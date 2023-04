Ca sĩ khách mời đồng hành cùng Hà Nhi trong live concert đầu tiên là Hoàng Dũng. Trong mắt Hà Nhi, Hoàng Dũng văn minh, dễ thương, luôn mang đến năng lượng tốt cho khán giả.

Theo Hà Nhi, lý do chọn Hoàng Dũng làm bạn song ca vì anh "gần như tương phản về tính cách" với mình. Cụ thể, Hà Nhi tinh nghịch, hay đùa giỡn đến nỗi bị fan đặt biệt danh vui là "Hà Nhây" còn Hoàng Dũng điềm đạm, sâu sắc.

"Tôi thích sự lãng mạn và dễ thương trong cách nói chuyện của Dũng. Cậu ấy nhỏ tuổi hơn tôi nhưng rất có chiều sâu và chừng mực. Chúng tôi gặp nhau vài lần nhưng rất quý mến nhau. Tôi tin sự tương phản giữa 2 người sẽ tạo ra nhiều cảm xúc và câu chuyện âm nhạc cho live concert", Hà Nhi cho hay.

Hà Nhi và Hoàng Dũng.

Ca sĩ chia sẻ thêm, Hoàng Dũng cho cô cảm hứng làm concert đầu tiên trong sự nghiệp. Anh từng làm Yên concert rất thành công, được khán giả đón nhận nồng nhiệt. Điều này tiếp thêm Hà Nhi nhiều "lửa" cho đêm nhạc riêng sắp tới.

Về phía Hoàng Dũng, anh ấn tượng tên concert I see you. Theo anh hiểu, "I see you nghĩa là nhìn thấy nhau, hiểu một phần hoặc đang tìm cách để hiểu nhau hơn". Anh tin âm nhạc cũng là phương tiện để mọi người kết nối, hiểu và đồng điệu lẫn nhau.

Từ kinh nghiệm làm concert, Hoàng Dũng chia sẻ với đàn chị nhiều lời khuyên bổ ích. Thời điểm lần đầu làm concert, anh từng trải qua cảm giác run, hồi hộp và liên tục biến chuyển tâm lý mỗi ngày đến khi đêm nhạc diễn ra. Đổi lại khi đêm diễn hoàn thành, người nghệ sĩ sẽ thu được những cảm xúc đặc biệt chưa từng có.

Hà Nhi và Hoàng Dũng song ca tại 'Sóng 23'

Hoàng Dũng động viên Hà Nhi: "Hãy cứ thoải mái, hát bằng tất cả điều gì mình có. Một điều chắc chắn rằng khán giả trong concert của chị sẽ không giống với khán giả của tất cả chương trình khác. Việc hát trên sân khấu có 100% khán giả là fan của mình là cảm giác rất khác biệt, tuyệt vời".

Trong concert đầu tiên, Hà Nhi đầu tư mạnh phần công nghệ như 3D mapping, trình diễn nghệ thuật thị giác... Cô mong muốn mỗi người đến nghe nhạc đều cảm nhận rõ sự kết nối giữa nghệ sĩ và khán giả.

"Tôi không muốn mình đứng một mình trên sân khấu hát còn khán giả bên dưới cứ thế ngồi nghe, nhìn. Tôi muốn mọi người có thể hát cùng mình, nhắm mắt và cảm nhận âm nhạc, các hiệu ứng âm thanh, sân khấu, thậm chí như mùi hương chẳng hạn!", cô cho hay.

Hai ca sĩ được tiết lộ "hát rất tình nhưng sẽ không tương tác quá tình cảm".

Hà Nhi còn chuẩn bị một số "chiêu trò" bí mật, ngay cả Hoàng Dũng cũng không biết. Đêm nhạc mang ý nghĩa tri ân khán giả đã đi cùng cô từ số 0 đến hôm nay, không nhằm mục đích khuấy động hay gây chú ý trong làng nhạc.

"Tôi biết ơn những người đã đồng hành với mình chặng đường vừa qua. Họ nhìn thấy tôi thành công, vấp ngã, nhìn thấy cả điểm chưa tốt lẫn góc khuất của tôi. Với họ, tôi muốn làm gì đó nhiều hơn là chỉ nhận show và hát bình thường", ca sĩ trải lòng.

Live concert I see you sẽ diễn ra vào tối 14/4 tới tại TP Đà Lạt, Lâm Đồng.