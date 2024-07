Bức ảnh gây sốt của Robert Downey Jr. Ảnh: Instagram

Robert Downey Jr - nam diễn viên thủ vai Người Sắt vừa thông báo sẽ trở lại Vũ trụ Marvel với vai Doctor Doom trong Avengers: Doomsday tại sự kiện San Diego International Comic-Con ở San Diego, California (Mỹ) cuối tuần qua. Thông tin trên làm nức lòng người hâm mộ bởi từ Avengers: Endgame ra mắt năm 2019, Robert Downey Jr chia tay Người Sắt sau khi nhân vật này qua đời kể từ đó đến nay.

Robert Downey Jr đã đảm nhiệm vai Người Sắt Tony Stark trong 10 phim Marvel gồm: Iron Man, Iron Man 2, Iron Man 3, The Incredible Hulk, The Avengers, Captain America: Civil War, Avengers: Age of Ultron, Spider-Man: Homecoming, Avengers: Infinity War và Avengers: Endgame.

Robert Downey Jr có 10 lần đảm nhiệm vai Người Sắt trước khi đóng nhân vật mới của Marvel. Ảnh: Variety

Việc anh trở lại với phim Marvel dù không còn là Người Sắt cũng vẫn làm nức lòng người hâm mộ. Không chỉ gây sốt cộng đồng fan toàn cầu. Robert Downey Jr trở thành từ khóa tìm kiếm phổ biến tại Google Việt Nam ngày 28/7. Phần phim mới Avengers: Doomsday sẽ do anh em Joe và Anthony Russo đạo diễn. Theo Robert Downey Jr, Doctor Doom là một nhân vật phức tạp và anh nói vai diễn này đã chọn mình.

Ngay sau khi tuyên bố trở lại Vũ trụ Marvel, Robert Downey Jr đăng bức ảnh tạo hình mới của anh trên trang cá nhân gần 57 triệu người theo dõi kèm dòng chú thích: "New mask, same task" (Mặt nạ mới, nhiệm vụ cũ) hút 12 triệu người thả tim. Không chỉ có cộng đồng fan của Robert Downey Jr mà rất nhiều ngôi sao như Gwyneth Paltrow, Mark Ruffalo... bày tỏ sự phấn khích trước sự trở lại của tài tử Người Sắt.

Robert Downey Jr trong "Avengers: Endgame":

Quỳnh An - Theo People, Variety