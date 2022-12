BR-VT: Nâng cao nhận thức an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước

Sở Thông tin và Truyền thông tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vừa phối hợp với Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin và Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh tổ chức Hội nghị nâng cao nhận thức an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của các cơ quan nhà nước.

Phát biểu khai mạc hội nghị, ông Lê Việt Trung, Phó Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông cho biết, trước sự phát triển mạnh mẽ của Internet, không gian mạng đã góp phần tích cực phục vụ phát triển kinh tế - xã hội, nâng cao chất lượng y tế, giáo dục, phát huy sức sáng tạo, góp phần thúc đẩy quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 và đặc biệt trong quá trình chuyển đổi số ở mọi mặt đời sống, lĩnh vực xã hội hiện nay, 3 trụ cột như chính quyền số, kinh tế số, xã hội số.

Để triển khai các nhiệm vụ về chuyển đổi số tỉnh, các nền tảng số phải đảm bảo tính sẵn sàng, bảo mật, toàn vẹn trên không gian mạng là một thách thức không hề nhỏ. Trong đó nhận thức của cán bộ, công chức, viên chức là người có vai trò chủ đạo tham gia vào xử lý, sử dụng chủ yếu các nền tảng trong công tác phục vụ cho người dân và doanh nghiệp. Theo thống kê, phần lớn các sự cố mất an toàn thông tin có liên quan đến nhận thức của người dùng, sự chủ quan, lơ là, hoặc có khi là vô tình đã làm lộ, lọt, mất tài khoản, tạo lỗ hỏng, backdoor v.v.

Vì vậy, "Hội nghị này được tổ chức nhằm giúp cho cán bộ, công chức, viên chức nhận thức được tầm quan trọng của bảo đảm an toàn, an ninh mạng trong hoạt động của cơ quan nhà nước tỉnh BR-VT nói riêng và các hạ tầng thông tin quốc gia nói chung; từ đó, hạn chế thấp nhất về mất an toàn, an ninh thông tin, đặc biệt là không để lộ lọt bí mật nhà nước", ông Lê Việt Trung cho hay.

Tại hội nghị, Phòng An ninh mạng và Phòng chống tội phạm sử dụng công nghệ cao - Công an tỉnh đã chia sẻ về công tác đảm bảo an toàn, an ninh thông tin, an ninh mạng và bảo vệ bí mật nhà nước trên không gian mạng tại các cơ quan đảng, nhà nước tỉnh BR – VT; Trung tâm Ứng cứu khẩn cấp không gian mạng Việt Nam - Cục An toàn thông tin hướng dẫn các văn bản vi phạm pháp luật liên quan đến an toàn, an ninh thông tin; hướng dẫn kỹ năng sử dụng thư điện tử an toàn và kỹ năng sử dụng internet, trình duyệt an toàn.

Thông qua Hội nghị, cán bộ, công chức, viên chức phụ trách công nghệ thông tin các sở, ban, ngành tỉnh, UBND cấp huyện và cấp xã cũng được chia sẻ kinh nghiệm ứng phó với các rủi ro an toàn, an ninh mạng phi truyền thống, bảo vệ các nền tảng số quan trọng trong quá trình chuyển đổi số, đáp ứng yêu cầu của cách mạng công nghiệp 4.0 và công cuộc chuyển đổi số tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.

Phú Mỹ