Cuối tháng 10/2023, “một câu chuyện dũng cảm và cảm động đến kinh ngạc về tự do, danh tiếng, bổn phận làm mẹ, sự sống còn, niềm tin và hy vọng” của Britney Spears sẽ được tiết lộ qua hồi ký 'The Woman in Me'.