Ngày 14/7, Tập đoàn Dầu khí Việt Nam (Petrovietnam) đã tổ chức Hội nghị sơ kết công tác 6 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2024. Tại đây, tập đoàn đã biểu dương BSR về hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2024.

BSR hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2024 về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính

Tại hội nghị, Tổng Giám đốc BSR - Bùi Ngọc Dương đã báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm. Theo đó, BSR đã sản xuất được 2,85 triệu tấn sản phẩm (tiêu thụ 2,75 triệu tấn), đạt 119% so với kế hoạch; tổng doanh thu 55,3 nghìn tỷ đồng, đạt 139% so với kế hoạch; nộp ngân sách nhà nước hơn 5,7 nghìn tỷ đồng, đạt 131% so với kế hoạch.

Bên cạnh đó, BSR còn đạt được nhiều kết quả nổi bật khác: thực hiện thành công và hoàn thành công tác bảo dưỡng tổng thể lần 5 nhà máy lọc dầu Dung Quất; thử nghiệm và tăng công suất phân xưởng CDU lên 118%, RFCC lên 110%, KTU lên 140% công suất thiết kế. Đồng thời, sau bảo dưỡng tổng thể lần 5, nhà máy lọc dầu Dung Quất đã hoạt động ổn định ở công suất cao và chỉ số EII đã thấp hơn 100%. Đây là chỉ số lần đầu tiên đạt được kể từ khi vận hành nhà máy. BSR cũng đã thử nghiệm chế biến được loại dầu thô mới Bunga Orkid với 20%vol và sản xuất thành công 500 tấn sản phẩm mới hạt nhựa PP định hình nhiệt TF4035.

Trong 6 tháng cuối năm, BSR đưa ra mục tiêu sẽ sản xuất hơn 3,33 triệu tấn sản phẩm; đạt tổng doanh thu 55,27 nghìn tỷ đồng; nộp ngân sách nhà nước khoảng 6.164 tỷ đồng.

Ông Bùi Ngọc Dương - Tổng Giám đốc BSR báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh 6 tháng đầu năm 2024 và nhiệm vụ triển khai 6 tháng cuối năm

Về Petrovietnam, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 đã cơ bản hoàn thành tốt các chỉ tiêu, nhiệm vụ kế hoạch đề ra. Cụ thể, gia tăng trữ lượng 6 tháng đầu năm 2024 đạt 4,38 triệu tấn quy dầu. Tập đoàn có 2 phát hiện dầu khí mới (tại Lô 09-1, mỏ Rồng và Lô PM3-CAA, mỏ Bunga Aster). Đây là kết quả đáng khích lệ; vì suốt trong giai đoạn năm 2019 - 2023, chỉ có năm 2023, Petrovietnam mới có 2 phát hiện dầu khí trong một năm.

Trong sản xuất, ngoại trừ chỉ tiêu sản xuất điện (đạt 95,9%) do yếu tố khách quan, tất cả các chỉ tiêu sản xuất trọng yếu còn lại đều hoàn thành vượt mức kế hoạch 6 tháng từ 2,7 - 33,1%, tăng 1,4 - 21,8% so với cùng kỳ năm 2023.

Chủ tịch HĐQT BSR Nguyễn Văn Hội (thứ 5 từ trái sang) đại diện nhận hoa, biểu dương hoàn thành toàn diện kế hoạch quản trị 6 tháng đầu năm 2024 về sản lượng sản xuất và các chỉ tiêu tài chính

Trong hoạt động tài chính, Petrovietnam tiếp tục thực hiện tốt công tác quản trị. Do đó, các chỉ tiêu tài chính hầu hết hoàn thành vượt mức kế hoạch, duy trì mức tăng trưởng tháng sau cao hơn tháng trước; mặc dù giá các sản phẩm chủ lực của Petrovietnam - đặc biệt biên lợi nhuận hóa dầu giảm 24,9% so với cùng kỳ năm 2023, đã ảnh hưởng lớn tới hiệu quả hoạt động của lĩnh vực lọc hóa dầu. Các chỉ tiêu đều hoàn thành vượt mức từ 20 - 77% kế hoạch 6 tháng và tăng trưởng cao so với cùng kỳ năm 2023.

Tổng doanh thu toàn tập đoàn 6 tháng đầu năm 2024 ước đạt 482,3 nghìn tỷ đồng, tăng 15% so với cùng kỳ năm 2023. Nộp ngân sách toàn tập đoàn ước đạt 71,1 nghìn tỷ đồng, tăng 9% so với cùng kỳ năm 2023.

Ngọc Minh