu xe này có giá bán từ 4,05 tỷ đồng, là đối thủ cạnh tranh với mẫu BMW X5 và Mercedes - Benz GLE.

Việc chiếc xe Volvo XC90 bẹp rúm ró trong vụ tai nạn liên hoàn giữa 8 ô tô ở dốc cầu Phú Mỹ hôm 8/8 nhưng tài xế chỉ bị thương nhẹ, sống sót thần kỳ là minh chứng rõ ràng nhất cho thông điệp mà hãng xe này tuyên bố mạnh mẽ vào năm 2007: "Không để ai bị thiệt mạng trong xe Volvo".

