Cả khu phố 400 nhà rao bán, người chủ chơi trội treo thưởng ô tô tiền tỷ

Một chủ sở hữu bất động sản ở Auckland, New Zealand đã rao bán nhà và tặng kèm chiếc Tesla như một cách để hút khách mua trong bối cảnh thị trường bất động sản ảm đạm.

Căn nhà tọa lạc ở số 22 Dungloe Avenue, Flat Bush, New Zealand. Được biết, căn nhà có 7 phòng ngủ, 5 phòng tắm. Chủ nhà đã rao bán trong 7 tuần nhưng không ai mua nên quyết định tặng thêm xe Tesla để thu hút sự chú ý của các khách hàng có tiềm năng giữa bối cảnh xung quanh khu vực nói trên có 400 người khác đang bán nhà.

Căn nhà được rao bán và đang tìm khách mua (Ảnh: NZ)

Tầng 1 của căn nhà có 2 phòng ngủ, phòng tắm, khu vực tiếp khách, nơi ăn uống, bếp. Còn tầng 2 có 5 phòng ngủ, 3 trong số đó có phòng tắm riêng, 2 phòng còn lại chung 1 phòng tắm.

Khuôn viên của căn nhà đủ chỗ đỗ 6 ô tô, 2 chiếc trong gara, còn 4 chiếc còn lại có thể đỗ ở lối vào. Trong khi các căn nhà khác khó tìm chỗ đỗ xe thì căn nhà này có nhiều chỗ đỗ xe, đây được xem là ưu điểm có thể tạo sự hấp dẫn với khách.

Sau khi chủ nhà đưa ra đề nghị tặng thêm ô tô Tesla khi mua, nhiều khách đã tìm hiểu, kể cả khách ở Mỹ cũng liên hệ.

Hiện căn nhà đang được rao bán 1,8 triệu đô la New Zealand (27 tỷ đồng), còn chiếc xe được tặng như một phần thưởng cho khách.

Ưu điểm của căn nhà là có chỗ đỗ ô tô rộng rãi (Ảnh: NZ)

Chiếc xe Tesla có giá khoảng hơn 78.000 đô la New Zealand (1,2 tỷ đồng). Sau khi mua xong, người mua sẽ được chọn màu xe. Người bán sẽ đặt hàng theo nguyện vọng của khách và xe được chuyển đến.

Thị trường nhà đất New Zealand liên tục giảm trong 1 năm qua, nguyên nhân do lãi suất tăng cao khiến người mua không "xuống tiền" Dữ liệu của Viện Bất động sản (REINZ) nước này công bố cho thấy trung bình giá nhà đã giảm 10,9% xuống còn 825.000 đô la New Zealand (12,7 tỷ đồng). Tổng lượng nhà bán trong tháng 10 cũng giảm mạnh: giảm 34,7% so với năm ngoái, từ 7.486 xuống còn 4.892.

Giá nhà ở thủ đô Auckland, New Zealand đã giảm 12,7% từ tháng 10 năm 2021 xuống còn 1,09 triệu đô la New Zealand (16 tỷ đồng). Viện Bất động sản (REINZ) cho biết, các bất động sản được rao bán lâu hơn trước khi có người mua, trung bình là 44 ngày trong tháng 10, tăng 10 ngày so với một năm trước.

