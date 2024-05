Liên quan đến vụ sạt lở, sập tường làm 3 trẻ em tử vong tại thôn 6 xã Ba Trại (huyện Ba Vì, Hà Nội), đến 9h sáng 13/5, lực lượng chức năng vẫn đang tiếp tục khám nghiệm hiện trường để xác định nguyên nhân vụ việc.

Ghi nhận tại hiện trường cho thấy, một lượng lớn đất, đá từ bên nhà hàng xóm đã làm đổ sập tường khu vui chơi của nhà ông T.V.V. (nơi xảy ra vụ việc).

Cũng theo ghi nhận, cốt nền của nhà hàng xóm cao khoảng 4m, đất đã ngấm no nước mưa làm xô dãy tường dài 20m, cao khoảng 4m.

Tường và đất đá sau đó xô vào nhà bóng, đu quay... bên trong khu vui chơi, các vật dụng bị hư hỏng, đổ nát.

Thời điểm xảy ra sự việc, 4 cháu gồm: L.T.T, L.K.N, T.T.A.D. và 1 cháu chưa rõ danh tính đang chơi tại khu vực nhà bóng. 3 cháu L.T.T, L.K.N và T.T.A.D. bị tường, đất vùi lấp.

Nhận được tin báo, Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an huyện Ba Vì đã điều động phương tiện, cán bộ, chiến sĩ phối hợp Đội Cảnh sát PCCC&CNCH Công an thị xã Sơn Tây, Trung tâm Chữa cháy và CNCH khu vực 6 (Phòng Cảnh sát PCCC&CNCH Công an TP Hà Nội) nhanh chóng đến hiện trường. Qua quá trình tìm kiếm, lực lượng chức năng xác định, 3 cháu tử vong tại chỗ gồm: L.T.T, L.K.N. và T.T.A.D.

Cơ quan chức năng cũng xác định nguyên nhân ban đầu do nền đất nhà hàng xóm cao gần bằng mái nhà ông T.V.V. nên khi có mưa lớn làm đổ dãy tường. Tường và đất đá đã vùi lấp khu vui chơi bên trong nhà ông T.V.V. Công an huyện Ba Vì tiếp tục điều tra nguyên nhân sự việc.