Diễn viên Yoo Ah In đang dính vào bê bối lớn nhất trong sự nghiệp khi bị điều tra vì liên quan đến việc sử dụng 4 loại chất cấm theo quy định của Hàn Quốc gồm: cần sa, propofol, cocaine và ketamine.

Yoo Ah In vướng bê bối sử dụng chất cấm.

Trên trang Instagram cá nhân, Yoo Ah In đăng tải tâm thư xin lỗi sau khi trình diện tại Sở cảnh sát Seoul (Hàn Quốc). Trong bài đăng, anh xin lỗi người hâm mộ và đồng nghiệp bị ảnh hưởng vì mình.

Trong khi một số người nổi tiếng ủng hộ Yoo Ah In like tâm thư thể hiện sự động viên, ca sĩ Kim Song công khai khẳng định sẽ chờ đợi sự trở lại của Yoo Ah In. Đồng thời, cô tiết lộ là người hâm mộ số 1 của Yoo Ah In từ những ngày đầu tiên.

Nữ ca sĩ Kim Song công khai ủng hộ Yoo Ah In bất chấp bị chỉ trích.

Hành động này của Kim Song bị cộng đồng mạng phản đối dữ dội. Nhiều người cho rằng, với tư cách là người nổi tiếng, Kim Song không nên công khai ủng hộ ngôi sao đang phạm phải tội nghiêm trọng. “Cô này bị sao vậy, cô cũng có con cơ mà?”, “Ai lại đi ủng hộ một kẻ phạm tội cơ chứ” hay “Cô có thể gửi tin nhắn riêng tư cho cậu ta thay vì đăng công khai như này”,… là những ý kiến của khán giả.

Đáp lại sự công kích, Kim Song cho rằng “ủng hộ ai là quyền tự do của mỗi cá nhân" và chỉ muốn nhìn nhận những mặt tốt của Yoo Ah In.

Tình bạn của Song Hye Kyo và Yoo Ah In được nhiều người ngưỡng mộ.

Trong cuộc tranh cãi này, Song Hye Kyo cũng bất ngờ bị lôi vào. Trước đó, một số nguồn tin cho hay, Song Hye Kyo đã nhờ cậy các mối quan hệ để giúp đỡ Yoo Ah In. Thậm chí, cô còn được cho đã trực tiếp nói chuyện với các chuyên gia để điều trị cho nam diễn viên, cũng như gặp gỡ tư vấn pháp lý khi Yoo Ah In vướng vào bê bối liên quan đến chất cấm.

Yoo Ah In là ảnh đế trẻ tuổi nhất của điện ảnh Hàn Quốc.

Tuy nhiên, Song Hye Kyo không hề có tương tác công khai với người em thân thiết. Vì vậy, một số người cho rằng Kim Song nên học tập Song Hye Kyo cẩn trọng lời nói khi nhắc đến những nghệ sĩ vướng vào bê bối.

Trước khi dính vào bê bối chất cấm, Yoo Ah In được nhiều người mến mộ vì khả năng diễn xuất ấn tượng. Nam tài tử gặt hái được nhiều giải thưởng điện ảnh quan trọng và là ảnh đế trẻ tuổi nhất của điện ảnh Hàn Quốc. Những bộ phim làm nên tên tuổi của Yoo Ah In có thể kể đến như Chuyện tình ở Sungkyunkwan, Hellbound, Alive, Bi kịch triều đại, Tình sử Jang Ok Jung.

Minh Nhật (Theo Kdramastars)