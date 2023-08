Trong bài viết trên Instagram vào ngày 20/8 (theo giờ Mỹ), công chúa nhạc Pop không ngần ngại chia sẻ hình ảnh bán khỏa thân trên giường, cùng buổi tiệc thâu đêm với bạn bè ngay giữa thời điểm vụ ly hôn của cô và Sam Asghari vẫn chưa ngã ngũ.

Asghari đệ đơn ly hôn lên Tòa án Thượng thẩm Los Angeles vào ngày 16/8, sau 14 tháng kết hôn. Theo Los Angeles Times, mặc dù tin tức về việc họ ly thân chỉ mới xuất hiện vào tuần trước, hồ sơ tòa án cho thấy cặp đôi đã không sống chung từ ngày 28/7.

Đến 19/8, Britney Spears phá vỡ sự im lặng bằng thông báo trên Instagram. Cô bày tỏ đau buồn khi chấm dứt mối quan hệ kéo dài 6 năm, “nhưng thật lòng tôi không thể chịu đựng nỗi đau này thêm nữa”.

Tuy nhiên, trong vài ngày liên tiếp, những hành động của ngôi sao nhạc pop người Mỹ khiến nhiều người không khỏi ngạc nhiên.

Chuỗi hành động kỳ quặc

Dường như cuộc chia tay giúp cho Britney Spears có tâm trạng ăn mừng vào những ngày cuối tuần. Chỉ 1 ngày sau khi chính thức lên tiếng về vụ ly hôn, giọng ca Baby One More Time đăng một video khỏa thân, lăn lộn trên giường, dùng 2 tay che ngực, cùng phần âm thanh là bài hát I Put a Spell on You của Annie Lennox.

Ngày hôm sau, cô chia sẻ một đoạn clip khác có cảnh 4 người đàn ông cởi trần nâng cô lên khỏi mặt đất. Britney Spears còn mặc bộ váy màu xanh, đứng tạo dáng trước ống kính, trong khi bên cạnh có một người đàn ông liếm chân cô từ gối đến đùi theo yêu cầu của người quay phim.

Vài ngày sau thông báo về vụ ly hôn, Britney Spears vui vẻ suốt đêm bên bạn bè. Ảnh: TMZ.

Trong bài viết đi kèm, Britney Spears phàn nàn việc các tay săn ảnh đã được chỉ điểm. “Khi bạn đi gặp mặt một người mình gọi là bạn và lái xe cả giờ đồng hồ để ăn gà, sau đó phải đợi trong xe và trốn vào nhà tắm. Tôi biết ai đó đã báo trước vì chiếc xe này trước nay tôi chưa từng đi”.

Theo Billboard, Britney Spears không đề cập đến việc chia tay Asghari trong bài. Cô tiết lộ rằng buổi tối đi chơi diễn ra sau khi một người nào đó thông báo cho các tay săn ảnh về việc nữ ca sĩ sẽ xuất hiện tại quán Dave's Hot Chicken ở Oxnard, California.

Cuối cùng, như một động thái đáp trả, Spears “mời các chàng trai yêu thích của tôi đến và vui chơi cả đêm”, cô viết trên trang Instagram cá nhân có hơn 42 triệu người theo dõi.

Ngày kế tiếp, công chúa nhạc Pop tiếp tục đăng một đoạn clip ăn mặc mát mẻ, nhảy nhót trước ống kính. Đây là kiểu video thường được Britney Spears đăng trong vài tháng gần đây. Lần này cô bổ sung thêm "phụ kiện" là mảnh giấy vệ sinh cầm trên tay.

Giữa chuỗi hành động bất thường đó, duy nhất một bài viết với hình ảnh dường như mang không khí trầm lắng hơn cả. Britney Spears đăng lại hình ảnh 5 chiếc muỗng mang tên Muỗng cô đơn của Piluca Soriano Art, mỗi chiếc có hình khuôn mặt của một cô gái, kèm câu hỏi “Không phải bạn chỉ yêu chúng sao”.

Hình ảnh trầm lắng hiếm hoi trên tài khoản mạng xã hội của Britney Spears trong những ngày gần đây. Ảnh: Instagram nhân vật.

Ai sẽ cứu Britney Spears khỏi cơn mê cuồng vì tình ái và bi kịch cuộc đời?, câu hỏi của một fan hâm mộ được đặt ra thời điểm này rất khó trả lời một cách thấu đáo vì 'công chúa nhạc Pop' một thời dường như đang rất cô đơn và cố gồng lên chứng tỏ 'tôi đang vui và vẫn ổn'. Nhưng có một thực tế không thể phủ nhận rằng nếu không phải là chính Britney Spears tự cứu mình thì khó ai có thể làm thay việc đó.

Nhiều vấn đề hậu giám hộ

Trong phiên tòa nổi tiếng vào năm 2021, Britney Spears đã giành chiến thắng khi thẩm phán tuyên bố chấm dứt chế độ giám hộ kéo dài 13 năm đối với cô. Jennifer Bergstrom, Phó chủ tịch Nhà xuất bản Gallery Books - đơn vị giữ bản quyền hồi ký The Woman in Me của Britney Spears, cho biết: “Lời khai thuyết phục của Britney trước tòa đã làm rung chuyển thế giới, thay đổi luật pháp, cho thấy sức mạnh và lòng dũng cảm của cô ấy”.

Tuy nhiên, sau giai đoạn cuộc đời được giải phóng khỏi chế độ giám hộ, dường như ngôi sao nhạc Pop vẫn chưa thể có một cuộc sống bình thường.

Tháng 4/2022, cô thông báo mang thai với Asghari, một điều cô không thể tự quyết định trong những năm tháng sống dưới chế độ giám hộ. Nhưng chỉ 1 tháng sau, Britney Spears lại thông báo đã sẩy thai.

Cặp đôi kết thúc cuộc sống hôn nhân sau 14 tháng. Ảnh: KGC-11/STAR MAX/Ipx.

Cặp đôi chính thức kết hôn vào tháng 6 cùng năm tại nhà riêng ở Los Angeles song không mời bất kỳ ai trong gia đình, gồm cả cha mẹ, anh chị. Hai con của Britney Spears cũng không tham dự. Người chồng đầu tiên của cô, Jason Alexander, tìm cách phá rối sự kiện, đột nhập vào nhà và mang theo một con dao nhưng cuối cùng bị bắt.

Kể từ khi chấm dứt chế độ bảo hộ, cuộc sống cá nhân, sự hiện diện trên mạng xã hội và sức khỏe của Britney Spears trở thành chủ đề thu hút sự quan tâm mới của giới truyền thông và sự suy đoán của người hâm mộ, thậm chí làm nảy sinh các thuyết âm mưu.

Vào tháng 1 năm nay, cảnh sát phải đến kiểm tra nơi ở của nữ ca sĩ sau khi nhận được một số cuộc gọi từ các fan, bày tỏ lo ngại vì nữ ca sĩ xóa tài khoản Instagram của mình.

Ca khúc 'Baby One More Time' gắn liền với tên tuổi của Britney Spears: