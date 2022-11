Diễn viên Yoo Ah In phủ nhận gián tiếp gây ra thảm kịch Itaewon

Thảm kịch tại Itaewon tối 29/10 hiện đã khiến ít nhất 154 người thiệt mạng và hơn 100 người bị thương, trong đó 37 trường hợp đang nguy kịch. Thảm kịch xảy ra khi một số người ngã xuống, khiến những người khác ngã theo, giẫm đạp, chồng chất lên nhau chật cứng các con phố hẹp ở khu giải trí đêm Itaewon. Một số người bị thương rất nghiêm trọng nên số ca tử vong có thể tăng thêm.

Tại thời điểm vụ tai thảm kịch ở Itaewon, nhiều nguồn tin cho rằng nguyên nhân khiến đám đông kích động, đổ xô tới xem là do sự xuất hiện của một nghệ sĩ. Nam diễn viên Yoo Ah In sống ở Itaewon và anh được cho là người nổi tiếng nói trên.

Sáng 1/11, đại diện công ty quản lý của diễn viên Yoo Ah In lên tiếng phủ nhận thông tin nguyên nhân gián tiếp gây ra thảm kịch giẫm đạp tại Itaewon hôm 29/10. Quản lý của nam diễn viên cho biết: "Yoo Ah In đã xuất cảnh từ 29/10 và hiện ở nước ngoài. Nam diễn viên không liên quan gì đến thảm họa ở Itaewon".

Đồng thời, công ty quản lý cũng khẳng định: "Tin đồn Yoo Ah In đến Itaewon và để xảy ra tình trạng đông nghịt chen lấn dẫn đến thảm kịch này là vô căn cứ”.

Yoo Ah In lên tiếng phủ nhận nguyên nhân gián tiếp gây ra thảm kịch Itaewon hôm 29/10 vừa qua.

Ngoài diễn viên Yoo Ah In, BJ Seya - người có mặt tại Itaewon tối 29/10 - cũng lên tiếng phủ nhận tin đồn. Anh nói, mình trang điểm, đeo mặt nạ, không ai nhận ra anh, do đó anh không phải nguyên nhân gây ra sự việc đau lòng. Hiện tại, cảnh sát Seoul đang trong quá trình điều tra nghiêm ngặt các thông tin sai lệch liên quan đến vụ tai nạn Itaewon.

Yoo Ah In sinh năm 1986, là diễn viên hàng đầu tại Hàn Quốc. Anh được biết đến với các vai chính trong bộ phim "Veteran", "Six flying fragons", "Punch", "Secret affair", "Voice of silence", "Hellbound"… Năm 2018, anh xuất hiện trong danh sách các diễn viên xuất sắc do tờ The New York Times bình chọn. Yoo Ah In trở thành người châu Á duy nhất có mặt trong danh sách.

Thắm Nguyễn