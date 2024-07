'Tăng Phúc có bị loại sớm cũng bình thường thôi'

- Giữa lịch trình căng thẳng, sự cố nhập viện và điều trị tại khu cách ly hẳn là cơ hội để anh nghỉ ngơi?

Những ngày trong bệnh viện, tôi nằm nhiều nhưng không thấy thư giãn vì lúc nào cũng lo lắng. Tôi phải truyền đến mười mấy bình nước biển, đạm, thuốc... đêm ngủ không sâu, cứ ngủ khoảng 1 tiếng lại giật mình tỉnh dậy.

Hôm trước khi xuất viện, tôi xin bác sĩ cho ra ngoài ghi hình Anh trai vượt ngàn chông gai 1 ngày. Các fan không yên tâm, hùn tiền thuê 1 cô điều dưỡng theo chăm sóc. Tôi xin xuất viện sớm 3 ngày, hiện đã hoàn toàn hồi phục.

- Sao anh phải áp lực đến mức này?

Áp lực từ công việc bên ngoài nhiều hơn cuộc thi. Tôi phải đảm bảo việc chạy show, kiếm tiền đầu tư cho sản phẩm lẫn các tiết mục trong chương trình.

Tăng Phúc tại "Anh trai vượt ngàn chông gai". Ảnh: FBNV

Thú thật, khi ghi danh, tôi không nghĩ sẽ giành chiến thắng nên không sợ bị loại sớm. Tăng Phúc có bị loại sớm cũng bình thường thôi mà. (cười)

Tôi liều lĩnh xin bác sĩ cho rời bệnh viện ghi hình vì sợ ảnh hưởng tiết mục nhóm cùng các anh tài khác. Tôi hướng đến lợi ích chung và tinh thần đã chơi là chơi hết mình.

- Thi "Anh trai vượt ngàn chông gai" có làm anh "vỡ mộng" chuyện tình nghệ sĩ, tình người?

Ngược lại, chưa bao giờ tôi thấy các anh em ứng xử với nhau chân thật như vậy. Có thể anh không tin nhưng tôi cảm nhận không ai bất chấp để giành chiến thắng cả.

Một số anh tài giống tôi, biết mình khó chiến thắng nên thi với tâm thế cống hiến và tạo ra kỷ niệm đẹp. Không dễ có những dịp 33 anh em cùng ăn, ngủ, chơi đùa với nhau như vậy.

Những lúc không hài lòng nhau, chúng tôi thường nói riêng hơn cố tạo drama trước ống kính. Tôi không muốn khán giả nghĩ về showbiz với hình ảnh đấu đá, hạ bệ nhau.

Tăng Phúc giữ quan hệ tốt với các anh tài. Ảnh: FBNV

Không có mối quan hệ "vượt mức" với ông bầu

- Tăng Phúc nổi tiếng với tệp khán giả của mình nhưng ngoài phạm vi đó, nhiều người không biết anh là ai?

Nhiều khán giả không biết tôi cũng bình thường. Khán giả lớn tuổi có khi không biết cả những ca sĩ trẻ đang rất hot, nói gì đến tôi.

Tôi ở vị trí trung bình trong showbiz, có lượng khán giả và show diễn ổn định dù không nổi bật. Có lẽ cát-sê của tôi không quá cao nên mới nhiều show thôi.

Gần đây, khi muốn làm điều gì đó đặc biệt hơn trong sự nghiệp, tôi bắt đầu có cảm giác hơi tự ti và chán bản thân, việc ra nhạc cũng dần thưa lại.

Sau thời gian bỏ ballad để hát R&B, tôi muốn trở lại với ballad nhưng không thích lặp lại chính mình một cách nhàm chán.

- Là trường hợp hiếm hoi có thể "quay đầu" sau rất nhiều năm hát cover, "đại gia" nào đứng sau giúp đỡ, dìu anh đi con đường đúng đắn?

Tôi rất may mắn khi có ông bầu - nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy và ê-kíp bên cạnh, đồng hành. Trong khi nhiều ca sĩ trẻ phải nỗ lực kiếm rất nhiều tiền để chi trả cho việc mua bài, phối nhạc, quay MV... tôi lại có sẵn những điều đó.

Tăng Phúc và ông bầu - nhạc sĩ Huỳnh Quốc Huy. Ảnh: FBNV

Anh Huy không chỉ sáng tác mà còn lo đối ngoại, phân phối, phát hành... gần như mọi việc của hậu phương. Không phải làm sếp là được ngồi một chỗ, an nhàn chỉ tay 5 ngón. Sau mỗi dự án, tóc anh ấy rụng rất nhiều, phải uống thuốc cho mọc tóc và dùng dầu gội đặc trị.

Ngay cả tôi, người ta nghĩ đơn giản "ca sĩ chỉ việc hát" nhưng vai trò của người trực tiếp "chiến đấu" cũng không dễ dàng.

Tuy nhiên, anh Huy không phải đại gia. Lần đầu gặp anh ấy, cả hai đều rất nghèo, đi lên từ bàn tay trắng. Lúc ấy, anh Huy không bán được nhạc, bị mẹ mắng "viết nhạc lông bông, không kiếm được tiền".

Tôi - khi đó làm phim hoạt hình - giúp anh ấy thu demo. Cơ duyên thế nào, những bản demo lại khiến anh ấy bán nhạc "chạy" hơn.

Chúng tôi trải qua những thăng trầm, cùng nhau đi lên. Cũng từng mắc sai lầm, tranh cãi... nhưng chưa bao giờ tôi nghĩ đến chuyện tách khỏi anh ấy. Tôi nói thẳng để công việc tốt hơn chứ không bao giờ để bụng.

Chúng tôi bây giờ giàu ngang nhau! Nếu anh Huy là đại gia thật, chắc cả công ty được nhờ nhiều lắm. (cười)

Tăng Phúc hát "Đừng chờ anh nữa" tại "Anh trai vượt ngàn chông gai"

- Thân thiết như vậy, có ai nghi ngờ hai người vượt quá mối quan hệ ca sĩ - ông bầu, nhân viên - cấp trên chưa?

Ai cũng đồn! Sự thật, chúng tôi chỉ gặp nhau trong công việc, cùng lắm là đi chơi nhóm. Người đi với tôi nhiều nhất là chị trợ lý, không phải anh Huy.

Ở công ty, chúng tôi làm việc độc lập, ít có dịp nói chuyện hay làm cùng nhau. Anh Huy không chỉ viết nhạc cho tôi mà còn nhiều ca sĩ khác.

Từ nhân viên trong công ty đến bạn bè tôi đều từng tưởng chúng tôi có mối quan hệ "kiểu đó", không ít người hỏi thẳng, tôi đã phải giải thích như vậy hàng chục lần.

Không buồn chuyện ở nhà thuê, chưa mua xe

- Từ nhân viên văn phòng đến ca sĩ, hành trình đó với anh thế nào?

Tôi bước vào đời với công việc diễn hoạt viên, sau đó trở thành đạo diễn phim hoạt hình - vị trí tương đương trưởng bộ phận.

Tôi từng quay cuồng với công việc về kịch bản, dựng phim, nội dung... và hướng dẫn cấp dưới; từng đam mê nó đến nỗi xăm hình lên tay; từng tham vọng nâng tầm phim hoạt hình Việt Nam lên ngang hàng Cartoon Network hoặc Disney Channel.

Hình xăm stop motion (ảnh phải) - một kỹ thuật làm phim hoạt hình tĩnh vật - cho thấy Tăng Phúc từng sống hết mình với đam mê cũ.

Nhưng thực tế không như vậy. Các ý tưởng của chúng tôi đưa lên đều bị ghìm lại. Bộ phận của chúng tôi không được coi trọng, các sản phẩm chỉ được sử dụng để lấp sóng giữa các gameshow hot - mang về nhiều lợi nhuận cho công ty.

Tôi không thấy vui với công việc nữa, các anh em trong nhóm cũng dần nản. Lúc ấy, anh Huy xuất hiện và dẫn tôi tiếp xúc với ca hát.

Nửa năm sau, đúng lúc tôi cãi nhau to ở công ty, tôi táo bạo quyết định nghỉ việc, theo anh ấy và trở thành ca sĩ như hôm nay.

Sau này, những lúc stress vì công việc, tôi lại nhớ đến lý do bắt đầu. Tôi từng ước ao có 20 triệu đồng trong tài khoản, sau đó là 100 triệu, rồi vài trăm triệu đồng...

Khi đạt được những cột mốc, tôi lại hay tự hỏi mình có đang bị khựng lại không, có bị bào sức quá không?... Mỗi lần đứng trên sân khấu, được hát và bên dưới có khán giả hát theo mình, tôi biết đã không chọn sai đường.

Còn hình xăm trên tay, tôi không hối hận vì muốn xóa cũng không được. Đôi lúc, tôi nhìn nó để nhớ lại một giai đoạn từng đi qua. Tôi thấy nó cũng không đến nỗi xấu lắm. (cười)

Tăng Phúc - giọng ca trẻ nhiều tiềm năng. Ảnh: FBNV

- Anh mong đạt được những dấu mốc nào sắp tới?

Tôi làm việc chăm chỉ, kiếm nhiều tiền nhưng dành đến 70% đầu tư cho âm nhạc nên đến giờ vẫn chưa có nhà, xe như nhiều đồng nghiệp khác. Nhưng tôi không lo lắm vì mình còn trẻ, còn sức cống hiến. 30% còn lại, tôi trang trải cuộc sống, lo cho ba mẹ và để dành chút tiền tiết kiệm dù không nhiều.

Ba mẹ tôi đã làm lụng cả đời, từ chiếc ghe chở hàng nhỏ mà mở được cửa tiệm vật liệu xây dựng. Sau khi xảy ra biến cố, cả nhà chúng tôi vẫn vượt qua những năm tháng rất khó khăn đó. Đến nay, anh Hai và 2 chị gái đều có cuộc sống riêng ổn định.

Khi công việc ổn hơn, tôi đã đề nghị ba mẹ nghỉ ngơi. Hàng ngày, mẹ đi tập dưỡng sinh, đi chơi, còn ba đi về nhà nội.

Tôi không ước mơ cao sang gì ngoài một ngôi nhà cho riêng mình - căn nhà nho nhỏ trên đất nền to to ở ngoại thành để sống an yên qua ngày. Có người yêu sống cùng hay không còn tùy thuộc vào tương lai.

Trong nghề, tôi muốn hát đến 50-60 tuổi nếu còn hát được và còn người nghe mình hát.