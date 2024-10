Ngày 18/10, Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia (NEAC), Bộ TT&TT đã phối hợp với Hiệp hội Hạ tầng khóa công khai châu Á (APKIC) tổ chức diễn đàn quốc tế về hạ tầng khóa công khai (PKI) với chủ đề "Đảm bảo tương lai số - Những tiến bộ trong lĩnh vực PKI và các khuôn khổ tin cậy".

Phát biểu khai mạc diễn đàn, ông Srinivasan (Chủ tịch APKIC) cho biết quá trình chuyển đổi số đang diễn ra mạnh mẽ trên thế giới, góp phần thúc đẩy xã hội số phát triển.

Đối với xã hội số, sự tin cậy và an toàn, khả năng tương tác ngày càng trở nên cần thiết. Đó là lý do khiến PKI đóng vai trò quan trọng bởi nó đảm bảo sự an toàn cho các giao dịch trực tuyến.

PKI rất cần thiết để cung cấp các giao dịch số an toàn, đảm bảo sự tin cậy trong các giao dịch trực tuyến và bảo vệ thông tin nhạy cảm.

Ông Srinivasan (Chủ tịch APKIC) phát biểu tại diễn đàn. Ảnh: Diệp Nguyễn

Theo Chủ tịch APKIC, với sự xuất hiện của các công nghệ tiên tiến như chuỗi khối (blockchain), máy tính lượng tử, trí tuệ nhân tạo (AI), mọi thứ đang chuyển đổi.

Trong bối cảnh đó, PKI cũng phải được chuyển đổi để thích ứng với sự phát triển của các công nghệ mới và đảm bảo an toàn cho các giao dịch trong xã hội số.

Phát biểu tại diễn đàn, bà Tô Thị Thu Hương (Giám đốc NEAC) nhấn mạnh, trong bối cảnh cuộc cách mạng công nghiệp 4.0 đang diễn ra mạnh mẽ, PKI không chỉ đóng vai trò là hạ tầng cốt lõi mà còn là chìa khóa đảm bảo an toàn và bảo mật thông tin trong môi trường số hóa".

"Trung tâm Chứng thực điện tử quốc gia - đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, với tư cách là thành viên mới của Hiệp hội Hạ tầng khóa công khai châu Á rất vinh dự được hiệp hội tin tưởng và mời đăng cai tổ chức diễn đàn lần này. Đây là dịp để chúng ta cùng nhau chia sẻ, khám phá những giải pháp tiên tiến, ứng dụng hiệu quả PKI vào hệ thống hạ tầng số, tạo nền tảng cho các giao dịch điện tử an toàn, minh bạch và bền vững", bà Tô Thị Thu Hương cho biết.

Bà Tô Thị Thu Hương cho biết Việt Nam đang nỗ lực phổ cập chữ ký số cho toàn dân nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số. Ảnh: Phạm Công

Theo bà Hương, diễn đàn cũng phản ánh rõ ràng tầm quan trọng của việc xây dựng và phát triển một hạ tầng khóa công khai mạnh mẽ và toàn diện.

Đây là yếu tố quyết định để thúc đẩy các giao dịch số hóa, mở ra cơ hội cho doanh nghiệp, người dân và cả chính phủ trong việc áp dụng những công nghệ mới một cách an toàn và hiệu quả.

Trong những năm qua, Việt Nam đã và đang nỗ lực không ngừng để xây dựng một môi trường pháp lý và kỹ thuật phù hợp, nhằm phát triển hạ tầng khóa công khai.

Một trong những ứng dụng quan trọng nhất của PKI đó chính là chữ ký số. Tại Việt Nam, chữ ký số được coi là thành phần quan trọng của hạ tầng số, là công cụ không thể thiếu nhằm ánh xạ các hoạt động trong thế giới thực lên môi trường điện tử.

Nhiều đại biểu quốc tế tham dự diễn đàn. Ảnh: Phạm Công

Việt Nam đang nỗ lực phổ cập chữ ký số cho toàn dân nhằm phát triển kinh tế số, xã hội số. "Chúng tôi đặt ra mục tiêu đến hết năm 2025, 50% dân số trưởng thành sẽ sở hữu chữ ký số, nhằm đảm bảo tính an toàn, tiện lợi và minh bạch cho mọi giao dịch điện tử, từ hành chính công, thương mại điện tử, giao dịch tài chính đến các dịch vụ thiết yếu như y tế, giáo dục", bà Tô Thị Thu Hương cho biết.

Để đạt được những mục tiêu này, Việt Nam đang tích cực hoàn thiện khuôn khổ pháp lý và chính sách, tạo điều kiện thuận lợi cho các dịch vụ tin cậy, đặc biệt là chữ ký số, được triển khai rộng rãi.

Quang cảnh diễn đàn. Ảnh: Phạm Công

Đến nay, chúng tôi đã đạt được những thành công đáng kể trong lĩnh vực thuế và hải quan, với 100% các doanh nghiệp đã sử dụng chữ ký số trong các thủ tục hành chính. Tuy nhiên, hành trình phổ cập chữ ký số đến người dân vẫn còn nhiều thách thức.

Chính vì vậy, Việt Nam đang không ngừng mở rộng ứng dụng chữ ký số sang các lĩnh vực dịch vụ công, y tế, giáo dục, và nhiều ngành khác, để đảm bảo mọi người dân đều được tiếp cận với công nghệ tiên tiến này.