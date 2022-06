Nhà báo Hàn Ni, ca sĩ Vy Oanh đề nghị khởi tố người giúp sức cho bà Phương Hằng

Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã tiếp nhận các đơn của bà Đặng Thị Hằng Ni (tức nhà báo Hàng Ni), bà Nguyễn Thị Mỹ Oanh (ca sĩ Vy Oanh) và đang xác minh, xử lý theo quy định pháp luật.

Theo đó, hai người trên đã đề nghị Công an TP.HCM khởi tố để xử lý hình sự đối với các cá nhân là khách mời, người hỗ trợ cho bà Nguyễn Phương Hằng trong các buổi livestream xúc phạm, vu khống người khác như: Tiến sĩ luật Đặng Anh Quân, luật sư Huỳnh Công Tân, Lê Thị Thu Hà (tức Hà Lee), Nguyễn Thị Mai Nhi (tức Hoàng Nhi)…

Ca sĩ Vy Oanh và nhà báo Hàn Ni. Ảnh: T.L

Hai người cùng đề nghị xử lý hình sự chủ các kênh YouTube như: Lang thang đường phố, Jimmy Huỳnh, Anh Nông Dân, Chinh Lê, Long Ngô… đã đăng tải những clip có nội dung xúc phạm, vu khống; lợi dụng các quyền tự do dân chủ, xâm phạm quyền và lợi ích hợp pháp của cá nhân.

Nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh đã cung cấp chứng cứ tự thu thập là các đoạn clip để phục vụ việc tố cáo.

Như đã thông tin, ngày 24/3 Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố, bắt tạm giam bà Nguyễn Phương Hằng (SN 1971, là Tổng giám đốc Công ty CP Đại Nam, trụ sở tại Bình Dương) về tội “Lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích Nhà nước, quyền, lợi ích hợp pháp của tổ chức, cá nhân” quy định tại Điều 331 Bộ luật Hình sự. Mới đây, Công an tỉnh Bình Dương cũng chuyển giao hồ sơ vụ án 6 cá nhân tố cáo bà Hằng để Công an TP.HCM nhập lại, điều tra.

Công an TP.HCM vừa gia hạn tạm giam lần 1 với thời hạn 2 tháng đối với bà Hằng.

Trong quá trình điều tra mở rộng, Công an TP.HCM đã mời nhiều người có liên quan đến bà Hằng lên làm việc, lấy lời khai. Những người này cũng có tên trong đơn đề nghị xử lý hình sự của nhà báo Hàn Ni và ca sĩ Vy Oanh mới đây.

Trang Nguyên