Thành công rực rỡ trong sự nghiệp ca hát

Giữ nhiều vai trò như ca sĩ, nhạc sĩ, vũ công, diễn viên nhưng danh tiếng của Britney Spears gắn liền với sự hồi sinh của dòng nhạc teen pop tại Mỹ cuối những năm 1990 và đầu thập niên 2000.

Ngay thời điểm khởi đầu sự nghiệp, “công chúa nhạc Pop” sở hữu hàng loạt album nổi tiếng, nằm trong top đầu của bảng xếp hạng Billboard 200 như Baby One More Time, Oops!...I Did It Again, Britney, In The Zone.

Britney Spears dự lễ trao giải MTV Video Music 2016 ở New York. Ảnh: AP.

Sau mỗi album mới, tên tuổi của Britney Spears lại đi cùng các bài hit trứ danh. Baby One More Time, Stronger, I'm a Slave 4 U, Toxic… là những cái tên nổi bật trong danh sách dài đó. Tổng cộng, Britney Spears sở hữu 6 album bán chạy nhất tuần trên Billboard 200, 5 đĩa đơn từng dẫn đầu Billboard Hot 100.

Tính đến nay, Britney Spears bán được hơn 100 triệu đĩa trên toàn thế giới, giúp cô trở thành một trong những ca sĩ bán nhiều đĩa nhạc nhất mọi thời đại.

Tạp chí Billboard xếp Britney Spears đứng thứ 8 trong danh sách Nghệ sĩ của Thập kỷ (Artists of the Decade), đồng thời xếp thứ 5 trong số nữ nghệ sĩ có album bán chạy nhất 10 năm đầu của thế kỷ 21. Cô là một trong số ít nghệ sĩ có đĩa đơn và album phòng thu Quán quân trong 3 thập kỷ liên tiếp: 1990, 2000 và 2010.

Những biến cố cuộc đời

Tuy nhiên, song hành với thành công rực rỡ trong sự nghiệp, cuộc đời của Britney Spears trải qua nhiều biến động dữ dội, những cú trượt dài từ thời thanh xuân đến cuộc đấu tranh dai dẳng nhằm thoát khỏi sự giám hộ của người thân.

Sau cuộc tình kéo dài hơn 4 năm với ca sĩ Justin Timberlake, Britney Spears có cuộc hôn nhân đầu tiên, chóng vánh với người bạn từ thuở nhỏ Jason Allen Alexander. Đó là vào đầu năm 2004, ở độ tuổi 22, nữ ca sĩ sinh năm 1981 “thiếu nhận thức về hành động của mình” đã hủy hôn chỉ sau 55 ngày.

Tháng 7 cùng năm, cô đính hôn với vũ công Kevin Federline chỉ sau 3 tháng gặp mặt. Cặp đôi có 2 con chung trước khi chính thức ly hôn vào năm 2007.

Cùng với hình ảnh đặt con trai nhỏ trên đùi khi đang lái xe, bị câu lưu tại trại cai nghiện ma túy gần một ngày, tự cạo trọc đầu, tháng 10/2007, Britney Spears mất quyền giám hộ 2 con ruột.

Phong trào #FreeBritney đòi bãi bỏ chế độ giám hộ đối với Britney Spears. Ảnh: AP.

Sang năm 2008, sau lần phải nhập viện vì sử dụng chất cấm, ngôi sao nhạc pop cùng lúc mất quyền bảo hộ với các con và chịu kiểm soát từ cha mình, ông James Spears. Đây là thời điểm bắt đầu bi kịch kéo dài hàng chục năm đối với Britney Spears.

Cùng với các đồng giám hộ, ông Jamie Spears có quyền quản lý toàn bộ tài sản của con gái cùng nhiều khía cạnh khác như sức khỏe, cuộc sống riêng tư, sự nghiệp ca hát. Những điều bình thường trong cuộc sống của Britney Spears như đi lại, gặp gỡ bạn bè… đều phải nằm trong sự kiểm soát.

Britney Spears cũng lên tiếng tố cáo vì bị lạm dụng trong chế độ giám hộ. Cô mất quyền sinh con, bị ép dùng nhiều loại thuốc không cần thiết, phải biểu diễn khi sức khỏe không đảm bảo.

Từ đầu năm 2019, người hâm mộ bắt đầu chú ý và đặt câu hỏi về chế độ giám hộ đối với Britney Spears. Mọi thứ bùng lên, dẫn đến phong trào #FreeBritney (Tự do cho Britney) trên phạm vi toàn cầu. Đến tháng 11/2021, Britney Spears chính thức thoát khỏi chế độ giám hộ kéo dài 13 năm.

Câu chuyện của 'The Woman in Me'

Bìa sách 'The Woman in Me' với hình ảnh Britney Spears chụp khỏa thân. Ảnh: Gallery Books.

Đề cập đến phiên tòa mang tính bước ngoặt năm 2021, nơi Britney Spears yêu cầu thẩm phán tòa án cấp cao Los Angeles (Mỹ) chấm dứt quyền giám hộ kéo dài 13 năm, Jennifer Bergstrom, Phó Chủ tịch nhà xuất bản Gallery Books – đơn vị giữ bản quyền hồi ký The Woman in Me, cho biết: “Lời khai thuyết phục của Britney trước tòa đã làm rung chuyển thế giới, thay đổi luật pháp, cho thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của cô ấy. Cuối cùng, chúng tôi vô cùng tự hào khi được giúp Britney Spears chia sẻ câu chuyện của mình”, bà cho biết thêm.

Vào tháng 6/2021, Britney Spears cho rằng quyền bảo hộ của mình bị lạm dụng và yêu cầu chấm dứt. “Tôi chỉ muốn cuộc sống của mình trở lại. Đã 13 năm rồi và thế là đủ”.

“Tác động từ việc Britney Spears lên tiếng, sự thật về cô ấy, là điều không thể phủ nhận và đã thay đổi cuộc đời cô ấy cũng như những người khác”, thông cáo báo chí giới thiệu The Woman in Me cho biết. Đồng thời thông cáo nói thêm rằng cuốn hồi ký của Britney Spears “chứng tỏ sức mạnh bền bỉ của âm nhạc, tình yêu và tầm quan trọng của việc một người phụ nữ kể câu chuyện của chính mình, theo cách riêng mình”.

Hôm 11/7, Britney Spears đăng trên Instagram cá nhân thông báo ngày phát hành The Woman in Me với dòng chữ trong một video: “Sắp xuất hiện… Cuối cùng thì câu chuyện của tôi, theo cách của tôi cũng ra mắt”.

Trailer phim 'Britney vs Spears':

