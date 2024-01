Chương trình “Roadshow quảng bá, xúc tiến du lịch và giới thiệu các sự kiện, lễ hội tỉnh Bình Định năm 2024” do Công ty CP Bình Định F1 phối hợp với Sở Du lịch và UBND tỉnh Bình Định tổ chức tại Hà Nội, ngày 19/1.

Tỉnh Bình Định những năm gần đây đã trở thành điểm dừng chân nổi tiếng, với nhiều thắng cảnh và địa danh hấp dẫn, dành cho nhiều du khách muốn chiêm ngưỡng và khám phá vẻ đẹp hoang sơ của miền Trung.

Với định hướng phấn đấu trở thành trung tâm du lịch lớn của cả nước, tỉnh Bình Định quyết tâm phát triển du lịch thành ngành kinh tế mũi nhọn với các sản phẩm du lịch đa dạng như du lịch nghỉ dưỡng - vui chơi giải trí - thể thao biển, du lịch khoa học - du lịch MICE, du lịch di sản văn hoá, đặc biệt là tìm ra điểm đột phá trong cách làm: Đưa sự kiện thể thao tầm quốc tế về địa phương, tạo thành điểm đến du lịch quốc tế đẳng cấp.

Điểm đến du lịch hấp dẫn

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh cho hay, Bình Định nổi tiếng có nhiều bãi biển đẹp, nhiều điểm đến có sức hút với du khách trong thời gian gần đây như: Eo Gió, Kỳ Co, Hòn Khô, Cù Lao Xanh… Bên cạnh đó, Bình Định có bề dày lịch sử với hệ thống di tích lịch sử phong phú, đây là tiền đề thuận lợi để phát triển đa dạng các loại hình du lịch.

“Với tiềm năng du lịch đa dạng và phong phú, Bình Định như một Việt Nam thu nhỏ có đầy đủ nét văn hóa - lịch sử; sinh thái biển, rừng, hồ, đồng bằng và con người thân thiện, nghĩa khí” – ông Thanh nói.

Thời gian vừa qua, tỉnh Bình Định tiếp tục là điểm đến du lịch hấp dẫn, thu hút ngày càng nhiều du khách trong và ngoài nước; được các báo, tạp chí quốc tế đánh giá cao và dần khẳng định tên tuổi trên bản đồ du lịch quốc tế như: Tạp chí du lịch Anh Rough Guides bình chọn là “điểm đến hàng đầu Đông Nam Á”; tạp chí Traveller - Australia đánh giá Quy Nhơn - Bình Định là điểm du lịch biển sang trọng, hấp dẫn mà không đông đúc, nơi sẽ mang lại sự rung cảm đích thực về một thành phố nhỏ cùng bãi biển đẹp, hứa hẹn trở thành một điểm đến lớn về du lịch biển của Việt Nam; Tờ Tạp chí Sydney Morning Herald gọi Quy Nhơn là “Maldives của Việt Nam”.

Giám đốc Sở Du lịch Bình Định Trần Văn Thanh

Tới đây, TP Quy Nhơn vinh dự là một trong 3 thành phố đại diện cho Việt Nam được trao giải thưởng TP Du lịch sạch ASEAN 2024 tại Diễn đàn Du lịch Đông Nam Á - ATF 2024.

Theo Giám đốc Sở Du lịch, trong năm 2023, ngành du lịch Bình Định ước đón hơn 5 triệu lượt khách, tăng 21,4% so với năm 2022 (trong đó khách quốc tế ước đạt 80.000 tăng 1,3%, khách nội địa ước đạt 4.920.700 lượt khách tăng 21,8% so với năm 2022); tổng thu du lịch năm 2023, ước đạt được 16.405 tỷ đồng, tăng 25% so với năm 2022(năm 2022 tổng thu du lịch đạt 13.119 tỷ đồng).

2024: Bùng nổ các sự kiện hút du khách

Tiếp nối thành công từ các sự kiện, lễ hội năm 2023, năm 2024 sẽ là năm bùng nổ các sự kiện hấp dẫn tại tỉnh Bình Định.

Giám đốc Sở Du lịch cho hay, nổi bật nhất và mang tầm quốc tế là sự kiện lần đầu tiên tại Việt Nam: Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024, bao gồm Giải vô địch thế giới Mô tô nước ABP Aquabike từ ngày 22/3 đến 24/3 và Giải vô địch thế giới thuyền máy công thức 1 UIM F1H2O từ ngày 29/3 đến 31/3.

Hàng loạt các sự kiện bên lề sẽ được tổ chức trong tuần lễ diễn ra 2 giải đua trên trong chương trình “Amazing Binh Dinh Fest 2024”: Liên hoan ẩm thực quốc tế Bình Định lần thứ I năm 2024; Lễ hội âm nhạc quốc tế và thời trang biển; Hội nghị xúc tiến đầu tư với đêm Gala gặp gỡ các tỷ phú…

Năm 2024 sẽ là năm bùng nổ các sự kiện hấp dẫn tại tỉnh Bình Định

Ngoài ra, các hoạt động lớn thường niên cũng sẽ được tổ chức như: Khai mạc Lễ hội Du lịch Bình Định 2024 với chủ đề “Quy Nhơn - Thiên đường biển - Toả sáng phát triển”; Đăng cai Giải vô địch điền kinh các nhóm tuổi trẻ quốc gia năm 2024 tại Bình Định; Lễ hội cá ngừ đại dương Bình Định năm 2024, cùng nhiều sự kiện thể thao và lễ hội văn hóa hấp dẫn khác.

Trong số các chương trình, sự kiện văn hóa, thể thao đặc sắc thì Giải đua thuyền máy nhà nghề quốc tế Grand Prix of Binh Dinh 2024 là sự kiện nổi bật đang được người hâm mộ thể thao háo hức mong chờ, nhất là Bình Định đã chính thức có đội đua F1H2O mang tên Đội đua Việt Nam Bình Định.

Giải đua thuyền máy và moto nước quốc tế Grand Prix of Binh Dinh dự kiến sẽ mở ra bước ngoặt cho thể thao biển ở Việt Nam, đưa ra mô hình mới về kinh tế thể thao gắn với các sự kiện quốc tế…

Nguyễn Hiền