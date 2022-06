Ca sĩ Việt ngập tràn scandal nửa đầu 2022

Nửa đầu năm 2022 của Vpop để lại nhiều tiếc nuối. Hàng loạt tranh cãi nổ ra và những tên tuổi lớn, hoạt động lâu năm gây thất vọng. Có những câu chuyện muôn thuở - chẳng hạn vấn đề bản quyền hay PR bẩn - một lần nữa gây xôn xao giới âm nhạc.

Chứng kiến những gì đã xảy ra ở nhạc Việt nửa đầu năm 2022, công chúng tự hỏi khi nào những vấn đề cũ được giải quyết triệt để để Vpop hướng tới môi trường văn minh, chuyên nghiệp hơn.

Những ngôi sao hạng A vướng tranh cãi

Đó là Sơn Tùng, Đông Nhi hay Đen Vâu. Đều là tên tuổi lớn, có chỗ đứng vững chắc ở ngành âm nhạc nhưng mỗi người trong số họ ít nhiều khiến khán giả tiếc nuối. Trong đó, vụ việc của Sơn Tùng và MV There’s No One At All nghiêm trọng hơn cả. MV này khi ra mắt vào cuối tháng 4 vấp phải làn sóng tẩy chay từ khán giả và giới truyền thông vì nội dung tiêu cực, đặc biệt cảnh tự tử ở cuối MV.

MV được đánh giá là không phù hợp để phát hành giữa bối cảnh nhiều sự việc đau thương vừa xảy ra. Giới chuyên môn và khán giả kêu gọi cơ quan chức năng vào cuộc để ngăn chặn việc phát hành cũng như lan truyền sản phẩm. Đáng nói giữa lúc tranh cãi, Sơn Tùng lại có bài viết khoe thành tích của There’s No One At All. Động thái được cho là không khéo léo, thậm chí thách thức dư luận của nam ca sĩ sinh năm 1994 càng đổ thêm dầu vào lửa.

MV của Sơn Tùng bị xử phạt.

Sau khi Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xử phạt hành chính 70 triệu đồng, Sơn Tùng phải gỡ MV There’s No One At All. Đây là bê bối ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trong sự nghiệp của Sơn Tùng.

Vì đột ngột hủy quyền truy cập kênh FC của một người hâm mộ, Đông Nhi cũng vướng phải sóng gió nghiêm trọng nhất trong nhiều năm hoạt động. Lần đầu tiên ở Vpop, một ca sĩ bị đông đảo người hâm mộ quay lưng đến vậy. Hành động được cho là sai lầm nhất trong chuỗi sự việc chính là khi Đông Nhi đăng bài vào tối 12/5. Trong bài viết đáng quên đó, Đông Nhi phủ nhận công sức của người hâm mộ đã xây dựng kênh FC: "Công ty chưa bao giờ nhờ vả bạn giúp xây dựng, tất cả đều là tự nguyện mà! Sao bây giờ bạn lại nói khác đi?".

Người hâm mộ quay lưng, công chúng chỉ trích khiến sự nghiệp được Đông Nhi xây dựng suốt nhiều năm trở nên mong manh. Sau đó, nữ ca sĩ phải lên tiếng xin lỗi. Tuy nhiên, vụ việc vẫn là “vết nhơ” khó xóa của nữ ca sĩ.

Trường hợp Đen Vâu ít nghiêm trọng hơn và nam rapper cũng có động thái cho thấy thái độ cầu thị. MV Việt Nam vô địch của Đen Vâu bị chỉ trích cổ xúy sự vũ phu của đàn ông đồng thời làm lệch lạc tinh thần chơi đẹp của thể thao. Sau đó, Đen lên tiếng xin lỗi và cho biết bản thân tiếp thu mọi ý kiến của khán giả.

Nghi vấn đạo nhái

Sơn Tùng và Đông Nhi còn có điểm chung là đều vướng nghi vấn đạo nhái. Khi tung ra bản vũ đạo cho bài hát mới phát hành là Đôi mi em đang u sầu, ê-kíp của nữ ca sĩ bị nghi ngờ sao chép MV Toxic của AliENZ. Qua đoạn video so sánh vũ đạo hai bài hát, khán giả chỉ ra chúng giống nhau tới 90%.

Trong khi đó, MV There’s No One At All của Sơn Tùng bị chỉ trích có nhiều tình tiết giống Crooked (G-Dragon) hay Haru Haru, Loser (Big Bang). Những chi tiết được khán giả so sánh với sản phẩm của Big Bang trong MV There’s No One At All có thể kể đến cảnh Sơn Tùng đi lại với bộ dạng bất cần trên đường phố, chen ngang giữa đôi trai gái hay nam ca sĩ đứng lên phá bàn ăn.

Đông Nhi vướng nghi vấn đạo nhái ý tưởng vũ đạo.

Việc Sơn Tùng đấm vỡ gương ở There’s No One At All cũng khiến khán giả liên tưởng tới trưởng nhóm Big Bang trong MV Haru Haru. MV còn bị so sánh với When I Grow Up của rapper NF ở cảnh ngồi trên xe rác hay bộ phim Thái Lan Giao ước chết.

Từ khi ra mắt, Phí Phương Anh liên tục bị tố đạo nhái. Thậm chí, công chúng từng nghi ngờ Phí Phương Anh cố tình dùng chiêu trò để gây chú ý. Với sản phẩm phát hành tháng 4, quán quân The Face Vietnam 2016 tiếp tục vướng ồn ào.

Buồn không thể buông mà Phí Phương Anh thể hiện cùng RIN9, MiiNa trong nhóm nhạc tân binh tên DREAMeR khiến khán giả liên tưởng tới nhiều sản phẩm Kpop đình đám như On Rainy Days (BEAST), Happen (Heize), Sick Enough To Die (MC Mong)...

Sau đó, người sáng tác sản phẩm là RIN9 phủ nhận việc đạo nhạc. Anh cho biết việc các ca khúc có nét tương đồng là do dùng vòng hòa thanh giống nhau.

Ồn ào PR bẩn

Nhắc đến Vpop nửa đầu 2022 không thể bỏ qua sự việc của Phương Thanh bởi đây chính là một trong những sự vụ ồn ào nhất. Trong hơn 30 năm phát triển sự nghiệp, có lẽ đây là lần đầu Phương Thanh khiến nhiều người hâm mộ thất vọng đến vậy. Nữ ca sĩ bị chỉ trích dùng chuyện yêu đương với bạn trai tin đồn kém 20 tuổi để quảng bá show nhạc và sản phẩm mới.

Từ cuối tháng 5, nữ ca sĩ liên tục đăng hình ảnh và bài viết về Doãn Chí Kiên. Trong các sự kiện, họ cũng gắn liền như “hình với bóng”. Cô thậm chí khoác tay hoặc đặt tay lên đùi đàn em và gọi Doãn Chí Kiên là “chàng của em”, “tri kỷ”. Khi báo chí đưa tin Phương Thanh yêu bạn trai kém 20 tuổi và khán giả chúc phúc, nữ ca sĩ không đính chính mà gửi lời cảm ơn.

Phương Thanh thân mật với đàn em làm dấy lên tin hẹn hò.

Khi khán giả có những bài viết cho biết Doãn Chí Kiên đã lập gia đình, Phương Thanh mới giải thích. Cô khẳng định Doãn Chí Kiên chỉ là “người tình trong âm nhạc”. Lời giải thích muộn màng không giúp Phương Thanh cải thiện tình hình. Thậm chí, chính người hâm mộ lâu năm cũng thất vọng trước cách làm của nữ ca sĩ họ thần tượng.

Vi phạm bản quyền

Tranh cãi bản quyền tồn tại ở Vpop từ năm này qua năm khác. Mới đây, Đan Trường lên tiếng xin lỗi vì hát ca khúc Từng yêu không xin phép. Trước đó, Đan Trường bị nhạc sĩ Đình Dũng tố cáo sử dụng trái phép ca khúc Từng yêu biểu diễn với mục đích kiếm tiền suốt 2 năm mà không một lời xin phép.

Sau đó, đại diện của Đan Trường tung ra những tin nhắn cho thấy phía nam ca sĩ đã trao đổi với Đình Dũng cũng như ca sĩ thể hiện bài Từng yêu là Phan Duy Anh trước khi thực hiện bản cover. Tuy nhiên, trao đổi với Zing, công ty của Đình Dũng là ACV Entertainment khẳng định chỉ đồng ý cho Đan Trường cover đăng lên mạng xã hội chứ không được biểu diễn ở sự kiện có mục đích thương mại.

Tối 8/6, Đan Trường xin lỗi đồng thời thông báo gỡ bản cover Ai chung tình được mãi, Từng yêu. Nam ca sĩ thừa nhận việc anh hát bài Từng yêu ở các sân khấu âm nhạc mà chưa trao đổi rõ ràng với đơn vị nắm giữ bản quyền là không đúng.

“Đan Trường muốn gửi lời xin lỗi đến công ty ACV Entertainment vì việc sử dụng hai ca khúc Ai chung tình được mãi và Từng yêu đã gây nên nhiều phiền hà cho mọi người. Tôi cảm thấy hai ca khúc hay, nhiều cảm xúc nên khi nghe đã muốn thể hiện lại. Đã cố gắng để việc hát lại ca khúc chỉn chu nhất, nhưng chắc chắn vẫn còn nhiều sai sót về lý lẫn tình”, Đan Trường cho biết.

Đan Trường thừa nhận sai sót khi hát ca khúc Từng yêu.

Chỉ ít ngày trước đó, Đan Trường cùng Lệ Quyên và đơn vị tổ chức show cho Tùng Dương bị công ty ACV Entertainment nhắc tên vì vi phạm bản quyền ca khúc Ai chung tình được mãi. Đơn vị này cho biết Lệ Quyên hát Ai chung tình được mãi trong ba chương trình vào 29/4, 30/4 và 14/5. Tuy nhiên, nữ ca sĩ chưa có phản hồi sau khi đơn vị này liên hệ để làm việc.

Trong khi đó, đại diện của Đan Trường khẳng định đã ký hợp đồng và đóng tiền phí cho Trung tâm Bảo vệ quyền tác giả âm nhạc Việt Nam. Đơn vị tổ chức chương trình của Tùng Dương là Đông Đô Show cũng hẹn ngày làm việc để giải quyết vấn đề với ACV Entertainment.

