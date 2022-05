Sau 2 năm im ắng vì dịch bệnh, biên đạo múa/ca sĩ Y Thanh vừa ra mắt MV Anh đã mơ về. Bài hát được nhạc sĩ Vũ Minh Tâm viết nên từ những đồng cảm với Y Thanh khi về tình yêu, ước mơ và hy vọng. "Bài hát không phải chuyện tình thật của tôi đâu. Nhưng anh Tâm đã viết bằng sự đồng điệu với tôi, nhất là mục đích muốn truyền thông điệp về tình yêu và gia đình đến người nghe", ca sĩ nói.

MV là câu chuyện về tình yêu chứa đựng cả ngọt ngào và sự hối tiếc. Y Thanh muốn truyền tải thông điệp rằng mỗi người nên nắm bắt hạnh phúc ở hiện tại, yêu thương nhau nhiều hơn, sẵn sàng thông cảm và thấu hiểu cho nhau. Phần rap nhẹ nhàng của rapper KIT tăng thêm màu sắc mới cho một bài ballad như Anh đã mơ về.

Ca sĩ/biên đạo múa Y Thanh (phải).

Quá trình quay MV gặp nhiều khó khăn. Ban đầu, Y Thanh định quay MV ở Nhà hát lớn TP.HCM để tận dụng sở trường của mình là nhạc kịch và biên đạo nhảy. Tuy nhiên, một dàn nhạc ở Nhà hát lớn TP.HCM yêu cầu quá nhiều người, không đảm bảo quy định phòng chống dịch. Vì vậy, Y Thanh đổi ý tưởng sang quay MV ở phim trường sao cho đảm bảo tinh thần ban đầu.

Y Thanh (sinh năm 1973) được khán giả Việt biết đến nhiều nhất qua vai trò biên đạo múa. Anh từng làm cố vấn cho chương trình Âm nhạc và bước nhảy, Nhân tố bí ẩn, biên đạo múa của chương trình Vietnam Idol và So you think you can dance cũng như chấm thi House of Dreams - Sáng bừng sức sống cùng diva Hồng Nhung.

Tạo hình của Y Thanh trong MV.

Y Thanh sinh ra và lớn lên ở Úc. Tại sự kiện, anh hóm hỉnh kể mình đã rất nỗ lực tập luyện nhảy, hát và diễn xuất để mưu sinh xứ người. "Đơn giản là khi bạn biết nhảy, hát và diễn xuất thì bạn sẽ kiếm được nhiều công việc hơn, dễ đi casting hơn", anh nói.

Nhờ ý thức và nỗ lực, Y Thanh nhanh chóng xây dựng tên tuổi ở xứ người. Anh từng tham gia vở nhạc kịch nổi tiếng Miss Saigon sáng tác bởi Claude-Michel Schönberg và Alain Boublil. Năm 1998, anh được tham gia show diễn của ngôi sao Hong Kong hạng A đương thời Lưu Đức Hoa. Suốt giai đoạn đó, Y Thanh đi lưu diễn nhiều nước trên thế giới.

Năm 2009, anh về Việt Nam định cư và hoạt động showbiz trong nước. Y Thanh luôn mong muốn được hát trên quê hương, góp một màu sắc vào dòng chảy âm nhạc đương đại. Vì vậy, ca sĩ chăm chỉ học tiếng Việt. Nhiều năm qua, anh có loạt sản phẩm như Và từ đây, Bão lòng, Chính tôi, Lại gần anh, Đường về nhà, Solo,... gần nhất là MV Nam thần. Năm 2019, anh tổ chức đêm nhạc La vie en rose kỷ niệm 20 năm ca hát với khách mời là diva Hồng Nhung và ca sĩ Pha Lê.

Trích đoạn MV 'Anh đã mơ về'

Mỹ Loan