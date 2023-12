{"article":{"id":"2222305","title":"Cà Mau nâng cao khả năng tiếp cận pháp luật cho vùng đồng bào dân tộc thiểu số","description":"Cà Mau đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền Tiểu dự án 1 của Dự án 10 “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số”.","contentObject":"<p>Ngày 01/12/2023, Ban Dân tộc tỉnh Cà Mau đã tổ chức hội nghị tập huấn, tuyên truyền Tiểu dự án 1 của Dự án 10 “Phổ biến, giáo dục pháp luật và tuyên truyền, vận động đồng bào dân tộc thiểu số” trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023 cho cán bộ phụ trách công tác dân tộc cấp tỉnh, huyện và xã, trưởng ấp, khóm, người có uy tín trong cộng đồng, người dân vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh.</p>

<figure class=\"image vnn-content-image\"><picture><!--[if IE 9]><video style=\"display: none;\"><![endif]--><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/camau-490.png?width=768&s=EA9gytkn866KAz6CTKDp6w\" media=\"--medium\"><source data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/camau-490.png?width=1024&s=qQrLSnU08BiFaj7S7H2H2g\" media=\"--large\"><!--[if IE 9]></video><![endif]--><img src=\"\" data-original=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/camau-490.png?width=0&s=wVUSFAcy9MBVZVnczrNHkQ\" class=\"lazy \" data-srcset=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/camau-490.png?width=768&s=EA9gytkn866KAz6CTKDp6w\" alt=\"camau.png\" data-thumb-small-src=\"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/camau-490.png?width=260&s=Gnlj2xTFpBdDxH0O8p3Img\"></picture>

<figcaption>Quang cảnh buổi tập huấn</figcaption>

</figure>

<p>Lớp tập huấn đã chú trọng phổ biến, triển khai các chuyên đề: Quan điểm chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước về công tác dân tộc; Kế hoạch số 92/KH-UBND ngày 13/4/2023 của UBND tỉnh Cà Mau về thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn tỉnh Cà Mau năm 2023; việc tổ chức thực hiện, theo dõi, giám sát, đánh giá thực hiện chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 – 2025; tổng quan về chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế - xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021 - 2030, giai đoạn I từ năm 2021 đến năm 2025, theo Quyết định 1719/QĐ-TTg ngày 14/01/2021 của Thủ tướng Chính phủ.</p>

<p>Qua tập huấn, các đại biểu đã nắm vững hơn về các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về chính sách dân tộc, công tác dân tộc để về cơ quan, địa phương, đơn vị mình áp dụng thực hiện tốt trong thời gian tới.</p>

<p><strong>PV</strong></p>

Điều này, vô tình bịt lối thoát nạn của người dân khi xảy ra cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thao-do-chuong-cop-nguoi-dan-tu-mo-loi-thoat-nan-thu-2-khi-xay-ra-chay-no-2218982.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/thao-do-chuong-cop-nguoi-dan-tu-mo-loi-thoat-nan-thu-2-khi-xay-ra-chay-no-576.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:41:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221704","title":"Cảnh sát PCCC Hà Nội sử dụng bản đồ số để xây dựng cơ sở dữ liệu nguồn nước","description":"Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội đã khảo sát và cập nhật vị trí nguồn nước phục vụ công tác chữa cháy vào bản đồ Google Maps.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-ha-noi-su-dung-ban-do-so-de-xay-dung-co-so-du-lieu-nguon-nuoc-2221704.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/canh-sat-pccc-ha-noi-su-dung-ban-do-so-de-xay-dung-co-so-du-lieu-nguon-nuoc-569.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T14:39:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219041","title":"Cảnh sát PCCC khuyến cáo đặc biệt sau những vụ cháy chợ truyền thống","description":"Thời điểm hanh khô, hàng hóa tập kết nhiều vào dịp cuối năm, lực lượng PCCC cảnh báo nguy cơ lớn về cháy nổ ở các chợ truyền thống nếu công tác PCCC không được đề cao cảnh giác.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/canh-sat-pccc-khuyen-cao-dac-biet-sau-nhung-vu-chay-cho-truyen-thong-2219041.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/canh-sat-pccc-khuyen-cao-dac-biet-sau-nhung-vu-chay-cho-truyen-thong-1204.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T09:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219000","title":"Nhà ống gặp sự cố cháy nổ, đường nào để thoát nạn an toàn?","description":"Theo lực lượng chức năng, tại những căn nhà ống, người dân không nên lắp \"chuồng cọp\", kê hàng hóa chắn lối thoát nạn... để đảm bảo an toàn khi xảy ra cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/nha-ong-gap-su-co-chay-no-duong-nao-de-thoat-nan-an-toan-2219000.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/nha-ong-gap-su-co-chay-no-duong-nao-de-thoat-nan-an-toan-1188.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-03T06:00:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218948","title":"Quy hoạch hạ tầng PCCC: Phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy","description":"Quy hoạch hạ tầng phòng cháy chữa cháy (PCCC) đến năm 2030, sẽ phát triển hệ thống bãi đỗ máy bay chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/quy-hoach-ha-tang-pccc-phat-trien-he-thong-bai-do-may-bay-chua-chay-2218948.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/quy-hoach-ha-tang-pccc-phat-trien-he-thong-bai-do-may-bay-chua-chay-1162.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T11:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220727","title":"Cận cảnh hệ thống phát hiện đám cháy sớm kết hợp chữa cháy tự động","description":"Hệ thống phát hiện đám cháy sớm kết hợp chữa cháy tự động được trang bị công nghệ hình ảnh và điều khiển từ xa để nhanh chóng đưa ra cảnh báo, dập tắt đám cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/can-canh-he-thong-phat-hien-dam-chay-som-ket-hop-chua-chay-tu-dong-2220727.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/can-canh-he-thong-phat-hien-dam-chay-som-ket-hop-chua-chay-tu-dong-1139.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T09:09:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2218932","title":"Yếu tố 'chặn' đường thoát nạn trong nhà ở kết hợp kinh doanh khi có cháy","description":"Đặc điểm chung của loại hình nhà ở kết hợp kinh doanh là sử dụng cửa cuốn và bố trí hàng hóa chắn lối đi. Đây được coi là những vật cản lối thoát nạn khi xảy ra cháy, nổ.","displayType":1,"category":{"name":"Thời sự","detailUrl":"/thoi-su","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/thoi-su","relatedIds":["00000O","00000I","00000A","00000F"],"subIds":["000002","00000P","00000A","00000D","00000I","00000F"],"medias":[{"url":"","type":16},{"url":"","type":17}],"facebook":{"title":"Thời sự - Tin tức trong ngày, tin xã hội mới nhất hôm nay","description":"Tin thời sự hôm nay - Cập nhật tin tức trong ngày, các vấn đề xã hội nóng hổi, bản tin thời sự, chính trị trong nước mới nhất trên VietNamNet.","keywords":""},"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/yeu-to-chan-duong-thoat-nan-trong-nha-o-ket-hop-kinh-doanh-khi-co-chay-2218932.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/yeu-to-chan-duong-thoat-nan-trong-nha-o-ket-hop-kinh-doanh-khi-co-chay-1479.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-02T06:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221683","title":"Cà Mau: Kịp thời chữa cháy một tàu cá đang neo đậu tại bến","description":"Một tàu đánh cá bốc cháy khi đang neo đậu tại bến thuộc khu vực khóm 11, thị trấn Sông Đốc (huyện Trần Văn Thời, Cà Mau) vào trưa 1/12.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ca-mau-kip-thoi-chua-chay-mot-tau-ca-dang-neo-dau-tai-ben-2221683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/ca-mau-kip-thoi-chua-chay-mot-tau-ca-dang-neo-dau-tai-ben-1282.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T19:08:10","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221661","title":"Công an huyện Mỹ Đức tuyên truyền PCCC&CNCH cho 7.000 giáo viên, học sinh","description":"Công an huyện Mỹ Đức (Hà Nội) đã tổ chức các buổi tuyên truyền kỹ năng, nghiệp vụ phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ (PCCC&CNCH) cho cán bộ giáo viên và học sinh cấp THPT trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccc-cnch-cho-7-000-giao-vien-hoc-sinh-2221661.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-huyen-my-duc-tuyen-truyen-pccccnch-cho-7000-giao-vien-hoc-sinh-1249.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:49:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221390","title":"Điện Biên thành lập 58 điểm chữa cháy công cộng tại nhà cán bộ, chiến sĩ","description":"Với phương châm phòng cháy hơn chữa cháy, Công an tỉnh Điện Biên có sáng kiến triển khai lắp đặt các điểm phòng cháy, chữa cháy ngay tại nhà của các cán bộ, chiến sĩ ở khu dân cư.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-2221390.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/dien-bien-thanh-lap-58-diem-chua-chay-cong-cong-tai-nha-can-bo-chien-si-1227.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T18:44:12","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219992","title":"Thiếu quy chuẩn phòng cháy, chữa cháy cho nhà ống đô thị","description":"Thực tế đã xảy ra nhiều vụ cháy nhà ống riêng lẻ để lại hậu quả nặng về người và tài sản, tuy nhiên, loại nhà này hiện chưa có quy chuẩn riêng về phòng cháy, chữa cháy.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-2219992.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/thieu-quy-chuan-phong-chay-chua-chay-cho-nha-ong-do-thi-1475.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T12:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220645","title":"Mùa thu hoạch mật ong bạc hà ở Hà Giang","description":"Mật ong hoa bạc hà là thương hiệu địa phương, mang lại thu nhập tốt cho đồng bào dân tộc thiểu số Hà Giang. Mùa thu hoạch bắt đầu từ tháng 11 hàng năm.","displayType":19,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":19,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/mua-thu-hoach-mat-ong-bac-ha-o-ha-giang-2220645.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/mua-thu-hoach-mat-ong-bac-ha-o-ha-giang-551.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T11:54:00","option":65536,"avatarIconUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/2023/4/8/photo-icon.svg","avatarIconPosition":1,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false,"avatarIconId":"000009"},{"id":"2219679","title":"Khắc phục tình trạng 'chủ quan, khoán trắng’ PCCC cho công an, chính quyền","description":"TP Hà Nội đề nghị đơn vị liên quan tăng PCCC tại địa phương, qua đó khắc phục tình trạng“khoán trắng” cho lực lượng Công an, chính quyền.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/khac-phuc-tinh-trang-chu-quan-khoan-trang-pccc-cho-cong-an-chinh-quyen-2219679.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/khac-phuc-tinh-trang-chu-quan-khoan-trang-pccc-cho-cong-an-chinh-quyen-1463.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-12-01T08:30:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219682","title":"Đảm bảo an toàn cháy, nổ cho xe bồn chở nhiên liệu","description":"Xăng, dầu được xếp loại mặt hàng có nguy cơ cháy, nổ cao. Chính vì thế, trong quá trình vận chuyển, việc đảm bảo an toàn PCCC luôn phải được ưu tiên hàng đầu.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dam-bao-an-toan-chay-no-cho-xe-bon-cho-nhien-lieu-2219682.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/dam-bao-an-toan-chay-no-cho-xe-bon-cho-nhien-lieu-1459.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:56:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219702","title":"Đề cao vai trò lực lượng ‘4 tại chỗ’ trong PCCC","description":"Bên cạnh việc tăng cường huấn luyện về nghiệp vụ PCCC cho lực lượng chuyên ngành, TP Hà Nội cũng đề cao vai trò lực lượng ‘4 tại chỗ’ như dân phòng, PCCC cơ sở.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/de-cao-vai-tro-luc-luong-4-tai-cho-trong-pccc-2219702.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/de-cao-vai-tro-luc-luong-4-tai-cho-trong-pccc-1450.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T21:25:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221332","title":"Tây Ninh đạt giải Thành phố thông minh Việt Nam 2023","description":"Tỉnh Tây Ninh đạt giải Thành phố thông minh Việt Nam 2023 với hạng mục Thành phố điều hành, đô thị thông minh (IOC).","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tay-ninh-dat-giai-thanh-pho-thong-minh-viet-nam-2023-2221332.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/tay-ninh-dat-giai-thanh-pho-thong-minh-viet-nam-2023-1390.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:14:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2221677","title":"Công an TX Sơn Tây tập huấn PCCC cho lực lượng Công an xã bán chuyên trách","description":"Công an thị xã Sơn Tây (Hà Nội) tổ chức lễ khai giảng lớp bồi dưỡng, tập huấn nghiệp vụ, PCCC cho 76 học viên là lực lượng Công an xã bán chuyên trách trên địa bàn.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-tx-son-tay-tap-huan-pccc-cho-luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-2221677.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/1/cong-an-tx-son-tay-tap-huan-pccc-cho-luc-luong-cong-an-xa-ban-chuyen-trach-1279.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T19:04:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220574","title":"Hà Nội đặt mục tiêu đến năm 2025 khắc phục xong công trình tồn tại PCCC","description":"UBND TP Hà Nội vừa có văn bản chấn chỉnh các quận, huyện không thực hiện nghiêm túc việc yêu cầu các chủ công trình khắc phục những tồn tại về công tác PCCC.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/ha-noi-dat-muc-tieu-den-nam-2025-khac-phuc-xong-cong-trinh-ton-tai-pccc-2220574.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/ha-noi-dat-muc-tieu-den-nam-2025-khac-phuc-xong-cong-trinh-ton-tai-pccc-234.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T09:59:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2209089","title":"Bạc Liêu phấn đấu sớm trở thành trung tâm ngành công nghiệp tôm của cả nước","description":"Tỉnh Bạc Liêu hiện có 3 mặt hàng xuất khẩu chính là tôm, gạo và muối. Trong đó, mặt hàng xuất khẩu chủ lực là tôm - chiếm trên 95% kim ngạch xuất khẩu của tỉnh.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/bac-lieu-phan-dau-som-tro-thanh-trung-tam-nganh-cong-nghiep-tom-cua-ca-nuoc-2209089.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/1/bac-lieu-phan-dau-som-tro-thanh-trung-tam-nganh-cong-nghiep-tom-cua-ca-nuoc-119.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-30T03:35:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220570","title":"Giả định cháy bệnh viện có 4 người đang mắc kẹt, PCCC tiếp cận ra sao?","description":"Giả định đám cháy xuất phát từ vị trí ổ điện trong phòng họp tầng 6 của Bệnh viện Việt Pháp, nhanh chóng lan ra các khu vực xung quanh, tiềm ẩn nguy gây cháy lan toàn bộ khu vực tầng 6 và có 4 người mắc kẹt bên trong.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/gia-dinh-chay-benh-vien-co-4-nguoi-dang-mac-ket-pccc-tiep-can-ra-sao-2220570.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/gia-dinh-chay-benh-vien-co-4-nguoi-dang-mac-ket-pccc-tiep-can-ra-sao-264.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T19:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222023","title":"Xã Tân Hòa trao (Tây Ninh) đổi thông tin với chính quyền xã Choăm Crovien (Campuchia)","description":"Sáng 29/11, tại UBND xã Tân Hòa, huyện Tân Châu, tỉnh Tây Ninh đã diễn ra buổi hội đàm trao đổi thông tin giữa UBND xã Tân Hòa với xã Choăm Crovien, huyện Mê Mốt, tỉnh Tbong Khmum, Vương quốc Campuchia.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/xa-tan-hoa-trao-doi-thong-tin-voi-chinh-quyen-xa-choam-crovien-2222023.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/xa-tan-hoa-trao-tay-ninh-doi-thong-tin-voi-chinh-quyen-xa-choam-crovien-campuchia-246.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T15:01:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2222307","title":"Giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững","description":"Mục tiêu kế hoạch nhằm cụ thể hóa Nghị quyết số 58/NQ-CP ngày 21/4/2023 của Chính phủ về một số chính sách, giải pháp trọng tâm hỗ trợ doanh nghiệp chủ động thích ứng, phục hồi nhanh và phát triển bền vững đến năm 2025.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/giai-phap-trong-tam-ho-tro-doanh-nghiep-chu-dong-thich-ung-phuc-hoi-nhanh-2222307.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/12/3/giai-phap-trong-tam-ho-tro-doanh-nghiep-chu-dong-thich-ung-phuc-hoi-nhanh-va-phat-trien-ben-vung-498.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-29T13:57:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2217425","title":"Điện thoại thông minh hỗ trợ phụ nữ dân tộc thiểu số phát triển kinh tế","description":"Nhờ điện thoại thông minh, các thiết bị điện tử nghe nhìn và mạng internet, bà con dân tộc thiểu số tại Lào Cai đã biết ứng dụng công nghệ vào sản xuất nông nghiệp, học tập các mô hình kinh tế và bán hàng trực tuyến.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/dien-thoai-thong-minh-ho-tro-phu-nu-dan-toc-thieu-so-phat-trien-kinh-te-2217425.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/399999130-3613690545542019-4747599412027560662-n-1-1139.jpg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T17:44:51","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2220683","title":"Công an Hà Nội huấn luyện, kiểm tra nghiệp vụ với chỉ huy PCCC&CNCH","description":"Công an Hà Nội vừa khai mạc lớp huấn luyện, kiểm tra định kỳ nghiệp vụ với lãnh đạo, chỉ huy Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH và Công an quận, huyện, thị xã phụ trách công tác PCCC&CNCH.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/cong-an-ha-noi-huan-luyen-kiem-tra-nghiep-vu-voi-chi-huy-pccc-cnch-2220683.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/30/cong-an-ha-noi-huan-luyen-kiem-tra-nghiep-vu-voi-chi-huy-pccccnch-278.jpeg","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-28T08:33:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false},{"id":"2219952","title":"Tăng cường thông tin về chính sách thúc đẩy kinh tế thương mại và đầu tư Việt - Trung","description":"Bộ Công Thương Việt Nam và Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc đã phối hợp với Ủy ban Xúc tiến Thương mại Trung Quốc tổ chức “Hội nghị xúc tiến thương mại và giao thương Việt Nam-Trung Quốc”.","displayType":1,"category":{"name":"Nội dung chuyên đề","detailUrl":"/noi-dung-chuyen-de","wikiCategoryDetailUrl":"/ho-so/noi-dung-chuyen-de","subIds":["000041"],"fullAvatarUrl":"","fullFacebookShareUrl":""},"displayTypeToInt":1,"detailUrl":"https://vietnamnet.vn/tang-cuong-thong-tin-ve-chinh-sach-thuc-day-kinh-te-thuong-mai-va-dau-tu-2219952.html","fullAvatarUrl":"https://static-images.vnncdn.net/files/publish/2023/11/28/tang-cuong-thong-tin-ve-chinh-sach-thuc-day-kinh-te-thuong-mai-va-dau-tu-viet-trung-284.png","isFee":false,"priority":0,"zoneId":"","publishDate":"2023-11-27T19:26:00","option":0,"avatarIconPosition":0,"updatedDate":"0001-01-01T00:00:00","isPin":false}],"pageIndex":0,"totalPage":0,"articlePage":0}

