Nhà đắt ‘cắt cơn’ ngáo giá, đất nền hạ nhiệt chững lại

Đây là nhận định được Bộ Xây dựng đưa ra tại báo cáo về thông tin nhà ở và thị trường bất động sản quý II/2022.

Bộ này cho biết, thị trường đã có dấu hiệu hồi phục và phát triển tốt với tổng lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ, đất nền cao hơn cùng kỳ năm 2021.

Giá nhà ở riêng lẻ, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án trong quý II/2022 đang có xu hướng chững lại ở hầu hết các địa phương (Ảnh: Hoàng Hà)

Nhà ở, đất nền vẫn là loại hình bất động sản thu hút sự quan tâm nhiều nhất trong nửa đầu năm 2022, đặc biệt là phân khúc nhà ở thương mại trung cấp, bình dân và nhà ở xã hội, tuy nhiên, nguồn cung cho phân khúc này tương đối ít.

Cụ thể, lượng giao dịch căn hộ chung cư, nhà ở riêng lẻ với hơn 69.000 giao dịch thành công (tập trung chủ yếu tại Hải Phòng, Long An, Đà Nẵng, TP.HCM, Cần Thơ), tổng lượng giao dịch bằng khoảng 340% so với Quý I/2022 và bằng khoảng 230% so với cùng kỳ năm 2021.

Lượng giao dịch đất nền hơn 213.000 giao dịch thành công, tổng lượng giao dịch bằng khoảng 138,7% so với Quý I/2022.

Về giá nhà ở riêng lẻ, đất nền cho xây dựng nhà ở tại các dự án trong quý II/2022 đang có xu hướng chững lại ở hầu hết các địa phương khi các hoạt động đầu tư, kinh doanh, dịch vụ thuộc các ngành nghề, lĩnh vực khác được phục hồi, bình thường trở lại.

Khảo sát tại một số dự án ở Hà Nội, khu đô thị Văn Khê (quận Hà Đông) có giá khoảng 137 triệu đồng/m2; Vinhomes The Harmony (quận Long Biên) có giá khoảng 142 triệu đồng/m2; khu đô thị Trung Yên (quận Cầu Giấy) có giá khoảng 227 triệu đồng/m2; Liền kề 96 Nguyễn Huy Tưởng (quận Thanh Xuân) có giá khoảng 273 triệu đồng/m2…

Các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm đô thị hầu như không có căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2 trong khi tại Hà Nội và TP.HCM một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao lên đến 120-325 triệu đồng/m2 (Ảnh: Hoàng Hà)

Tại TP. Hồ Chí Minh, biệt thự Chateau (quận 7) có giá khoảng 227,3 triệu/m2; Vạn Phúc City (TP. Thủ Đức) có giá khoảng 183 triệu đồng/m2; Villa Riviera (quận 2) có giá khoảng 249 triệu đồng/m2; The EverRich III (quận 7) có giá khoảng 123 triệu đồng/m2…

Tại Bình Dương, dự án Bình Nguyên, (TP. Dĩ An) có giá khoảng 65 triệu đồng/m2; dự án Phú Hòa I (TP. Thủ Dầu Một) có giá khoảng 85 triệu đồng/m2…

Hay tại Tại Khánh Hòa, dự án Golden Bay (huyện Cam Lâm) có giá khoảng 102 triệu đồng/m2; dự án Hòn Rớ 1 (TP. Nha Trang) có giá khoảng 100 triệu đồng/m2…

Căn hộ 25 triệu/m2 sắp “tuyệt chủng”

Bộ Xây dựng cho biết, giá căn hộ chung cư vẫn tăng so với thời điểm cuối năm 2021, mức độ tăng giá các phân khúc tập trung trong quý I/2022 chậm dần và có dấu hiệu chững lại trong các tháng quý II/2022.

"Các dự án nhà ở thương mại tại khu vực trung tâm đô thị hầu như không có căn hộ dưới 25 triệu đồng/m2, mức giá này chỉ có tại một số ít các dự án tại khu vực xa trung tâm", bộ này cho biết.

Như tại Hà Nội, dự án ở huyện Đan Phượng giá 29 triệu đồng/m2, dự án ở huyện Hoài Đức giá 26 triệu đồng/m2, dự án ở quận Hà Đông giá khoảng 27 triệu đồng/m2;

Tại TP. Hồ Chí Minh, dự án quận 8 có giá khoảng 27 triệu đồng/m2, dự án quận 9 có giá khoảng 25 triệu đồng/m2.

Đặc biệt, tại Hà Nội và TP.HCM một số dự án có vị trí đặc biệt, trung tâm có mức giá quảng cáo, chào bán rất cao lên đến 120-325 triệu đồng/m2 như: Dự án T-Place (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) có giá khoảng 325 triệu đồng/m2; dự án Grand Marina Saigon (quận 1, TP.HCM) có giá khoảng 300 triệu đồng/m2; dự án M Landmark Residence (quận Hải Châu, TP Đà Nẵng) có giá khoảng 120 triệu đồng/m2...

Nguồn cung hạn chế Theo Bộ Xây dựng, nguồn cung mới các sản phẩm bất động sản ở tất cả các phân khúc trong nửa đầu năm 2022 đều hạn chế. Tổng hợp từ các địa phương cho thấy, số lượng nhà ở thương mại hoàn thành là 24 dự án với khoảng 5.600 căn, số lượng dự án bằng khoảng 109% so với quý I/2022 và bằng khoảng 70,6 % so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng nhà ở thương mại đang triển khai xây dựng là hơn 1.000 dự án với hơn 327.000 căn, số lượng dự án bằng khoảng 89,7% so với quý I/2022 và bằng khoảng 97,5% so với cùng kỳ năm 2021. Số lượng nhà ở thương mại được cấp phép mới là 29 dự án với hơn 6.700 căn, số lượng dự án bằng khoảng 74,4% so với quý I/2022 và bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Nhìn nhận từ thực tế trên, nguồn cung về nhà ở thương mại trong quý II/2022 vẫn chưa được cải thiện, đặc biệt là số lượng dự án được cấp phép mới chỉ bằng khoảng 42% so với cùng kỳ năm 2021. Theo Bộ Xây dựng, nguyên nhân chủ yếu là do việc siết chặt các thủ tục pháp lý của các dự án bất động sản, ngoài ra việc dòng vốn cho thị trường bị thu hẹp từ nhiều phía như kiểm soát chặt nguồn vốn tín dụng, phát hành trái phiếu doanh nghiệp, sự suy giảm của thị trường trái phiếu,… cũng là nguyên nhân khiến nguồn cung hạn chế.

