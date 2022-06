Bùng nổ game blockchain, hàng chục triệu USD đổ vào startup Việt

Lợi thế để start-up Việt cạnh tranh

Thế giới đang đón nhận xu hướng mới là game ứng dụng công nghệ blockchain, vốn là một công nghệ còn khá mới ở Việt Nam. Tuy nhiên, không ít dự án game ứng dụng công nghệ blockchain đã thu hút tới hàng chục triệu USD từ những quỹ đầu tư trong và ngoài nước. Điều đó cho thấy tiềm năng của Việt Nam đủ sức cạnh tranh với quốc tế trong việc nắm bắt xu hướng.

Ngành game Việt có nhiều cơ hội phát triển trong nền kinh tế số

Các từ khóa hot nhất thanh tìm kiếm hiện nay là blockchain, metaverse hay GameFi (trò chơi điện tử kết hợp tài chính phi tập trung), nên việc thành lập dự án game blockchain chắc chắn dễ gây chú ý hơn.

Việt Nam đang đi đầu xu hướng này và được dự đoán sẽ thành thủ phủ blockchain tương lai.

Theo các chuyên gia công nghệ, Việt Nam đã có một số dự án nổi bật gần đây như Axie Infinity; FOTA gọi vốn 8,3 triệu USD; Sipher gọi vốn gần 7 triệu USD; Faraland 2,4 triệu USD;... Lối chơi đa dạng từ nuôi thú cưng, nhập vai cho đến MOBA, thể hiện rõ tư duy nhanh nhạy nắm bắt xu hướng và tinh thần xông xáo khởi nghiệp.

Lợi thế để start-up Việt cạnh tranh chủ yếu đến từ nguồn nhân lực dồi dào và đội ngũ trẻ, giàu năng lượng.

Ông Trịnh Ngọc Đức, CEO của hãng game FOTA, từng nhận được 8,3 triệu USD ở vòng gọi vốn thiên thần và được định giá 100 triệu USD cũng đánh giá đây là lợi thế cho Việt Nam trong thị trường game blockchain.

“Với mục tiêu tiến ra thị trường quốc tế, chúng tôi đã cố gắng khai thác triệt để nguồn nhân lực tại Việt Nam kết hợp với chuyên môn về marketing. Song, đi cùng với những lợi thế đó cũng là không ít thách thức”, ông Đức chia sẻ.

Thách thức phải đối mặt

Theo ông Trịnh Ngọc Đức, tuy có nhiều tiềm năng nhưng thị trường cũng tồn tại không ít thách thức, cản trở các dự án game blockchain Việt Nam tiếp cận dòng vốn ngoại. Đầu tiên, chính là việc nhà nước chưa hợp thức hóa hoàn toàn về pháp lý cho những dự án tiền mã hóa, vẫn thiếu hụt hành lang pháp lý cần thiết cho nhà đầu tư và doanh nghiệp.

Kế đến chính là thách thức về mặt nhân sự, tốc độ phát triển của blockchain đang quá nhanh dẫn đến tình trạng lập trình viên tuy dồi dào, song để hiểu tường tận và làm được hết lại không nhiều. Do vậy, triển khai một dự án blockchain không thể liền mạch thành một chuỗi, một số sản phẩm có nguy cơ đứt gãy thậm chí có thể khiến cả dự án tiềm năng phải bỏ dở.

Giờ đây game blockchain đang trở thành một ngành kinh tế.

Ông Đức cho rằng: Trong một dự án GameFi, hoàn toàn có thể xảy ra tranh cãi giữa nhóm am hiểu làm game với bên chuyên môn blockchain. Hoặc lập trình viên sẽ chỉ giỏi về một bên, có thể cần được đào tạo thêm về mặt còn yếu.

Với chuyên môn về marketing, bà Jennie Hoàng Phương, CEO của D.lion Media & Solution nhớ lại một thất bại trong quá khứ nhằm nhắc nhở các start-up khi kêu gọi dòng vốn ngoại lẫn vận hành dự án game blockchain Việt.

“Đó là khâu đo lường kích thước thị trường lẫn chuẩn bị hệ thống kỹ thuật đầy đủ, tránh rủi ro không bắt kịp tâm lý FOMO của nhà đầu tư, thường tạo thành làn sóng dâng cao vào ngày ra mắt”, bà Phương chia sẻ.

Bản thân bà và đội ngũ từng phải shutdown (ngừng hoạt động) một dự án chỉ vì nền tảng hệ thống không đủ mạnh, không chống đỡ được làn sóng FOMO đổ vào dự án khi ra mắt. Đây cũng là một bài học mà các start-up game blockchain cần chú ý khi gọi vốn cho dự án của mình.

Game blockchain ở Việt Nam vẫn còn là lĩnh vực mới, khó tránh khỏi tình trạng lừa đảo, lập dự án truyền thông rầm rộ để lôi kéo rót vốn rồi âm thầm rút êm,... Khi dòng vốn ngoại đổ vào game blockchain Việt lên tới hàng chục triệu USD, trong bối cảnh thị trường có nhiều biến động và thách thức, nhà đầu tư cần tỉnh táo để né tránh hoặc giảm thiểu rủi ro xuống mức thấp nhất. Đây là điều tồn tại ở bất kì lĩnh vực đầu tư nào chứ không chỉ riêng game blockchain.

Để các dự án game blockchain chân chính được công nhận, tiền đầu tư được trao cho đúng người, rất cần nâng cao chuyên môn và lan tỏa kiến thức trong cộng đồng blockchain.

Ông William Do - CEO HOBBIT Investment - không ngần ngại chia sẻ trong một talkshow quan điểm của mình: “Thay vì lảng tránh rủi ro, tôi sẽ chọn đối mặt và làm rõ nó”. Ông thực hiện theo nguyên tắc đầu tư “Do Your Own Research” (Đừng chỉ tin tưởng, hãy tự mình chứng thực).

Một nhà đầu tư cần đánh giá đầy đủ để lựa chọn dự án chính xác. Phụ thuộc vào tầm nhìn chiến lược, khả năng kiểm soát dòng tiền và kỹ năng quản trị. Ba yếu tố cơ bản để một nhà đầu tư đưa ra lựa chọn, rót vốn cho dự án game blockchain phù hợp với mình.

Không chỉ với các nhà đầu tư, ông William cũng muốn chào mừng các bạn trẻ đến với thế giới blockchain, một nơi có thể tìm thấy sự giúp đỡ từ nhân lực, tài lực, chuyên môn, mối quan hệ chất lượng để cùng nhau tạo thành hệ sinh thái blockchain hoàn chỉnh. Đây sẽ là cơ sở để các dự án game blockchain trong tương lai không chỉ nở rộ về số lượng mà còn nâng cao cả về chất lượng, gọi vốn ngày một ấn tượng.

H.Duy