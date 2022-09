Ngày 12/9, Sina đưa tin ca sĩ Phó Tùng qua đời tuổi 36 vì ung thư miệng. Tang lễ của Phó Tùng chưa được gia đình và bạn bè thông tin chính thức.

Đầu năm 2021, nam ca sĩ được chẩn đoán mắc bệnh ung thư miệng và nhập viện điều trị. Trên trang cá nhân, Phó Tùng thường xuyên chia sẻ quá trình điều trị bệnh của mình. Sau một năm điều trị ung thư miệng, tình trạng của Phó Tùng không thuyên giảm mà còn nặng hơn.

Phó Tùng qua đời ở tuổi 36 vì ung thư miệng.

Trước đó, nam ca sĩ đã trải qua 3 cuộc phẫu thuật để loại bỏ các tế bào ung thư, phần mặt trái của anh cũng bị cắt bỏ.

Tháng 6 vừa qua, nam ca sĩ bày tỏ: "Mong ước lớn nhất của tôi là được khỏi bệnh. Tôi sẽ không phải chịu đơn đớn nữa. Hàng đêm tôi sẽ được ngủ ngon giấc".

Sự ra đi đột ngột của nam ca sĩ ở tuổi 36 gây nhiều tiếc nuối cho người hâm mộ. Trên trang cá nhân, bạn thân của Phó Tùng đau đớn chia sẻ: "Tạm biệt bạn. Mong bạn sẽ được hạnh phúc ở thế giới bên kia, ở đó bạn sẽ không phải chịu nhiều đau đớn".

Phó Từng phải trải qua nhiều lần phẫu thuật khiến khuôn mặt bị biến dạng.

Ngôi sao Hoa ngữ Phó Tùng sinh năm 1986, anh vừa là ca sĩ, diễn viên. Năm 2007, anh tham gia chương trình "Happy Boys" do đài truyền hình vệ tinh Hồ Nam tổ chức. Sau khi lọt vào top 20, anh chính thức ra mắt và phát hành EP đầu tiên mang tên “Tuyết trắng”. Năm 2014, Phó Tùng đoạt giải nam ca sĩ được yêu thích nhất tại Quảng Châu với ca khúc "Vừa hát vừa khóc". Năm 2015, anh và ca sĩ Lý Vĩnh Thuận cho ra mắt đĩa nhạc "Brothers Break Together" và bài hát "You Are a Master". Phó Tùng còn được biết đến với tư cách là diễn viên phim truyền hình ăn khách như: Tuổi trẻ Bao Thanh Thiên, Bạch Tuyết...

Thắm Nguyễn